Сыр, с которым даже маленький бутерброд - большой шедевр

Он отлично подходит как к утреннему кофе, так и к романтическому ужину. Его можно называть, как вам больше нравится: крем-чиз, крем-сыр или творожный сыр. При этом суть остается неизменной - нежность консистенции и вкуса, натуральные ингредиенты, польза и просто наслаждение.

Давным-давно в домашних сыродельнях, расположенных в предгорье баварских Альп, много лет назад был заложен главный принцип изготовления воздушного творожного сыра: только свежее молоко очень высокого качества и никаких консервантов.

Теперь вы понимаете, почему далеко не каждый производитель возьмет на себя смелость производства такого продукта. И почему долгое время белорусы были вынуждены покупать далеко не дешевые творожные сыры зарубежных производителей.

Когда на полках магазинов появился воздушный творожный сыр «Савушкин», это удовольствие стало на порядок доступнее. Более того, сырные гурманы и мэтры высокой кухни по достоинству оценили его вкус и порадовались чистому натуральному составу.

У этого сыра мягкий сливочный вкус и воздушная консистенция. Как легко и красиво он ложится на бутерброд! И буквально тают во рту и мгновенно съедаются бутерброды или десерты, в которых он задействован.

* * *

А знаете ли вы, насколько полезен этот сыр? Для приготовления мягкого творожного сыра используются только натуральные сливки и отборное коровье молоко с добавлением закваски. Поэтому в нем отлично сохраняется комплекс витаминов, минералов, белки и аминокислоты исходного продукта. Белорусский производитель, как и баварские сыроделы, не использует для производства воздушного творожного сыра консерванты, но дополнительно насыщает его кислородом, что делает сыр еще нежнее.

* * *

Калорийность мягкого творожного сыра «Савушкин» невысока - всего 216 ккал на 100 г. Так что он идеально подходит для всевозможных бутербродов, сэндвичей, десертов и любых других блюд, на которые способна ваша фантазия.

Напомним, что классический сливочный творожный сыр входит еще и в рецепты изысканных соусов и супов-пюре, отлично сочетается с мясом, рыбой и фруктами, с грибами, пряными травами и овощами.

В ассортименте мягких творожных сыров «Савушкин» кроме нежного сливочного есть еще пять вкусов: с томатами, с зеленью, с чесноком, с грибами и с огурцами. С таким сыром каждый бутерброд может стать шедевром.

- Мы видим, что растет потребность в развитии сегмента готовых к употреблению продуктов для перекуса в офисе, дома или в дороге. Предложенные нами творожные сыры прекрасно соответствуют новому тренду: они позволяют утолить голод со вкусом и с пользой для организма, - отмечает РR-директор компании «Савушкин продукт» Елена Бабкина. - Теперь популярный сорт творожных сыров стал гораздо доступнее белорусам.

СЫР ДНЯ

«Творожный сливочный сыр - обязательный компонент классического чизкейка, разных десертов, закусок, соусов и супов-пюре»

- Творожный сливочный сыр «Савушкин» универсальный. Его можно использовать и как самостоятельный продукт - например, в качестве намазки для утренних бутербродов, и как ингредиент для приготовления множества блюд, - рассказывает Татьяна Назарук, шеф-повар, фуд-блогер, автор кулинарных книг и победитель кулинарных конкурсов. - Творожный сливочный сыр без добавок - обязательный компонент классического чизкейка и ряда других десертов, а также закусок, соусов и супов-пюре. Его можно добавить в салат - и блюдо приобретет дополнительную сочность и свежесть. А соединив с этим сыром соленый крекер и виноград, вы получите отличную закуску к вину.