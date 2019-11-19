2019-11-19T17:25:36+03:00
Экономика
КП Беларусь

«Плюс 28% только на здравоохранение». Спросили, почему на оборону и социалку в бюджете планируют почти одинаковые расходы

На социальную сферу направят 2,16 млрд, на оборону и охрану правопорядка - 2,24 млрд рублей.
Таисия ЧЕРНУХО
Поделиться:
Фонд социальной защиты населения получает из общего бюджета больше денег, чем любое другое ведомство.Фонд социальной защиты населения получает из общего бюджета больше денег, чем любое другое ведомство.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

19 ноября в первом чтении парламентарии приняли проект бюджета на 2020 год. Доходы консолидированного бюджета в 2020 году практически не изменятся по сравнению с 2019 годом и составят 39,5 млрд рублей, а расходы - 40,9 млрд рублей. То есть в следующем году бюджет уйдет в минус. Что касается расходов, то на социальную политику направят 2,16 млрд рублей, на оборону - 1,32 млрд, а на охрану правопорядка - еще 0,92 млрд. Журналисты поинтересовались: не многовато ли выделяет бюджет на силовые структуры по сравнению с расходами на социальную сферу?

- По проекту бюджета на 2020 год именно по социальной сфере есть значительный рост по сравнению с 2019 годом. Это плюс 28% только на здравоохранение: на зарплаты, современное медицинское оборудование, содержание учреждений и т. д. Это приоритетные отрасли и они должны развиваться, объемы выделяемых на это средств должны расти, - объяснила председатель постоянной комиссии по бюджету и финансам Людмила Добрынина.

Кроме того, стоит отметить, что именно Фонд социальной защиты населения получает из общего бюджета больше денег, чем любое другое ведомство. На социальную сферу расходуются еще и средства местных бюджетов, в то время как на оборону - только республиканский бюджет.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Выставка Всемирной недели предпринимательства в Беларуси – новый формат и уникальная площадка
Уже совсем скоро 18 и 19 ноября в отеле Марриотт Минск соберутся инновационные компании и стартапы, которые представят себя международному бизнес сообществу и государству на самом высоком уровне
Новости 24
В Беларуси почти готова инфраструктура по выпуску и обращению ID-карт
Премьер-министр Беларуси назвал условия дальнейшей интеграции с Россией
Женщина послала по почте дохлого кота бывшему мужу, который терроризировал ее
В Беларуси 15 школ отказались от пакетов и полиэтиленовых обложек для книг
Лукашенко: футболисты и хоккеисты деньги получают, а страну только позорят
Парень обиделся на то, что проезжающий мимо автомобиль ему бибикнул. Через месяц он отомстил
Двое пенсионеров погибли на пожаре в минской девятиэтажке
В Минске снесут целый квартал старых двухэтажек
К концу года во всех школах страны пройдут проверки
Ревнивец лез в окно в дом соперника и чуть не зарезал его осколком стекла
«Не примем шельмование». МИД Беларуси прокомментировал международную оценку прошедших выборов
Лукашенко наградил спортсменок Герасименю и Карстен
Через несколько часов мы узнаем, кто стал обладателем крупных денежных призов
Виктор Лукашенко стал первым вице-президентом НОК Беларуси
Следователя из Борисова обвиняют в фальсификации доказательств
Почти 80% бюджета ФСЗН в следующем году пойдет на выплату пенсий
«Опасность увеличивается в десять раз». Белорусов проверят на наличие фликеров
«Брать только численность - неправильно». Минэкономики планирует пересмотреть критерии отнесения бизнеса к малому и среднему
Петиция о запрете цирков с животными набрала больше 8500 подписей
Смертельное ДТП на трассе Минск - Гомель: неизвестный сбил пенсионера с тележкой и скрылся, а старика переехала еще другая машина