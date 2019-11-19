2019-11-19T16:46:26+03:00
Экономика
КП Беларусь

Старость отменяется? Добровольно отчисляют деньги на пенсию всего 230 человек в стране

Министр труда хочет донести до самозанятых кондитеров, маникюрщиц и репетиторов мысль, что пора задуматься об уровне жизни в старости
Таисия ЧЕРНУХО
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Взносы в ФСЗН на пенсию домашние маникюрщики, кондитеры и репетиторы должны делать сами за себя, если захотят этого.Взносы в ФСЗН на пенсию домашние маникюрщики, кондитеры и репетиторы должны делать сами за себя, если захотят этого.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Самозанятым в 2018 году разрешили заниматься бизнесом без регистрации ИП. Взносы в ФСЗН на пенсию домашние маникюрщики, кондитеры и репетиторы должны делать сами за себя, если захотят этого. Судя по итогам, желающих оказалось немного.

- Старость никто не отменил, она обязательно у всех нас наступит. Молодое поколение должно думать, какой уровень жизни у каждого из нас будет при выходе на пенсию. Но, увы, добровольные взносы в 2019 году внесли только 230 человек. Мы будем продолжать разъяснительную работу. Это очень маленькая цифра, которая говорит о том, что пока молодежь не проявляет интереса к добровольному пенсионному страхованию, - объяснила министр труда Ирина Костевич.

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