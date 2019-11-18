Привет из 90-х: рабочие били директора молотком по коленям, пока тот не выдал задержанную зарплату

История и впрямь напоминает лихие 90-е, когда возможно было мыслимое и немыслимое. Тревожный звонок в милицию поступил 16 ноября из столичного медучреждения. Туда с травмами ног - а точнее, коленных чашечек - поступил мужчина, который рассказал медикам любопытную историю.

Он - директор одной из столичных фирм. Накануне вечером он вышел из офиса, подошел к своей машине, сел в нее, чтобы поехать домой. Но не успел тронуться, как дверь открылась и в машину подсел его сотрудник. Еще один мужчина остался стоять возле машины, так сказать, на шухере.

Дальше начались разборки. Сотрудник стал требовать у директора зарплату, которую он задолжал своим рабочим, а когда понял, что аргументы не помогают, достал молоток и стал в буквальном смысле выбивать свои деньги - молотком по коленным чашечкам.

И, надо сказать, результата он добился. Выбил из директора 350 белорусских рублей и скрылся с соучастником.

Обоих нашли по горячим следам.

Нападавших задержали по горячим следам. Фото: pixaby.com

- Оперативникам нападавшие пояснили, что причина их поступка - неприязненные отношения с директором из-за того, что тот вовремя не выплачивал зарплату, - рассказали в пресс-службе ГУВД.

Как только новость разлетелась по интернету, белорусы стали очень активно на нее реагировать. Притом неожиданно: в комментариях большая часть людей не осуждают, а, наоборот, массово поддерживают нападавших.

- Начальника надо было задержать, а не этих бедолаг. Людям жить не на что. 90-е снова наступают... Хотя тогда было проще. Были специалисты по выбиванию долгов, и их боялись. А сейчас - беспредел, - пишут одни.

- Не осуждаю работника. Его к сожалению, скорее всего, посадят, но начальник в следующий раз, может, побоится людей кидать. Работодатели так обнаглели, что кидать рабочих стали, как в России, - пишут другие.

- В отношении нападавших возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 384 УК Беларуси. «Принуждение к выполнению обязательств», - рассказала официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская. - Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Известно, что нападавшему, который нанес удары директору фирмы, 38 лет. Сейчас он находится под арестом. Его соучастнику 52 года. Мера пресечения, которую к нему применили, - обязательство о явке. Здоровью потерпевшего ничто не угрожает. У него закрытый перелом носа и ушиб колена.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Предприятия Минщины задолжали работникам миллионы долларов

Оказалось, возмущение белорусов не беспочвенно. В Генпрокуратуре Беларуси подтвердили: «Проверки показали: только в трех организациях Минской области задолженность по выплате зарплаты в настоящее время составляет более миллиона долларов. Нанимателей, которые не соблюдали сроки и порядок выплаты заработной платы, привлекли к ответственности».

В качестве примера в прокуратуре рассказали о случае, когда на одном из предприятий даже после вмешательства прокуроров работникам выплатили зарплату не в полном объеме. Для этого руководство обратилось в банк и взяло кредиты для погашения долгов по зарплате.

Всего же в Минской области прокуроры вынесли 27 актов надзора по предприятиям, где сотрудникам вовремя не платят зарплату, 10 руководителей привлекли к административной ответственности.

Если руководитель не выплатил зарплату рабочим, то и сам он начислять себе зарплату тоже права не имеет. Фото: pixaby.com

НА ЗАМЕТКУ

Юрист: «Если наниматель не платит зарплату рабочим, то и себе ее начислять не имеет права»

Как защитить свои права, если зарплату платят не вовремя, рассказала юрист Елена Новикова.

- По закону зарплата считается задержанной, если не выплачивается в положенный по договору день. К примеру, вы должны были получить зарплату 15 числа. Значит, с 16-го наступает просроченная задолженность, а с 1 числа следующего месяца - задолженность по выплате зарплаты, о которой нужно сообщать в статистические органы. С 15 числа следующего месяца долг уже подлежит выплате с индексацией - чем дольше задержка, тем больше сумма, которую вам должны заплатить, - поясняет юрист. - Кстати, по закону, сам руководитель не имеет права получить зарплату, если ее не выплатили остальным работникам. Задолженность директору гасится пропорционально остальным сотрудникам. Исключение - бюджетные и субсидируемые компании.

- Кто и как по закону отвечает за задержку зарплаты?

- Ответственные - наниматель и уполномоченные руководящие сотрудники компании. Нанимателю грозит административный штраф до ста базовых величин. То есть до 2550 рублей. Также директору не выплачиваются премии, надбавки и бонусы по результатам работы в течение года. Руководящим работникам за невыплату зарплаты также грозит штраф - 4 - 20 базовых величин. То есть 102 - 510 руб. Виновный в невыплате начальник может быть уволен по инициативе собственника фирмы или органа управления. К примеру, наблюдательного совета.

- Куда можно обращаться, если не платят зарплату?

- В комиссию по трудовым спорам, департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты РБ, прокуратуру и суд.