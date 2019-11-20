Домом «Гоген» завершается строительство комплекса «Маяк Минска»

Неудивительно, что в большинстве домов нет свободных квартир. Единственное исключение - один из последних домов комплекса, «Гоген», продажи в котором стартовали в самом конце октября. И это реальный шанс для тех, кто мечтал приобрести квартиру по ценам застройщика в комплексе, изменившем облик города.

Многофункциональный комплекс «Маяк Минска» рядом с Национальной библиотекой.

Дом «Гоген» - часть ансамбля, в который входит также дом «Рафаэль». Два жилых здания высотой 25 этажей объединены 4-этажным стилобатом, в котором будут располагаться кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами.

В 4-этажном стилобате будут располагаться кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс.

Главное преимущество дома «Гоген» - невероятный вид на Национальную библиотеку и водную гладь Слепянской системы, который открывается из панорамных окон квартир со специальной тонировкой стекол. Когда окно от пола до потолка - весь город как на ладони!

В шаговой доступности от дома «Гоген» находятся лесопарковая зона и набережная Слепянской водной системы.

Вид из панорамных окон дома «Гоген».

Есть и другие приятные особенности:

- просторное светлое лобби со стойкой консьержа создавалось по индивидуальному дизайнерскому проекту с гранитными полами, есть стойка консьержа и зона ожидания, а в санитарной комнате - не только пеленальный столик, но и специальный поддон для мытья лап домашних питомцев;

Лобби дома «Гоген».

- предусмотрен удобный пандус;

- дом будет оснащен домофонной системой и тремя скоростными бесшумными лифтами OTIS;

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

- все квартиры - свободной планировки и площадью от 47 до 77 квадратных метров;

- лоджии расположены на всех жилых этажах.

Здесь все продумано!

Для автомобилистов предусмотрены открытые парковочные места по периметру ансамбля домов «Гоген» и «Рафаэль», можно использовать также парковку у Национальной библиотеки.

Удобно будет и родителям малышей - во дворе домов «Гоген» и «Рафаэль» строится детский сад.

В шаговой доступности от дома «Гоген» строится детский сад.

И главное - мечта близка! Ведь планируемый срок сдачи дома «Гоген» - август 2020 года.

У комплекса «Маяк Минска» есть немало весомых преимуществ. Он построен рядом с лесопарковой зоной, а значит, его жителям гарантированы чистый воздух и приятные прогулки по тихим аллеям вдоль каналов.

В этом районе прекрасно развито транспортное сообщение. В пешей доступности - станция метро «Восток», а также многочисленные маршруты наземного транспорта для связи с любой точкой столицы.

Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы, самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall, а также бизнес-центр А-класса Dana Center - здесь есть все, что необходимо современным горожанам.

Торгово-развлекательный центр Dana Mall и офисное здание Dana Center.

Ось всего комплекса - красивейшая пешеходная улица столицы, бульвар Пикассо, уютный променад с множеством кафе и магазинчиков, скульптурными арт-объектами и настроением приморского бульвара. Буквально за несколько лет этот новый уголок Минска превратился в территорию активной городской жизни и уже не раз принимал детские праздники, городские ярмарки, фестивали и концерты.

Красивейшая пешеходная улица столицы - бульвар Пикассо.

Завершается бульвар грандиозной аркой, через которую открывается вид на здание Национальной библиотеки и еще одну достопримечательность города - мультимедийный фонтан «Дана Танец». Сейчас он уснул до весны, но в теплое время года это любимое место прогулок жителей комплекса, да и многих минчан.

Мультимедийный фонтан «Дана Танец».

«Маяк Минска» - это воплощенный в столице современный образ жизни: все новое, красивое и все под рукой!

Успейте воспользоваться выбором, который дарит дом «Гоген», и возможностями, предоставляемыми застройщиком!

Только до конца этого года в комплексе «Маяк Минска» квартиры можно приобрести в рассрочку на 5 лет! Это самый удобный финансовый инструмент напрямую от застройщика. Покупателю необходимо внести 30% стоимости жилья, в том числе с помощью партнерского банковского кредита. Остальная сумма выплачивается равными частями ежемесячно на протяжении выбранного срока. Для 5 лет - это 60 равных выплат.

Есть и выгодные кредиты от банков-партнеров - срок до 20 лет, объем финансирования - до 90%, а процентные ставки составят 5,49% в первый год или 6,99% в первые два года.

Все подробности по условиям покупки квартир в доме «Гоген» можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 (17) 269-32-90, +375 (17) 39-39-465.

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