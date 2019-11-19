Старость отменяется? Добровольно отчисляют деньги на пенсию всего 230 человек в стране

Самозанятым в 2018 году разрешили заниматься бизнесом без регистрации ИП. Взносы в ФСЗН на пенсию домашние маникюрщики, кондитеры и репетиторы должны делать сами за себя, если захотят этого. Судя по итогам, желающих оказалось немного.

- Старость никто не отменил, она обязательно у всех нас наступит. Молодое поколение должно думать, какой уровень жизни у каждого из нас будет при выходе на пенсию. Но, увы, добровольные взносы в 2019 году внесли только 230 человек. Мы будем продолжать разъяснительную работу. Это очень маленькая цифра, которая говорит о том, что пока молодежь не проявляет интереса к добровольному пенсионному страхованию, - объяснила министр труда Ирина Костевич.