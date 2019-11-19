«Дуб разрушает двор, а нам запрещают его спилить». 90-летняя минчанка борется с коммунальниками

Минчанке Людмиле Хомич 90. Больше чем полжизни она живет в доме в 2-м переулке Розы Люксембург.

- Квартиру мы получили в далеком 1966 году, в дом заселись одними из самых первых, - рассказывает Людмила Федоровна. - Это было счастье - своя квартира. Мы с соседями сами облагородили придомовую территорию: сделали газоны, посадили кусты, деревья. Уже и не помню, кто именно посадил у нас под окнами молодое дерево, почти прутик. Тогда никто и подумать не мог, что из этого прутика вырастет огромный дуб, который сегодня выше нашего пятиэтажного дома.

За 53 года дерево стало выше пятиэтажного дома.Фото: Виктор ПАЖИТОК

Дерево растет приблизительно в четырех метрах от дома. То, что ветки дерева при ветре стучат в окна, угрожая их разбить, да и сами эти окна быстро грязнятся, - это полбеды. Основная проблема - мощная корневая система дерева. Корни подняли плиты тротуара, в проходах к подъездам они разрушают асфальт, проваливается земля, постоянно появляются новые ямы. Ходить невозможно, того и гляди кто-нибудь переломает ноги. Мы обращаемся в ЖЭС и прочие службы, они подсыпают землю, латают асфальт, но это, конечно, не решение проблемы. Я просила домоуправление обрезать хотя бы нижние ветки, на уровне моего второго этажа. Мне отказали, но дали телефон «Зеленстроя». Позвонила туда, мне ответили, что дуб занесен в Красную книгу, и обрезать ветви, а тем более спиливать даже разрушающее асфальт и тротуар дерево, запрещено законом.

Корни дерева поднимают тротуарные плиты и ломают асфальтФото: Виктор ПАЖИТОК

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Для вырубки дерева должны быть более серьезные причины, чем поднятый корнями асфальт или тротуар»

Деревья в Минске строго поделены между организациями: УП «Зеленстрой» занимается насаждениями вдоль дорог, а за растительность во дворах жилых домов отвечают специалисты районных ЖКХ.

- Есть общее правило: деревья нельзя сажать ближе чем пять метров от фундамента жилых домов. Но описанное дерево - старое, на него это требования не распространяется, - рассказала в беседе с «КП» инженер отдела благоустройства ЖКХ №1 Московского района г. Минска Марина Гончарова. - Кроме того, надо разбираться, какой именно там дуб. В Красную книгу внесен единственный вид дубов. Максимум что можно сделать в этом случае - спилить сухие ветки. Для этого создается комиссия из специалистов комитета природных ресурсов, экологов «Зеленстроя», Института ботаники НАН. Но вырубка таких дубов запрещена. Отмечу также, что в Минске удалить любое дерево - дуб, клен и прочее - можно, только если оно находится в опасном ненадлежащем состоянии.

- А что делать, если оно мешает жильцам дома?

- Если оно мешает эксплуатации зданий, то это также должно быть подтверждено комиссией отдела архитектуры. Должны быть более серьезные причины, чем поднятый корнями асфальт или тротуар. Например, угроза коммуникациям. В этом случае рубка дерева обязательно проводится по решению администрации района, которое согласовывается с комитетом природных ресурсов. При этом должны быть выполнены компенсационные посадки. Случай с деревом, которое вызывает тревогу у вашей читательницы, я возьму на контроль, разберемся, что там за дерево, но не думаю, что есть основания для его вырубки.

КСТАТИ

Как пояснил в беседе с «КП» старший сотрудник лаборатории флоры и систематизации растений Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси Дмитрий Дубовик, в Красную книгу занесен один вид дуба - скальный.

- В Беларуси он встречается крайне редко: в границах Беловежской пуще, в коллекции Ботанического сада. Больше его нигде нет. В том, что охраняемый вид скальный дуб произрастает в центре Минска, я сильно сомневаюсь, - отметил ботаник.