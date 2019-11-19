«Хотите, чтобы ребенок был усидчивым и лучше учился? Ограничьте сладости!» Неожиданные факты о нашем питании

Мы пообщались со специалистом в Минске на форуме по проблемам общественного здоровья Public Health Forum.

- Адиля Ильгизовна, можно выделить главную причину проблем с ЖКТ?

- На первое место специалисты ставят неправильное или несбалансированное питание. Чаще всего болезни пищеварительной системы диагностируют у детей 5-11 лет - в эти периоды образу жизни ребенка и его рациону питания стоит уделять особое внимание. Хотя есть и другие причины. В том числе неблагоприятная экологическая обстановка: высокое содержание нитратов, пестицидов, антибиотиков и других вредных веществ в продуктах и воде ведет к появлению нарушений пищеварения. Еще несколько возможных причин-катализаторов проблем с ЖКТ – стрессы, ослабленный иммунитет, прием некоторых лекарственных препаратов и, разумеется, наследственность.

Адиля Сафронова - гастроэнтеролог, педиатр с почти 30-летним стажем работы. Фото: личный архив героя публикации.

- А можно сделать анализ, который поможет понять, предрасположен ребенок к заболеваниям органов ЖКТ?

- Не все гены изучены. Но вот, к примеру, гены, которые отвечают за предрасположенность к ожирению, изучены широко. То есть сегодня уже возможно выявить склонность к ожирения, сделав соответствующий анализ. Это не самый дешевый метод исследования, но вполне реальный. Существуют и комплексные генетические исследования, и медико-генетические консультации. Но даже если эти методы вам недоступны, вы все же должны понимать: если проблемы с ЖКТ есть у родителей, то, скорее всего, предрасположенность к ним есть и у вашего ребенка.

«Если работаете в офисе – не надо есть на завтрак слона»

- Вы говорите, что одна из самых популярных причин заболеваний ЖКТ - неправильное питание. Одни специалисты уверяют, что питаться нужно три раза в день без перекусов, другие рассказывают про маленькие порции пищи 5-6 раз в день. Так чему верить?

- Скажу так: плохи все крайности. Применить ко всем людям какую-то одну систему питания невозможно и неверно. Каждый должен ориентироваться на состояние своего здоровья, режим труда, отдыха и даже психотип. К примеру, если вы завтракаете только в 10 утра, то какой уже перекус между завтраком и обедом? А если знаете, что пообедали в час дня, а ужинать будете только в 7 вечера, то полдник в 5 часов вам точно не помешает.

На самом деле, ничего нового никто не придумал. Основные правила такие: промежутки между приемами пищи не должны превышать 3,5 часов. Завтраки не пропускаем, иначе компенсируем все вечером с излишеством и получим не только избыточный вес, но и проблемы с ЖКТ. Чтобы избежать проблем с пищеварительной системой, не забываем, что в пище должно быть больше продуктов с клетчаткой и меньше рафинированных продуктов, поменьше жира и добавленных сахаров. Не забываем о питьевом режиме и отказываемся от вредных привычек. Никаких чудес!

- А что насчет калорий? Кому и сколько нужно?

- Есть несколько групп физической активности. Плюс разная норма потребления калорий для детей, взрослых и пожилых, мужчин и женщин, беременных и кормящих женщин, людей с малоподвижным и подвижным образом жизни; спортсменов… В среднем взрослому человеку нужно 2,5-3 тысячи кКал в день, детям 1-10 лет – 1,3-2 тыс кКал, пожилым людям – 1,7- 1,9 тыс кКал, людям с тяжелой физической работой – 3-3,6 тыс кКал.

Важно понимать: для поддержания себя в форме поступление калорий должно соответствовать их расходу. Если вы целый день сидите в офисе и двигаетесь немного, не надо съедать «слона». Заставляйте себя больше двигаться: выходите на прогулки. Это важно для профилактики заболеваний органов ЖКТ и сердечно-сосудистой системы, продолжительности жизни. Если вы будете сидеть в офисе и при этом ограничивать себя в еде, чтобы не набирать лишнее, недополучите нужных организму веществ. В том числе железа и кальция.

Каша на завтрак - отличный вариант. Фото: pixaby.com

«Первое, второе и компот есть не обязательно»

- «Ешь суп, а то гастрит заработаешь» - мы знаем это выражение с детства. Есть в нем правда?

- По сути, суп - всего лишь традиция. На деле, не принципиально, съели вы тот самый суп или рыбу с овощами. И то, и другое считается горячим питанием и является профилактикой гастрита. А к горячему питанию можно отнести и второе, и суп, и просто бульон с овощами. Если съели суп - и вам этого достаточно, можете считать это полноценным приемом пищи. Первое, второе и компот – не обязательные составляющие обеда. Особенно если вы не бегун и не борец.

Но и недооценивать суп нельзя. В том же борще есть капуста, которая богата клетчаткой. В то же время, он менее калорийный, чем вторые блюда, при этом за счет жидкости занимает в желудке больше места, и человек остается сытым более длительное время.

- Любой фастфуд вреден?

