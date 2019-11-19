В Минске во время реконструкции парка нашли остатки бани, в которой мылся Янка Купала

В столичном Купаловском парке идет реконструкция. На днях во время прокладки кабеля рабочие наткнулись на фундамент бани Плавских. Сюда, по воспоминаниям Пимена Панченки, молодые поэты и писатели ходили гораздо чаще, чем это было необходимо, чтобы увидеть самого Янку Купалу: баня находилась напротив дома писателя.

- Калі Уладзіслава Францаўна (жонка Янкі Купалы. - Ред.) ўбачыла маладых пісьменнікаў, якія круцяцца каля таго будынка, яна падышла да іх і кажа: «Хлопчыкі, вы, напэўна вершы пішаце. Зараз Янка Купала даголіцца і выйдзе да вас. Пачакайце». І Пімен Панчанка згадвае, што яны ад страху ўцяклі. А жонка Уладзіслава Францаўна іх раскусіла, - пересказывает воспоминания поэта ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея Янки Купалы Павел Королев.

Фундамент уходит в землю больше, чем на метр. Он очень прочный, рабочие не смогли его разрушитьФото: Ольга ШУМАНСКАЯ

До войны здесь был плотно заселенный район, было несколько улиц: Садово-Набережная, Садовая, Крещенская и Полицейская, тут проходил маршрут конного трамвая. Здесь кроме поэта жили известные деятели белорусского движения Луцкевичи, а также художник Дмитрий Полозов.

- На жаль, гэты район на трэці дзень вайны згарэў. Згарэў і дом Янкі Купалы. Тады сям’я паэта незадоўга да гэтай бамбёжкі з’ехала на дачу пад Оршу. Гэта была адна з самых першых бамбёжак Мінска. Захаваліся некалькі будынкаў, сярод якіх і лазня Плаўскіх, - поясняет Павел Королев.

Павел Королев пополнил запасы музея несколькими мешками потенциальных экспонатовФото: Ольга ШУМАНСКАЯ

Здание бани снесли уже после войны - в конце 50-х - начале 60-х годов. И теперь ее фундамент, найденный во время раскопки траншей, остался последним фрагментом построек времен Купалы. Павел Королев уверен, что остатки фундамента стоит музеефицировать, то есть сделать одним из объектов экскурсии. Для этого нужно сохранить фундамент, открыть его от земли и поставить рядом с ним информационный стенд, который расскажет интересные факты об этом месте. Тем более что за музеем есть «дачка купалаўскай таполі» - тополь, который посадила племянница Купалы, есть камень, который показывает, где был вход на подворье Купалы, растут известные по стиху «Явар i Калiна» деревья. И фундамент может стать еще одной из интересностей парка, а сам парк - еще одним музейным пространством.

Павел Королев написал письмо в Министерство культуры с просьбой о сохранении фундамента бани. Пока официального ответа на него не дали. А в Стройтресте №4, который занимается реконструкцией парка, рассказали, что пока работы на этом месте приостановлены.

На земляных отвалах сотрудник музея нашел разнообразные предметы быта, которые могут стать экспонатами будущих выставокФото: Ольга ШУМАНСКАЯ

- Сегодня проходила встреча с проектировщиком. Но конкретного решения по проекту в целом пока не было принято. Решено в этом месте пока работы не проводить. Заказчик работ КУС Центрального района обратится к научному сотруднику, который даст свои рекомендации, и исходя из них будет принято окончательное решение, - пояснили в строительной организации.

К слову, фундамент - не единственная находка, которая всплыла во время реконструкции парка. Так, Павел Королев в земляных отвалах траншей за несколько дней нашел несколько мешков потенциальных экспонатов: изразцы печки, посуда XIX века со штампами, металлические засовы, половина старинной стеклянной пепельницы и так далее. По его словам, эти находки не представляют большой археологической ценности, но вместе с этим они хорошо иллюстрируют жизнь этого места, и в будущем могут стать экспонатами выставки об истории этого района.

Так выглядела та самая баня, в которую ходил Янка Купала. Фото предоставлено Павлом Королевым

Здесь же научный сотрудник собрал шесть мешков брусчатки, которую тоже планирует сделать частью экспозиции:

- Калі, напрыклад, будзе выстава ў зале, можна будзе выкласці брукаванку, па якой хадзіў Купала. Ці калі-небудзь на тэрыторыі зрабіць фрагмент з той самай брукаванкі. Гэта ж зусім іншае ўспрыяцце.