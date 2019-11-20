Домом «Гоген» завершается строительство комплекса «Маяк Минска»
Неудивительно, что в большинстве домов нет свободных квартир. Единственное исключение - один из последних домов комплекса, «Гоген», продажи в котором стартовали в самом конце октября. И это реальный шанс для тех, кто мечтал приобрести квартиру по ценам застройщика в комплексе, изменившем облик города.
Многофункциональный комплекс «Маяк Минска» рядом с Национальной библиотекой.
Дом «Гоген» - часть ансамбля, в который входит также дом «Рафаэль». Два жилых здания высотой 25 этажей объединены 4-этажным стилобатом, в котором будут располагаться кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами.
В 4-этажном стилобате будут располагаться кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс.
Главное преимущество дома «Гоген» - невероятный вид на Национальную библиотеку и водную гладь Слепянской системы, который открывается из панорамных окон квартир со специальной тонировкой стекол. Когда окно от пола до потолка - весь город как на ладони!
В шаговой доступности от дома «Гоген» находятся лесопарковая зона и набережная Слепянской водной системы.
Вид из панорамных окон дома «Гоген».
Есть и другие приятные особенности:
- просторное светлое лобби со стойкой консьержа создавалось по индивидуальному дизайнерскому проекту с гранитными полами, есть стойка консьержа и зона ожидания, а в санитарной комнате - не только пеленальный столик, но и специальный поддон для мытья лап домашних питомцев;
Лобби дома «Гоген».
- предусмотрен удобный пандус;
- дом будет оснащен домофонной системой и тремя скоростными бесшумными лифтами OTIS;
Скоростные бесшумные лифты OTIS.
- все квартиры - свободной планировки и площадью от 47 до 77 квадратных метров;
- лоджии расположены на всех жилых этажах.
Здесь все продумано!
Для автомобилистов предусмотрены открытые парковочные места по периметру ансамбля домов «Гоген» и «Рафаэль», можно использовать также парковку у Национальной библиотеки.
Удобно будет и родителям малышей - во дворе домов «Гоген» и «Рафаэль» строится детский сад.
В шаговой доступности от дома «Гоген» строится детский сад.
И главное - мечта близка! Ведь планируемый срок сдачи дома «Гоген» - август 2020 года.
У комплекса «Маяк Минска» есть немало весомых преимуществ. Он построен рядом с лесопарковой зоной, а значит, его жителям гарантированы чистый воздух и приятные прогулки по тихим аллеям вдоль каналов.
В этом районе прекрасно развито транспортное сообщение. В пешей доступности - станция метро «Восток», а также многочисленные маршруты наземного транспорта для связи с любой точкой столицы.
Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы, самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall, а также бизнес-центр А-класса Dana Center - здесь есть все, что необходимо современным горожанам.
Торгово-развлекательный центр Dana Mall и офисное здание Dana Center.
Ось всего комплекса - красивейшая пешеходная улица столицы, бульвар Пикассо, уютный променад с множеством кафе и магазинчиков, скульптурными арт-объектами и настроением приморского бульвара. Буквально за несколько лет этот новый уголок Минска превратился в территорию активной городской жизни и уже не раз принимал детские праздники, городские ярмарки, фестивали и концерты.
Красивейшая пешеходная улица столицы - бульвар Пикассо.
Завершается бульвар грандиозной аркой, через которую открывается вид на здание Национальной библиотеки и еще одну достопримечательность города - мультимедийный фонтан «Дана Танец». Сейчас он уснул до весны, но в теплое время года это любимое место прогулок жителей комплекса, да и многих минчан.
Мультимедийный фонтан «Дана Танец».
«Маяк Минска» - это воплощенный в столице современный образ жизни: все новое, красивое и все под рукой!
Успейте воспользоваться выбором, который дарит дом «Гоген», и возможностями, предоставляемыми застройщиком!
Только до конца этого года в комплексе «Маяк Минска» квартиры можно приобрести в рассрочку на 5 лет! Это самый удобный финансовый инструмент напрямую от застройщика. Покупателю необходимо внести 30% стоимости жилья, в том числе с помощью партнерского банковского кредита. Остальная сумма выплачивается равными частями ежемесячно на протяжении выбранного срока. Для 5 лет - это 60 равных выплат.
Есть и выгодные кредиты от банков-партнеров - срок до 20 лет, объем финансирования - до 90%, а процентные ставки составят 5,49% в первый год или 6,99% в первые два года.
Все подробности по условиям покупки квартир в доме «Гоген» можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 (17) 269-32-90, +375 (17) 39-39-465.
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