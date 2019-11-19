«В ожидании приговора сидел в СИЗО год». Жены и матери осужденных создали инициативную группу поддержки

- Я сама столкнулась с несправедливым приговором в отношении мужа, которого осудили на 6 лет за коррупцию. И в соцсетях я познакомилась с еще двумя женщинами - подругами по несчастью. Мы стали переписываться, затем встретились. В итоге решили объединить свои усилия, создав гражданскую инициативу «Справедливый приговор». Сейчас мы будем писать в инстанции не одиночные письма, а коллективные. Будем добиваться справедливости по уголовным делам, - рассказывает «Комсомолке» минчанка Мария Кац. - Пока в инициативной группе пять человек. Но мы общаемся с людьми, которые также столкнулись с тем, что их родные несправедливо осуждены. Их уже около 50 человек. Все мы - обычные женщины: жены, дочери, матери, которые вынуждены бороться за близких.

Мария вспоминает выступление Александра Лукашенко в августе. Напомним, в августе президент проводил совещание с правоохранителями по поводу расследования преступлений. Тогда президент выразил недовольство работой стражей порядка. И рассказал о фактах фальсификации доказательств - внесения недостоверных сведений в процессуальные документы, заключения экспертиз.

- Тогда он обратился к главе Администрации президента Наталье Кочановой. Мол, пусть она фиксирует нарушения. И мы хотели бы добиться встречи с ней. Рассказать ей о наших уголовных делах. Поэтому сейчас мы планируем писать коллективное письмо в администрацию президента, - говорит Мария. - Если нужно будет, напишем и президенту. Мы хотим быть услышанными!

Еще одна проблема, которую хочет поднять инициативная группа, - это то, что осужденные по коррупционным делам не имеют права ни на амнистию, ни на условно-досрочное освобождение, ни на замену режима на более мягкий.

- Это негуманно. В чем тогда цель исправления человека? Нужно понимать, что у наших родных, которые отбывают срок, здоровье с годами не улучшается. В СИЗО мой муж приобрел проблемы со зрением. Сидят по коррупционным делам и пенсионеры. Так, 66-летнего отца могилевчанки Анны Ильиной, которая тоже входит в инициативную группу, приговорили к трем годам.

Супруг же Марии, директор коммерческого предприятия, осужден по коррупционной статье на 6 лет. Ему вменили часть 4 статьи 210 УК РБ «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями». Женщина уверена, что приговор был несправедливым, так как в деле есть нарушения.

- Свою вину он не признает. Сразу после задержания его отправили в СИЗО, где он пробыл 17 месяцев до того как его отправили в колонию отбывать наказание. Зачем его сразу заключили под стражу? Ему ведь некуда было скрываться. Есть семья, престарелая мать…

В инициативной группе состоит и мать Андрея Доморацкого, бывшего замглавы Минска. Напомним, мужчину обвинили в злоупотреблении властью, хищении и получении взятки. Суд признал экс-руководителя виновным и приговорил мужчину к 12 годам заключения. Но адвокаты Доморацкого подали апелляцию. В итоге приговор смягчили: срок заключения в исправительной колонии бывшему чиновнику снизили до 7 лет.

Еще один член инициативной группы - Светлана Холод, которая добивается справедливого приговора своему супругу Дмитрию Холоду, экс-директору ЖКХ Московского района Минска. Суд приговорил его к 10 годам колонии усиленного режима, признав виновным по статье «Получение взятки». К слову, обвинение ему предъявили только через 8 месяцев после ареста.

- В инициативной группе есть и одна женщина Тамара Голубева, которая тоже борется за своего супруга. Его приговорили к пожизненному заключению за убийство должностного лица при исполнении судебных обязанностей. Она же добивается, чтобы статью переквалифицировали на убийство по неосторожности. По ее словам, на момент трагедии между ее супругом и другим мужчиной произошла потасовка. Один держал ружье, второй пытался его отобрать. Ружье выстрелило и смертельно ранило мужчину. Наша инициативная группа - это последняя надежда Тамары.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Следователю из Борисова вменяют фальсификацию доказательств

В отношении следователя Борисовского районного отдела Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 395 УК РБ «Фальсификация доказательств». Такое решение было принято председателем силового ведомства по результатам проверки. Если вина следователя будет доказана, ему может грозить лишение свободы до трех лет.

- Принципиальная позиция руководства Следственного комитета остается неизменной и направлена на жесткое и полное искоренение противоправных явлений в собственных рядах, - сообщается в Телеграм-канале СК.

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