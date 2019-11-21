Посмотрите, это очень смешно и мило: дети нарисовали шедевры минского музея на свой лад

Необычный проект родился в художественной студии Национального художественного музея "В гостях у Тюбика". Ребята так хорошо справились с заданием и вызвали столько умиления у посетителей, что их работы решили выставить, причем рядышком с шедеврами, сказала "Комсомолке" ведущий научный сотрудник музея Надежда Усова.

- Я даже видела в фейсбуке у кого-то из художников мнение, что это лучшая выставка года! - говорит Надежда Михайловна.

Посмотрите на маленькие шедевры, а заодно и на шедевры большие.

Портрет Альфераки в версиях Тараса Глеба и Карла Брюллова.Фото: Павел МАРТИНЧИК

"Смерть Адониса" на работе Ани Силецкой и на картине Антона Лосенко.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Две девочки на произведениях Жанны Колодко, Вероники Поповой и Карла-Людвика Христинека.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сюжет о доверии Александра Македонского своему лекарю нарисовали с разницей в несколько веков Витя Волого и Генрих Семирадский.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А вот несколько вариаций на картины Ивана Айвазовского.Фото: Павел МАРТИНЧИК

"Араб в тюрбане" в версиях Маши Шляпо и Константина Маковского.Фото: Павел МАРТИНЧИК

"Пейзаж с коровами" Лизы Бернатович и "Полдень" Михаила Клодта.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Портрет Елены Перовой кисти Вики Томшиной и классика - Василия Перова.Фото: Павел МАРТИНЧИК

"Портрет агронома Вьюнникова" Маши Бычковской и Ивана Крамского.Фото: Павел МАРТИНЧИК

"Оптимист и пессимизм" в детской версии и на полотне Владимира Маковского.Фото: Павел МАРТИНЧИК

"Женский портрет" Ильи Машкова стал основой для работ Ксении Щегловой и Влады Мещеряковой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

"Катя с натюрмортом" была у Зинаиды Серебряковой, а у Ксении Щегловой и Лады Сушко, наверняка, героини уже иные.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В эти дни у гостей музея есть шанс посмотреть на одну выставку больше!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вариации на тему "Лесного кладбища" Ивана Шишкина.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Такой "Молодую крестьянку в красном" кисти Архипова увидела Ксюша Резанко.Фото: Павел МАРТИНЧИК

"Гензель и Гретен" Врубеля и не только.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Портрет Ежи Радзивилла в классической версии и интерпретациях Вероники Альховой и Мирослава Киреева.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Главное - пропустить задание через себя. Так и родился "Радзивилл-бородач, похожий на моего папу" Софии Цуркиной.Фото: Павел МАРТИНЧИК