«Если вопросы со здоровьем - сбрасываю 5 кг». Лидер «Крамы», которому скоро 60, а выглядит на 40, о своем образе жизни

- Не всякого рокера представишь в почтенном возрасте, ведь многие преждевременно покинули этот мир… Секс, наркотики и рок-н-ролл никто не отменял. В этой триаде, ясное дело, не все полезно и совместимо с жизнью. Я это и на себе испытал… К счастью, в легкой форме: до Боба Марли в исследовании растительности мне было далеко, - смеется Игорь. - Но посмотрите на Кита Ричардса из The Rolling Stones. После того, что он с собой творил, не мудрено выглядеть как дед. Но какие выкрутасы Кит выделывает на сцене! Я уже молчу о Мике Джаггере.

Конечно, в отличном внешнем виде Игоря могла сыграть роль и генетика - в его жилах наряду с белорусской и польской есть кровь ассирийцев с Кавказа.

По Игорю Ворошкевичу никак не скажешь, что он на пороге седьмого десятка. Всему «виной» ассирийские корни или рок-н-ролл?Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Когда разговор заходит о возрасте и рок-музыке, всегда вспоминаются Кит Ричардс и Мик Джаггер из The Rolling Stones. Фото: PA

- Но дело-то не во внешности. Я ощущаю не самые положительные нюансы своего возраста. И понимаю: человек - это тоже механизм, а механизм со временем не может быть в состоянии «как с конвейера». Надо просто быть к таким переменам готовым. Поэтому, скажем, я в свое время не жалея бросил курить. Но дедушкой, тем не менее, себя ощущаю разве что в отношении пятилетней внучки. И дедушка я веселый, мне кажется. Внучка, кстати, на днях порадовала - спела «Купалінку». Вообще, актриса растет! Хотя еще посмотрим. Мне с ней интересно. Будем еще больше общаться, когда она станет старше. В общем, я к тому, что морально мне от силы полтинник.

Не так давно в "Краме" произошли кадровые перестановки: на место гитариста вместо ветерана группы Сергея Трухановича пришел Андрей Кравцевич, а сам Ворошкевич взял в руки не только акустическую, но и электрогитару.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Оказалось, не только курение - забытая привычка. Поклонники знают, что в песнях «Крамы» нередко возникает пивная да и в принципе алкогольная тема - кстати, у группы долгое время даже репетиционная точка была на пивзаводе «Крыніца»! Но лет десять назад Игорь отказался от пенного напитка.

Крама - Палiцэйск рок-н-рол (прэм'ера на TuzinFM!).

- Для здоровья после пятидесяти это не на пользу. Ну, раз в месяц в летний зной позволяю себе бутылочку 0,33 л. Да и в песнях наших не призывы к алкоголизму! Там философские нотки в текстах. «Выпі са мной да дна», «Рушым на піва» и даже «Гэй, там, налівай» - серьезные вещи. А тем более «Гомельскі вальс» о чернобыльских переселенцах со словами «выпі, сусед, і прыгадай, як мы жылі». Любопытно, что автор многих текстов Змитер Лукашук давным-давно не пьет...

Игорь Ворошкевич в первые годы на рок-сцене. Фото: Личный архив

Сменились и привычки в еде. В студенчестве отец привозил Игорю мешок картошки и сала на месяц, которые будущий дизайнер интерьеров и оборудования каждый день жарил.

- Теперь изредка разве что отварную картошку ем. Стараюсь держаться диеты, хоть это и не просто. Как раз две недели был на ней, нормализуя давление. Тут нет ничего сложного: не есть жирного, острого, поменьше соли, жареное заменить на вареное и ограничить свой мясной рацион. Главное при такой диете - следовать ей, тренируя силу воли. Вообще, для себя я давно нашел рецепт. Если есть вопросы со здоровьем, я не бегу за новыми таблетками, а сразу сажусь на диету и сбрасываю 5 кило. И сразу все более-менее выравнивается. Так что всем советую в похожих случаях диету плюс движение.

"Крама" в нынешнем составе: Александр Манецкий, Андрей Леончик, Игорь Ворошкевич, Александр Ванькевич и Андрей Кравцевич. Фото: Денис ШЕРЕМЕТЬЕВ (из архива группы)

«НА РЫБАЛКУ ЕДУ НЕ ЗА ДОБЫЧЕЙ, А ЧТОБЫ ПОБЫТЬ ОДНОМУ И ВСТРЕТИТЬ РАССВЕТ»

Для движения Игорь сначала катался на велосипеде по своему микрорайону. А теперь перешел на ходьбу - 7 - 9 километров в день в порядке вещей при известной норме в 10 тысяч шагов (как раз 7 км) в сутки. Для этого на смартфоне поставил шагомер.

Крама - Будзь разам з нам (выступ на "Рок-Каранацы -1995").

- Мой стандартный маршрут - от дома в соседний яблоневый сад. За пару лет оценил, насколько комфортнее там прогуливаться пешком, а не на велосипеде. Ощущения - почти как в лесу: там живут куропатки, а пару дней назад от собаки убегал заяц. Вдобавок, прогулки - это еще и фото, которые теперь частенько ставлю в свой Фейсбук.

