Йога, общение с блогерами и саморазвитие: мам зовут отвлечься от забот в Академии честного материнства

В этот раз конгресс удивит мам и пап необычным форматом - здесь на день откроется бесплатное учебное заведение. В Академии честного материнства можно будет не только пройти курсы медподготовки, кулинарии, шопинга, но и научиться… отдыхать и познавать себя! Так, здесь проведут специальный курс для мам «Перемены к лучшему» от воды «Святой Источник Светлячок».

Разрушаем стереотип о том, что материнство - это не про любовь к себе! Быть мамой - это не только про воспитание и общение с детьми, но и про время для собственного развития и открытия новых скрытых талантов. Многие женщины, погружаясь в заботы материнства, совсем забывают о себе. И как важно во всем этом разнообразии эмоций найти время для себя, отвлечься от рутины и стать немного лучше.

Именно поэтому у организаторов конгресса появилась идея кроме обучающих курсов организовать целую релакс-комнату с собственной программой, где мамы смогут посвятить время себе. Ведь перемены - источник жизни, источник движения. Неспроста зону назвали «Перемены к лучшему», а партнёр зоны питьевая вода «Святой Источник Светлячок» станет для мамы своего рода помощником и «наставником» на пути к большим изменениям и напомнит главное правило: счастливая мама - счастливый ребёнок!

В течение дня здесь пройдут мастер-классы, на которых мамам расскажут, как они могут с пользой провести время «только для себя» - время, которое должно быть в графике каждой мамы. В расписании занятий курса будут йога и медитация, фитнес в домашних условиях, арт-терапия и секреты домашнего эко-ухода за собой.

Между мастер-классами будут проходить выступления известных мам-спикеров, с которыми можно будет обсудить волнующие вопросы и вдохновиться личными историями. Среди мам-экспертов - модель и телеведущая Ольга Никифорова, певица, бывшая теннисистка и дизайнер Ольга Барабанщикова, спортсменка Александра Герасименя, бизнесвумен Лариса Пекурова.

Комната станет своего рода «безопасным местом» для женщин, где нет запретных тем, осуждения или непонимания того, что мамы хотят не забывать о своих личных потребностях и интересах. Каждая участница сможет поделиться своими личными страхами и переживаниями. И получить поддержку: партнёр зоны станет тем самым наставником и «плечом», в котором порой все мы нуждаемся. Поработают с мамами и психологи: они помогут мамам разобраться в проблемах и дать экспертный совет. Такая зона даст уникальную возможность поднять важные темы психологического здоровья каждой женщины, их гармонии и внутреннего состояния.

- Счастье мамы - это не только счастье ребенка, но и ее эмоциональное состояние, социальная включенность, взаимоотношения с супругом, близкими, - подчеркнул Сергей Дробышевский, эксперт-модератор курса «Перемены к лучшему», магистр психологии, гипнотерапевт, счастливый папа. - Для каждой мамы важно поддерживать себя в гармонии. Очень полезно на этапе подготовки и во время материнства опираться на опыт других мам, а также врачей-экспертов. Ведь гармония не придет сама, она создается самостоятельно, осознанно. Каждой маме нужно найти свой внутренний баланс и обязательно рассказать своим родным, как она видит свое будущее, к чему стремится и как планирует развиваться. Ведь ребенок появляется в семье, а не только у мамы. Важно уметь привлекать поддержку папы и включать его в процессы, где он особенно необходим. Залог успеха счастливой семьи и малыша - командная работа, которая позволяет идти к общей единой цели. Очень здорово, что у нас есть возможность выносить такие вопросы на обсуждение, тем самым делиться опытом и обучаться.

СПРАВКА «КП»

Республиканский конгресс MAMA PRO впервые прошел в Минске в 2017 году. После позитивной обратной связи конгресс объездил с лекциями все города Беларуси, а спустя год вновь собрал родителей для общения с топовыми врачами в формате открытого диалога. Общение с мамами и их мнения и потребности легли в основу новых проектов MAMA PRO - оупен-классов для активных отцов ПАПА PRO, интернет-портала для современных родителей Mamapro.by, мобильного приложения MAMA PRO и масштабного проекта подарочных коробок MAMA PRO с вещами для мамы и малыша в роддомах Минска.