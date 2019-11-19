«Плюс 28% только на здравоохранение». Спросили, почему на оборону и социалку в бюджете планируют почти одинаковые расходы

19 ноября в первом чтении парламентарии приняли проект бюджета на 2020 год. Доходы консолидированного бюджета в 2020 году практически не изменятся по сравнению с 2019 годом и составят 39,5 млрд рублей, а расходы - 40,9 млрд рублей. То есть в следующем году бюджет уйдет в минус. Что касается расходов, то на социальную политику направят 2,16 млрд рублей, на оборону - 1,32 млрд, а на охрану правопорядка - еще 0,92 млрд. Журналисты поинтересовались: не многовато ли выделяет бюджет на силовые структуры по сравнению с расходами на социальную сферу?

- По проекту бюджета на 2020 год именно по социальной сфере есть значительный рост по сравнению с 2019 годом. Это плюс 28% только на здравоохранение: на зарплаты, современное медицинское оборудование, содержание учреждений и т. д. Это приоритетные отрасли и они должны развиваться, объемы выделяемых на это средств должны расти, - объяснила председатель постоянной комиссии по бюджету и финансам Людмила Добрынина.

Кроме того, стоит отметить, что именно Фонд социальной защиты населения получает из общего бюджета больше денег, чем любое другое ведомство. На социальную сферу расходуются еще и средства местных бюджетов, в то время как на оборону - только республиканский бюджет.