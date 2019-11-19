2019-11-19T16:35:54+03:00
Экономика
КП Беларусь

Денег в Фонде соцзащиты не хватает. А что будет с пенсиями в 2020 году?

Министр труда рассказала, достигнет ли средняя пенсия 40% от средней зарплаты
Таисия ЧЕРНУХО
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Денег в Фонде соцзащиты не хватает, но в 2020 году пенсии точно будут не меньше 40% от средней зарплаты.Денег в Фонде соцзащиты не хватает, но в 2020 году пенсии точно будут не меньше 40% от средней зарплаты.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Министр труда Ирина Костевич в очередной раз доложила: средств в Фонде соцзащиты (ФСЗН) не хватает. Для того чтобы всем нуждающимся хватило на пенсии и пособия, фонд в 2020 году получит дотации из республиканского бюджета в размере 1,96 млрд рублей. Это на 12% больше, чем в этом году. Ирина Костевич отметила: за 10 месяцев этого года сумма расходов ФСЗН составила почти 13 млрд рублей. Деньги были потрачены на выплату пенсий, пособий, финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения, курортно-санаторное лечение и оздоровление и др. Между тем только на пенсии в год требуется сумма больше этой.

- Более 78% расходов бюджетов фонда в сумме 13,3 млрд направляются на финансирование пенсий, - отметила министр труда. - Выплата пособий - следующая по величине статья расходов фонда, она занимает 20% расходов.

На данный момент в фонде, по словам Костевич, есть профицит в 62 млн рублей, но впереди выплаты за ноябрь-декабрь, и для них уже потребуются вливания из республиканского бюджета.

Но есть и хорошие новости: по итогам сентября белорусские пенсии составили 40% от средней зарплаты по стране. Столько же ожидается в октябре, говорит Ирина Костевич. Напомним, выполнить этот показатель пытались не один год, но не успевали за темпами роста зарплат. Кстати, чтобы сохранить это соотношение в 2020 году, потребуются вливания из бюджета в размере 777 млн рублей, или 4,5% от доходов бюджета.

Пенсии в Беларуси кроме самих белорусов получают 29 тысяч иностранных пенсионеров, живущих в нашей стране (чаще всего ни приехали из России или Литвы) и почти 9 тысяч пенсионеров-белорусов, которые живут в других странах.

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