- Если речь идет о жирном жареном мясе, которое готовят в непонятных санитарных условиях, – да. Но если речь идет о лаваше с овощами и зеленью - почему бы нет. Любите фастфуд – приготовьте его сами. Курица на пару или запеченная в духовке в том же лаваше с овощами – прекрасно. Опять же, без перегибов. Если вы любите шаурму в каком-то проверенном ресторане, съесть ее раз в месяц не страшно. Другое дело, если идя с работы вечером, вы каждый день съедаете там бургер с картошкой, они, понятное дело, у вас отложатся в виде лишних килограммов.

- Еще один постулат, который мы знаем с детства – обязательно каша на завтрак. В США, например, самый популярный завтрак – молоко с кукурузными хлопьями...

- А вот на месте американцев я бы взяла нас за пример, особенно учитывая их национальную проблему с ожирением. Каша - полезный продукт. Отдавайте предпочтение овсянке, гречке, пшенной, кукурузной, рисовой и цельнозерновым кашам. В них много клетчатки, белка и полезных микроэлементов. Для завтрака это отличный вариант. А вот манную кашу можно есть и реже. В ней полезных веществ гораздо меньше.

Не любите кашу? Придумайте другой, не менее полезный завтрак. К примеру, омлет, творожная запеканка - тоже прекрасный вариант.

Заставлять ребенка доедать все до последней ложки - ошибка. Даже если ребенок всегда ест не очень хорошо. Фото:pixaby.com

«Не имею ничего против картошки и макарон – но правильно приготовленных»

- Услышала недавно об интересном эксперименте. Одну группу детей, которая праздновала день рождения, угостили тортами и колой, а вторую – морковкой, яблоками и питьевой водой. Все дети были из одной социальной и возрастной группы. В результате те, которые наелись вредных сладостей, не смогли доиграть в командную игру, были очень шумными и быстро устали. А вторая группа детей оставалась собранной, энергичной и неперевозбужденной долгое время… На нас так влияет то, что мы едим?

- Результаты довольно предсказуемы. Когда дети несобранные, неусидчивые и невнимательные, их родителям действительно первым делом рекомендуют убрать из рациона избыток сладостей. Это связано с тем, что простые углеводы дают кратоквременный энергетический всплеск, который достаточно быстро расходуется Энергия же, которая поступает за счет сложных углеводов в виде овощей, фруктов, цельнозлаковых продуктов, будет расходоваться довольно долго и равномерно.

- А в каком виде лучше употреблять овощи? Есть мнение, что в тех же вареных овощах не остается ничего полезного.

- Далеко не все люди могут съесть и переварить сырые овощи. А при наличии некоторых заболеваний это в принципе плохая идея. Отталкиваться здесь лучше от состояния здоровья и личных предпочтений. И если вдруг овощи вы предпочитаете варить, то будьте уверены, полезные вещества в них есть. Запекайте, готовьте на пару, тушите. В таком случае полезные пищевые волокна в них остаются.

- Наш президент говорит, что ест картошку только один раз в неделю, чтобы быть в форме и играть в хоккей. Правильный у него подход?

- У всех свои нормы. Но я не имею ничего против того, чтобы умеренно употреблять запеченную или вареную картошку два-три раза в неделю. Но не жареную на масле! Что касается микроэлементов и витамина С, то их во фруктах и овощах на самом деле не так уж и много. Кстати, знаете, почему говорят, что картошка - один из главных источников витамина С? Совсем не потому, что этот овощ им так богат, а только потому, что мы его чаще всего едим…

- Многие родители жалуются, что любимая еда ребенка - макароны с сосисками, больше малыш ничего не есть. Надо ли паниковать?

- Часто слышу похожие истории. Но больше отношу их к мифам. Многим родителям очень удобна такая история – ребенок привык, не надо готовить что-то разнообразное. Не может ребенку постоянно нравиться одна и та же еда, но у него может быть такой период, довольно непродолжительный. И если это так, пусть на здоровье ест свои любимые макароны. Не вижу в этом трагедии. Просто готовьте их правильно: используйте макароны твердых сортов, не переваривайте, не перебарщивайте с маслом и жирами. Добавьте в макароны овощи, натуральное мясо… Итальянцы едят много пасты, но людей с избыточным весом в Италии не так много, как, например, в Америке. Потому что они умеют правильно готовить пасту и удачно сочетают ее с другими полезными продуктами. Кроме того, они едят много овощей и фруктов.

- А что насчет тех родителей, которые заставляют детей доедать до последней крошки?

- Так тоже лучше не делать. Это может привести к нарушению пищевого поведения, последствия которого могут проявиться не только в ближайшее время, но и в более старшем возрасте. Давление неприемлемо! Если ребенок ест немного, но при этом прибавляет в весе и здоров, оставьте его в покое - пусть он сам формирует свою культуру питания. Если ребенок явно недоедает и есть проблемы со здоровьем – готовьте продукты с высоким содержанием белка, пробуйте его кормить в игровой форме. Мне кажется, в любой проблеме есть решение без перегибов.