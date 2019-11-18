«Важно было использовать момент». Как Татьяна Короткевич оказалась на участке с Лукашенко и о чем говорила

Александр Лукашенко традиционно проголосовал на участке в Университете физкультуры на проспекте Победителей - это Старовиленский избирательный округ. Пообщавшись с журналистами, он в сопровождении чиновников направился к выходу. В помещении оказалась экс-кандидат в президенты Татьяна Короткевич. Напомним, на выборах в 2015 году она набрала 4,4% голосов, оказавшись на втором месте. А в 2016 году участвовала в парламентских выборах, но не прошла.

Между Короткевич и Лукашенко состоялся краткий диалог:

- Здравствуйте, меня зовут Татьяна Короткевич. Я здесь доверенное лицо другого кандидата.

- А почему? - спросил президент.

- Потому что у нас команда кандидатов.

- А сама?

- А сама в следующий раз.

- В следующий? Значит, мы будем сражаться.

В интернете стали обсуждать: непонятно, как Короткевич смогла попасть на «участок №1». Накануне и во время приезда президента помещение тщательно охраняется. Журналисты и персонал проходят по заранее согласованным списками, а избиратели - после предъявления паспорта с пропиской. Все должны пройти через рамку металлодетектора, предварительно выложив на стол все металлические вещи. Лишь после того как Лукашенко уедет, охрана снимается.

- Я являюсь доверенным лицом двух из 14 кандидатов, которые представляют общественное объединение «Говори правду», - рассказала «Комсомолке» Татьяна. - На этом округе баллотировался один из них - Евгений Караулов. Я ехала на этот участок, чтобы поддержать двух наших наблюдателей - они сообщали, что не видят урн для голосования. Уже по дороге мне сказали, что примерно в это время там может голосовать президент. Но на встречу с ним я особо не рассчитывала, это было неожиданностью. На входе я показала удостоверение доверенного лица, прошла все проверки и металлодетекторы.

По словам Татьяны, разговор был очень коротким.

- Кроме реплик, попавших в официальную хронику, я еще обратила внимание президента на урны. Он ответил что-то в духе: «Мы решим этот вопрос». И буквально в следующую секунду он уже пошел дальше.

В интернете эту ситуацию активно обсуждают. Не все считают, что оппозиционному кандидату нужно было лично общаться со своим оппонентом. Татьяна Короткевич так не считает:

- Важно было использовать момент - всегда должен быть диалог между теми, кто сейчас у власти, и теми, кто представляет альтернативное мнение. Мною двигает в первую очередь мое последовательное желание к спокойному диалогу. На сегодня не знаю, когда будет этот следующий раз, но ждать его или очередной избирательной кампании не нужно, чтобы говорить с теми, у кого есть другое мнение.

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