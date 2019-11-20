«У мошенников есть базы данных с реквизитами карточек»: СК рассказал, как у белорусов воруют деньги

Истории о том, что у кого-то с карточки неизвестные списали деньги, появляются в новостях все чаще. Дошло до того, что мошенники звонят человеку, представляются сотрудником банка и выспрашивают данные карты. В итоге деньги со счета исчезают! О киберпреступлениях много говорили 20 ноября в Следственном комитете, где ведомство и компания American Express подписали протокол о сотрудничестве.

- Подписание этого меморандума даст возможность оперативного обмена информацией, начиная от фактов выявления несанкционированных транзакций, - считает первый заместитель главы СК Алексей Волков. - Внимание на этих вещах у нас заострено достаточно давно. Уголовных дел, которые касаются несанкционированного доступа к личным данным в интернете, с каждым годом становится больше.

- В даркнете (скрытая сеть. - Ред.) целые базы данных банковских карт. Откуда появляются эти списки? Взламываются какие-то сайты?

- Взламываются сайты, личные аккаунты людей. Таким образом эти базы формируются. Киберпреступность - международная, она не имеет границ.

- Значительное количество преступлений против информационной безопасности совершается транснациональными организованными группами, - рассказал начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности СК Сергей Гамко. - В выявлении и пресечении таких преступлений имеются определенные трудности. Например, оперативность обмена информации, ограниченный срок хранения интересующих сведений, различное законодательство государств и так далее.

По словам специалиста, злоумышленники получают реквизиты банковских карт разными способами. Например, с помощью различных теневых форумов или в интернет-магазинах, которые специализируются на сбыте реквизитов карт. Еще вариант - использование вредоносных программ.

На обучающем семинаре для следователей сотрудник СК привел в пример одно уголовное дело, фигурант которого сбывал полученные им реквизиты платежных карточек через интернет-магазин.

- К слову, реквизиты карт в таком интернет-магазине сбывались на протяжении пяти лет. Обвиняемый сотрудничал со следствием и добровольно выдал полученные им от осуществления преступной деятельности денежные средства в сумме более $1 миллиона, на которые наложен арест. Расследование уголовного дела успешно завершено в прошлом году, - говорит Сергей Гамко.

По словам специалиста, на электронных носителях информации у подозреваемых и обвиняемых могут быть обнаружены базы данных с большим количеством действительных реквизитов карт. И их владельцы могут и не подозревать, что доступ к их счетам уже давно в руках злоумышленников.

- В этом году сотрудниками управления завершено расследование уголовного дела в отношении участника международной преступной группы, которая на протяжении двух лет незаконно получала информацию о реквизитах доступа к учетным записям на 298 иностранных интернет-ресурсах, - говорит Сергей Гамко. - Обвиняемый использовал более 280 вредоносных компьютерных программ. Полученную конфиденциальную информацию он сбывал посредством администрируемых им интернет-магазинов. Следствие установило, что лица, которые приобрели у обвиняемого реквизиты доступа к учетным записям, совершили в названный период мошеннические операции на сумму около $5 миллионов.