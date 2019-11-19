«Нужен был теснейший канал между мной и силовиками». Лукашенко – о сыне Викторе

19 ноября Александр Лукашенко открыл Олимпийское собрание НОК Беларуси.

- Олимпийские победы объединяют нацию, вселяют чувство гордости за свою страну, открывают новых героев. Отражают, в конце концов, уровень развития общества, науки, медицины, экономики и государства в целом, - сказал президент во вступительном слове.

Участники собрания поддержали предложение сократить число должностей вице-президентов НОК до двух, сообщает пресс-служба президента.

- Думаю, что достаточно для нашего НОК и двоих вице-президентов. Но все в наших руках. Если двое не справятся, мы можем избрать и пять, но желательно, чтобы, как по всей стране идет напряжение в кадрах, чтобы у нас такое напряжение в НОКе происходило, - сказал Лукашенко.

На олимпийском собрании НОК Беларуси состоялись выборы в руководящий штаб организации и членов нового исполкома. В состав организации введены 29 новых членов, сообщает пресс-служба. Напомним, Лукашенко впервые был избран президентом НОК в мае 1997 года и с тех пор пять раз переизбирался на эту должность.

На пост первого вице-президента Национального олимпийского комитета избран старший сын президента Виктор Лукашенко. Вице-президентом НОК избран заместитель председателя Белорусской ассоциации каноэ олимпийский чемпион Дмитрий Довгаленок.

Президент подчеркнул, что в решении выдвинуть на должность первого вице-президента НОК Виктора Лукашенко нет конспирологии.

- Если кто-то думает, что тут с подачи отца ему большую должность отвалили, ну, у него и так должность - дай бог каждому, приличная - помощник по национальной безопасности, - сказал он.

И обратил внимание, что не от него поступило предложение выдвинуть на пост первого вице-президента Виктора Лукашенко.

- Многие, кто знает меня и мою семью, предлагали это. Но когда начали настаивать на этом некоторые представители, не бедные, зарубежных государств, попросили меня рассмотреть этот вопрос, я сдался, - сказал президент.

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… СВЯЗИ С СИЛОВИКАМИ

И признался, что еще колеблется по поводу того, будет ли Виктор Лукашенко совмещать должность первого вице-президента НОК и помощника президента по национальной безопасности.

«Я уже как-то говорил, что он работал помощником, потому что мне нужен был теснейший открытый канал связи между мной и силовыми структурами».

«Вы знаете, эти структуры большую роль играют в стране и должны быть под контролем президента, чтобы не дай бог не случилось, как у некоторых наших соседей. Я это, вы видите, всегда держал на контроле, и не нашел лучшего выхода (и сейчас не жалею) как назначить его помощником. Я знал, что происходит в этих силовых структурах, особенно в спецподразделениях, таких как «Алмаз», «Альфа», ОСАМ (пограничное подразделение), ГРУ Генштаба. На прямой связи с ним были руководители. Мы очень многое сделали за это время и за счет государства, и спонсоров по вооружению, доведению этих структур до серьезного состояния. Они сегодня реагируют на любые вызовы нашего времени».

… ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ В ОАЭ

Президент поделился и некоторыми личными спортивными достижениями. Рассказал, чем занимался в ОАЭ.

«Начали бегать. Я в своем возрасте - 15 километров с утра. Дышать нечем, жара несусветная. Вот бегу и думаю (про белорусских спортсменов, - ред.), как они там, в Дохе (на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходил в Катаре, - ред.). Целую неделю: утром тренировка два часа, вечером тренировка - уже совсем другой вид спорта и баня. Думаю: выдержу или не выдержу. Правда, написали, что я там умираю. Понял, что настоящий спортсмен и в этих условиях должен бегать и давать результат».

… ОЛИМПИАДЕ В ТОКИО

Она пройдет в 2020 году.

«Самое время проанализировать подготовку к этому спортивному форуму и определить, что еще можно и нужно сделать, чтобы наша команда оправдала наконец-то ожидания миллионов белорусов. Чтобы мы с гордостью смотрели, как над олимпийскими объектами столицы Японии поднимается белорусский флаг».

«До главных стартов четырехлетия осталось чуть более полугода. Олимпийские игры - соревнования другого формата (не II Европейские игры, - ред.), с иным набором спортивных дисциплин и запредельным уровнем конкуренции. Олимпиада - это космос по сравнению с нашими играми, и спортсмены там будут другие».

«Без медалей в олимпийских номерах программы вернулись с мировых первенств боксеры, велосипедисты, художественная гимнастика. Нулевой результат у нас и в таких медалеемких видах спорта, как плавание, легкая атлетика, дзюдо, фехтование, стрельба пулевая, спортивная гимнастика, гребля академическая».

… ОЛИМПИЙСКИЕ КВОТЫ

Президент отметил, что, как ему докладывают, сейчас 63 белорусских спортсмена завоевали право выступить на Олимпиаде в Токио, а планируется больше 100.

«Но какое количество этих лицензий трансформируется в медальное качество? Соперничество во всех видах колоссальное». «И почему с каждой Олимпиадой число наших олимпийских квот падает? В Пекине - 177, в Лондоне - 161, в Рио-де-Жанейро - 123. Такая же нисходящая кривая и у числа завоеванных белорусами медалей».

… ТРЕНЕРАХ

«Подумайте, прежде чем туда ехать главными тренерами, советниками, специалистами… Стоит ли вам туда ехать вообще. Потому что если вы туристами туда съездите и вернетесь ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь. Это я вам говорю как президент страны, а не руководитель общественной организации. Понимайте меня как хотите».

«Безусловно, у нас есть талантливые спортсмены и тренеры, необходимая материально-техническая база. Важно только разумно и эффективно распорядиться своими возможностями». «А правительство, Минспорта и НОК должны жестко взять на контроль эти вопросы. А вам, Наталья Ивановна (глава Администрации президента Наталья Кочанова, - ред.), надо, чтобы они приходили и докладывали ежемесячно о том, что происходит. И положили вам на стол список спортсменов, которые принесут медали. А вы спросите, что для них сделали и для этих тренеров, и чего не хватает. Только так. Иначе быть не может».

«Тогда будут и деньги, и квартиры, и слава, и медали, и ордена. Только результат! За результат будет соответствующая плата».

… ДОПИНГЕ

«Настораживают последние факты: Марина Арзамасова (бег на 800 м., - Ред.), Дмитрий Набоков (прыжки в высоту, - ред.), Кирилл Грищенко (борьба греко-римская, - ред.). Жду откровенного разговора. Эти проблемы напрямую касаются имиджа страны».

«Вы также видите, что происходит вокруг российского спорта. Над нашими соседями опять нависла угроза вовсе не попасть на Олимпийские игры под своим флагом. Могут подвергнуть санкциям всю страну, не обращая внимания на чистых и честных атлетов».

… ХОККЕЕ

«В хоккее не можете вы руками хорошо клюшку держать, обыгрывать - бегайте. Два раза обежите канадца, американца или россиянина - не давайте ему играть, вяжите его. Но не вяжут же».