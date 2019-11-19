Валентин Елизарьев восстанавливает балет, за который его благодарил папа римский

Эти новости знаменитый балетмейстер, народный артист СССР сообщил в своем Фейсбуке. А вдобавок опубликовал афиши спектакля – на белорусском и русском языках. Таким образом на сцену Большого театра продолжают возвращаться балеты Валентина Елизарьева. Это уже третья его классическая постановка, которые с 2017-го придет на сцену Большого театра в новой авторской редакции.

Новые афиши балета "Сотворение мира". Фото: Фейсбук Валентина Елизарьева

Напомним, в 2009-м Валентин Николаевич, возглавлявший Белорусский балет, был вынужден уйти из Большого театра. Тогда чиновники отказались назначать его директором только образованного из оперы и балета совместного коллектива. С 2009-го по 2017-й он ставил за рубежом, а в Беларуси занимался подготовкой молодых кадров в Академии музыки, где балетмейстер - профессор. При этом наш Большой театр как постановщика Валентина Николаевича не приглашал. Мало того, балеты, поставленные Елизарьевым, постепенно списывали. Или, как в случае с «Щелкунчиком», ставили новый спектакль с почти аналогичным названием, но иной хореографией.

Ситуация стала меняться два года назад. Наверняка не без влияния многочисленных писем маститых деятелей искусств в адрес президента Беларуси (например, от знаменитого российского балетмейстера Юрия Григоровича). Сначала Большой театр Беларуси предложил маэстро восстановить балет «Спартак». Премьеру приурочили к 70-летию Елизарьева два года назад. А в конце 2018-го после возвращения в театр в статусе художественного руководителя всей труппы Валентин Николаевич показал новое видение балета «Ромео и Джульетта». Перед премьерой последнего маэстро пояснял «Комсомолке», почему необходимо делать новые авторские редакции:

- Любая постановка с большой историей постепенно ветшает, требует технических, сценографических, костюмных подновлений, уточнения музыкальной и хореографической редакций. Я ввожу новых исполнителей – они будут танцевать эти партии впервые в жизни, а хореографический текст получат из рук автора. У солистов балета такое случается редко – в основном, все передается поколениями из уст в уста, из тела в тело.

Накануне премьеры балета "Ромео и Джульетта" Валентин Елизарьев вносил последние штрихи в постановку.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Двухактовый балет «Сотворение мира» в новой авторской редакции покажут 8, 10 и 19 декабря. На афише – знаменитые солисты Ирина Еромкина и Константин Героник. А ведь первую версию балета могла и вовсе не увидеть публика!

После премьеры балета "Сотворение мира", выходу которого могла помешать советская цензура, будущий папа Римский Иоан Павел II сказал Елизарьеву: "Спасибо за Бога". Фото: архив театра

- Когда уже шли сценические репетиции «Сотворения мира», меня приглашают в ЦК Компартии Беларуси, - вспоминал в интервью "Комсомолке" легендарный балетмейстер. - Помню, как завотделом культуры Станислав Марцелев стал отговаривать: «Валентин Николаевич, я вам не советую этот спектакль ставить. Бог и дьявол, Адам и Ева - неужели не о чем со сцены поговорить?» Спасло то, что постановочную машину было не остановить, деньги потрачены, костюмы и декорации изготовлены. Ну а развеял все сомнения ЦК успех спектакля: на «Сотворение мира» театр брали штурмом. Кстати, с постановкой связана еще одна история. На гастроли в Варшаву пришла делегация в сутанах. Это были католические священники во главе с кардиналом Каролем Войтылой - будущим папой римским Иоанном Павлом ІІ. После показа он подошел и протянул руку со словами: «Спасибо за Бога!».

А еще любопытно, что несмотря на 9-летнее отсутствие Елизарьева в театре, афиша этого знаменитого балета висела на служебном входе.

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