В яблоневом саду неподалеку от дома Игорь за одну прогулку делает десятки фотопейзажей. Фото: Игорь ВОРОШКЕВИЧ

Летом Игорь с друзьями на несколько дней ездит на рыбалку, а раньше выезжали в любой сезон, даже с зимними ночевками на берегу:

- В 1990-х и нулевых мы были несемейные: завалились в бусик - и вперед. Но рыбалка для меня - это не ради трофеев и хвастовства (хотя злишься, если весь день не клюет). Я на берегу с удочкой отдыхаю: наслаждаюсь, что один - неподалеку только друг Андрей Леончик, клавишник «Крамы», что вода плещется, птицы поют. Это своеобразная медитация, которую ты не можешь позволить себе в городе. Там ты не будешь специально вставать, чтобы увидеть рассвет. А тут ты один из немногих людей на планете, кто сейчас видит такую картину.

Рыбалка для Игоря – средство медитации. На снимке он с другом и коллегой по "Краме" Андреем Леончиком. Фото: Личный архив

Еще лет десять назад отдушиной для Игоря было рисование. Тогда же его шаржи на белорусских звезд выходили и в «Комсомолке» - Сергей Михалок, Анатолий Ярмоленко, Василий Раинчик, Валерий Дайнеко, Инна Афанасьева. Началось все еще в театрально-художественном институте, где на Игоря за его сатирическое творчество даже обижались преподаватели:

- Я был, язвительный, злой, нагловатый даже. Со временем так остро не рисовал - боялся обидеть людей. Да и вообще тяга к рисованию ушла с возрастом. Только для спонсоров краудфандинга нового альбома «Крамы» сделаю такие эксклюзивы. Хотя сбор денег в сети идет не так быстро, как хотелось бы, но... сколько соберем, на то и будем рассчитывать. Благо, песни уже написаны, две уже звучали на концертах и зафиксированы в студии.

А еще в этом году Игорь Ворошкевич снова взял на сцене электрогитару - «Крама» вернулась к формату с двумя гитаристами (хотя в идеале Игорь видит на сцене и трех):

- Пусть сравнение смелое, но я уверен: «Краму», как и The Rolling Stones, нельзя играть в одну гитару. А мои партии - не дань каким-то нереализованным амбициям: исполняю то, что мне по силам, и то, что слышу в песнях как автор «крамаўскай» музыки. Перед этим лет за десять перелопатил десятки дешевых и дорогих инструментов, брендовых и нет, изучая природу гитарного звука.

Ворошкевич - один из самых харизматичных рок-фронтменов Беларуси.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

«ИЗБЕГАЮ КРАЙНОСТЕЙ, А МЕНЯ НАЗЫВАЮТ ПЕССИМИСТОМ»

Своим имиджем Игорь специально не занимается. Говорит, он не из тех музыкантов, кто постоянно ищет новые образы, как экстравагантный Стивен Тайлер или наш Лявон Вольский - скромный в обычной жизни, но любитель экспериментировать со внешностью и цветом волос.

Думая о смене имиджа, один из вариантов Игорь видит таким. Однажды он выступал в костюме с бабочкой на съемках новогоднего телешоу. Фото: Личный архив

- Не то что это совсем уж не надо для публичного человека. Но я по характеру другой. Зато могу представить, если мы всей группой выйдем в белых рубашках и черных костюмах. Как-то на ТВ снимался так. Да, у меня куча рокерских цепей, колец, но мне это мешает. Вот в берете комфортно, но, потеряв любимый черный из хлопка, никак не могу подобрать замену: все как один жаркие, даже цветастый растаманский берет. Банданы и бейсболки тоже оказались для концертов не лучшим вариантом, а шляпы мне не подходят… Так что мой вариант - джинсовая рубашка, черная или синяя, и узкие джинсы.

Игорь тепло называет супругу Соню «маё Сонейка». Фото: Татьяна МЕНСКАЯ

Все это работает на образ довольно брутального блюз-рокера. Хотя с близкими Игорь другой. Рассказывая о жене Соне, Ворошкевич сразу говорит: «Гэта маё Сонейка». Вот только на гитаре супругу так и не научил играть, хоть она и просила.

Iгар Варашкевiч (Крама) & Apple Tea. З Новым годам .

- Все как-то нет времени. Сонька работает бебиситтером - настоящая Мэри Поппинс, которая обожает детей. Что это значит? Шесть дней в неделю она с ними, и это не работа - с девяти до шести и час на обед. Вот недавно подруга-фотограф Татьяна Менская перепостила нашу с Сонькой фотосессию в соседнем парке. Это был тот редкий день, когда Соня была дома. А познакомились мы сначала заочно, когда друзья подсказали: в квартире, которую они снимают, есть свободная комната под сдачу. Мол, хозяйка уезжает из страны. Через год она вернулась, мы встретились, а после следующего отъезда Соня приезжала уже ко мне - и вот мы 11 лет вместе.

Игорь Ворошкевич рассказал "Комсомолке" о знакомстве с супругой. Фото: Татьяна МЕНСКАЯ

А вот об оптимизме Ворошкевич рассуждает не так охотно.

- По жизни моя позиция сложилась как middle of the road (буквально «посередине пути» - англичане так говорят о человеке, избегающем крайностей. - Ред.). Я знаю, что многие меня считают пессимистом. Но это возрастное, скорее. В 90-е был очень веселый, безбашенный даже. А как иначе, если белорусские рок-музыканты жили чуть ли не коммуной? Сейчас же от пресловутой стабильности мне грустно. И не такое давнее время надежд словно кануло в Лету... Пугает, скажем, что молодежь ностальгирует по СССР, в котором не жила. И эти разговоры бесконечные, мол, все в магазинах было и без ГМО! Да посмотрите фильм «Афоня»: макароны, чай да яйца... Но радует, что есть возможность жить.

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