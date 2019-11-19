2019-11-19T17:25:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Повестку призывнику может вручить дворник и сантехник: Совмин утвердил Положение о призыве

В документе о срочной военной службе и службе в резерве вручение повесток возложили на местные власти, учреждения образования и коммунальные организации
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Вручение повесток возложили на местные власти, учреждения образования, а также на коммунальные организации.Вручение повесток возложили на местные власти, учреждения образования, а также на коммунальные организации.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Этим летом вступил в силу нашумевший закон «об отсрочках», по которому отсрочку от призыва для продолжения образования дают всего один раз. А в начале ноября Совмин утвердил Положение о призыве граждан на срочную военную службу и службу в резерве. В документе говорится, что вручение повесток возложили на местные власти, учреждения образования, а также на коммунальные организации. Как уточнили «Комсомолке» в Минобороны, вручить повестку молодому человеку может и дворник, и сантехник, которые могут зайти в жилой дом. Кроме того, повестку могут вручить по месту работы. В документе также говорится, что информацию о тех, кто не получил повестки, опубликуют в местных газетах.

Отправка в войска ребят, призванных на срочную службу, началась 18 ноября - в этот день были направлены около полутора тысяч призывников. Планируется, что всего до 29 ноября ряды армии пополнят около 12 тысяч человек.

Как сообщает Минобороны, в эту призывную кампанию было предоставлено более 23 тысяч отсрочек, 84% которых составили отсрочки для продолжения образования. Кроме того, предоставлены отсрочки по состоянию здоровья, для прохождения интернатуры, по семейному положению и на основании указа президента.

КСТАТИ

Отслужившим в армии дадут скидки на платное обучение?

- Уже с 1 января следующего года вступят в силу изменения в Жилищный кодекс. Так, отслужившие в армии получат первоочередное право на место в общежитии при вузах и колледжах, - говорит официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик. – А с 28 января вступят в силу изменения в Трудовой кодекс, по которым за военнослужащим сохранится прежнее место работы, вне зависимости от формы собственности нанимателя. Плюс срок срочной военной службы включат в страховой трудовой стаж.

В ближайшем будущем срочникам планируется предоставить и другие льготы.

- Мы хотим, чтобы отслужившие в армии имели право на бесплатное обучение на подготовительных отделениях и курсах в вузах и ссузах, - рассказали «Комсомолке» в Минобороны. – Рассматривается и такая льгота, как предоставление первоочередного права на обслуживание в государственных медучреждениях и скидка на платные медуслуги.

Не исключено, что отслужившим предоставят скидки на платное обучение, преимущество при поступлении в вузы и колледжи и право выбора места распределения.

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