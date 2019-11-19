Черная пятница в Беларуси: где искать скидки на топовые модели телевизоров

Компания LG Electronics объявила о старте ежегодной акции “Черная пятница”. Большая распродажа топовых моделей телевизоров продлится целых две недели с 18 по 30 ноября.

В этот период официальные магазины-партнеры LG будут продавать популярные телевизоры по суперценам. В акционном предложении 15 моделей: хорошо известные белорусам 4К-телевизоры, а также модели с инновационной технологией NanoCell.

Технология NanoCell: точная цветопередача, детализация и широкий угол обзора

В акционном предложении от LG представлены 8 моделей NanoCell-телевизоров по цене от 1449 до 2499 рублей. Разберемся, чем же эта технология примечательна.

Технология NanoCell получила свое название благодаря специальным частицам размером около одного нанометра, которые напыляют поверх матрицы. Наночастицы отфильтровывают тусклые цвета - и в итоге изображение получается чистым и насыщенным.

Для сравнения: у большинства LED-экранов подсветка размещается на гранях матрицы самого телевизора, то есть свет распространяется от одного края к другому. Из-за этого в темных сценах могут быть засветы, а черный цвет считывается как темно-серый.

В телевизорах NanoCell подсветка располагается прямо за светодиодами и освещает только те зоны, которые нужны в данный момент. Поэтому в восьмом сезоне “Игры престолов” владельцы NanoCell TV могли рассмотреть каждую деталь во время битвы с белыми ходоками.

Еще одно из ключевых преимуществ NanoCell - способность сохранять яркость красок при большем угле излучения, картинка остается насыщенной даже при угле обзора в 60 градусов. Ведь широкая цветовая палитра NanoCell включает более миллиарда насыщенных оттенков. А внешние источники света, например солнечный свет из окна летом, не испортят просмотр любимого фильма, цвета остаются насыщенными и action-сцены контрастными.

NanoCell: Захватывающие эффекты для геймеров

Игровой процесс в формате 4K HDR обеспечивает еще более сочные цвета, даже при просмотре с широкого угла обзора. Реалистичные визуальные эффекты при движении в сочетании с виртуальным объемным звуком в формате 5.1 создают атмосферу театрального представления и полностью погружают в игру.

NanoCell TV оснащены инновационной технологией Active HDR, которая оптимизирует видеоряд под каждый конкретный эпизод, делая картинку удивительно яркой и реалистичной, а сверхвысокая четкость 4K Ультра HD позволит рассмотреть мельчайшие детали.

В период акции “Черная пятница” модели NanoCell продаваться со скидкой от 10% до 20%. Так, телевизоры диагональю 49 дюймов стоят от 1449 до 1999 рублей, диагональ 55 дюймов с технологией NanoCell - от 1699 до 2299 рублей. Модель 65SM8200PLA c диагональю 65 дюймов обойдется всего в 2499 рублей.

Суперцены на 4К-модели премиум-сегмента

Самая привлекательная цена в акции “Черная пятница” у телевизора LG 43UK6200PLB - всего 859 рублей. Одна из лучших бюджетных 4К-моделей премиум-сегмента: 43 дюйма и угол обзора в 178 градусов.

Фирменная платформа webOS 4.0 для Smart TV, поддержка HDR, управление телевизором с помощью смартфона, функция родительского контроля и многое другое. Отличный гаджет, который не требует подключения к ТВ-сервисам, а может работать исключительно через интернет. Смотрите любимые сериалы всей семьей на YouTube или Netflix на большом экране.

Если же захочется подсоединить его к компьютеру или приставке, чтобы сыграть с друзьями, - к вашим услугам два HDMI-порта, и по одному слоту USB, CI, оптическому входу, LAN, а также выходу под классическую антенну, если вдруг соскучились по эфирному ТВ.

Для тех, кто планировал приобрести экран с большей диагональю, в акционном предложении LG есть модели 49UK6200PLA за 999 рублей (49 дюймов), 55UM7300PLB за 1299 рублей (55 дюймов) и сразу две модели с диагональю 70 дюймов по 2599 рублей. А еще благодаря акции “Черная пятница” появилась возможность купить 4К-телевизор 75UM7090PLA с диагональю экрана 75 дюймов за 2999 рублей.

Сроки проведения и места продаж

Акция “Черная пятница” от LG распространяется на 15 моделей 4К и NanoCell телевизоров. Приобрести их по суперценам вы сможете с 18 по 30 ноября в фирменных сетях “5 элемент”, “Электросила”, “Техноплюс” и “21 век”.

Акция действует как при покупке в интернет-магазине, так и в розничных магазинах сети. Возможна рассрочка от 12 до 24 месяцев.

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