2019-11-20T00:09:08+03:00
Умные вещи
КП Беларусь

Посмотрите, эта стиральная машина совсем узкая, а белья можно загрузить до 8,5 кг

Кроме того, новинка работает без шума и вибраций, устраняет аллергены и сокращает количество складок на одежде, облегчая процесс глажки
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Удивить современную хозяйку новой моделью стиральной машины очень сложно. Большое количество режимов стирки, дополнительные опции и оригинальный дизайн предлагают все производители бытовой техники. Однако южнокорейские разработчики - компания LG Electronics - произвели настоящую революцию на рынке бытовой техники, оснастив свои стиральные машины искусственным интеллектом. Благодаря уникальным технологиям, машина LG AI DD сама определяет алгоритм стирки в зависимости от типа ткани, обеспечивает комфортную быструю стирку без потери качества всего за 39 минут, устраняет до 99,9% бытовых аллергенов, очень бережно воздействует на ткань и сокращает количество складок на 30%, чтобы облегчить нам процесс глажки. А управлять стиральной машиной можно с помощью смартфона по wi-fi с мобильного приложения LG SmartThinQ!

К дизайну, составу и качеству сборки, а также материалам, из которых выполнены рабочие детали, производитель подошел с не меньшей щепетильностью. Объясним почему.

Во-первых, от этого зависят такие важные характеристики, как уровень шума и вибрации при стирке и отжиме. Чтобы стиральная машина работала тихо и не создавала лишнюю вибрацию, специалистами была усовершенствована система подвесок и амортизаторов. А за счет дополнительного амортизатора, системы балансировки веса и датчика вибрации машину LG AI DD удалось сделать практически бесшумной!

Во-вторых, благодаря снижению вибрации стало возможным увеличить объем барабана при сохранении размеров корпуса стиральной машины. Так, загрузка в компактных моделях глубиной 47 см увеличилась до 8,5 кг (обычно машины такого размера вмещают около 5 кг), а в стандартной модели с глубиной 56 см теперь можно постирать за раз 10,5 кг белья.

Не обошли разработчики своим вниманием и дизайн барабана. Ребра в новинке выполнены из нержавеющей стали, а не из пластика, как во многих других моделях, - сталь более гигиенична и долговечна. При этом их нестандартное расположение позволяет лучше распределять белье внутри барабана, оптимально используя его объем, и стабилизировать отжим, уменьшая скручивание белья.

Решена еще одна довольно распространенная проблема некоторых стиральных машин - царапины на люке дверцы, особенно если люк пластиковый. В стиральной машине LG AI DD дверь сделана из закаленного стекла, устойчивого к царапинам и высоким температурам. Раньше такое стекло было представлено только в стиральных машинах премиум-сегмента.

Стиральные машины с технологией AI DD уже продаются в Беларуси: две модели с загрузкой барабана на 7 кг - LG F2V5HS0W, F2V9HS9W - и модель LG F2V5GS0W c загрузкой до 8,5 кг и режимом «Бесшумная стирка».

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