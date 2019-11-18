«Даже у лисы пайку отжимает!» Люди спасли аиста Лёху и думают, как бы уговорить его вернуться в природу

Аист Лёха живет в Центре спасения диких птиц и животных «Сирин». Сюда его привезли еще прошлой зимой из Логойска. Там он жил в ветстанции, откуда в какой-то момент сбежал и гулял по городу. Беглеца изловили и отправили в «Сирин».

- Был он скромным и кротким, наверно, чтобы сразу не выгнали, дожил до весны, переехал на улицу. И тут началось! - рассказывает Ирина Трояновская, директор центра «Сирин». - Во-первых, он оказался очень человеко-ориентированным, особенно в поиске еды. Напасть на нас, идущих с ведром, и все отобрать - раз плюнуть! Отжать у лисы или у собаки пайку - как конфетку у младенца отобрать. Разогнать всех остальных аистов - любимое дело! Вы только не подумайте, что Лёха бедный травмированный аист. Совершенно нет! Здоров, бодр, силен. Улетал два раза, но через пару недель возвращался. Когда мы решили этого троглодита, а аисты едят, простите, как слоны, не подкармливать, Леха начал нападать на людей и клеваться, если те не делились гостинцами.

Тот самый Леха... Фото: соцсети.

Тяжелый характер Лёхи терпели до стычки с чайкой, после которой та потеряла ногу. После этого аиста-агрессора решили вывезти на свободу, ведь он вполне способен самостоятельно находить себе пропитание.

После этого центр вернулся к спокойной жизни, пока в начале октября не приехала пожилая пара с аистом в коробке. Аиста словили, когда он гулял по дачному кооперативу. Пенсионеры пожалели птицу и привезли в центр. По кольцу на ноге выяснили, что это Лёха.

- Вот так вот Лёха снова вернулся домой. Пока он себя ведет более-менее скромно. На людей не кидается, других птиц особо не гоняет. Но еду у лис и собак отжимает по-прежнему. Это история о том, что не надо спасать аистов, ни сейчас, ни весной. Сейчас звонят каждый день: «Птицы не улетели, ходят в поле, надо срочно забрать». Вот история такого аиста, которого забрали. Он перезимовал у людей и больше теперь никуда не хочет. Хотя вполне может жить самостоятельно, - объясняет Ирина.

Она рассказывает, что сейчас каждый день со всей Беларуси звонят люди с просьбой забрать лебедя или аиста.

- Люди считают, что все на зиму должны улетать. А сейчас процентов 50, если не больше, никуда не летят. У нас зимы не такие холодные, пропитания им хватает. Ослабленных и истощенных птиц к нам ни разу зимой не привозили, привозили только разжиревших от людской помощи. Люди звонят часто и беспокоятся: «Аист стоит и не шевелится». Когда мороз, он не шевелится, чтобы меньше энергии тратить на движение и больше пошло на обогрев, то есть это нормально. Забирать аиста не надо, максимум, что можно сделать - это привезти ему рыбы, подкормить и уехать, и то нужно постараться сделать это максимально незаметно, - объясняет Ирина Трояновская.