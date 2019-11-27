2019-11-27T17:42:18+03:00
Общество
КП Беларусь

Срок хранения информации по административным делам в едином банке данных сократят с 10 до 3 лет

Об этом рассказал глава МВД Юрий Караев
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Министр внутренних дел Юрий Караев.Министр внутренних дел Юрий Караев.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Депутаты в первом чтении приняли изменения в закон «О единой государственной системе регистрации и учета правонарушений».

Так, одно из нововведений документа - это сокращение срока хранения информации по административным делам.

- Предусмотрены изменения в части уменьшения сроков хранения в едином банке данных сведений об административных правонарушениях – с 10 до 3 лет, - рассказал глава МВД Юрий Караев, который представлял законопроект.

В общении с журналистами Караев отметил, что такое нововведение «значительно уменьшит бюрократию».

- Представьте, все будет в электронном банке, бумаги можно будет сократить, все будет синхронизировано: там три года, здесь три года. Также все будет законно с точки зрения предоставления информации КГБ, ОАЦу, чтобы все было законно, когда гибко реагируем на те или иные необходимые дела. Чтобы это было не в обход, а именно по закону, - сказал Караев.

- То есть раньше делалось в обход? - спросили журналисты.

- Нет-нет, никогда не делалось в обход. Не ловите на каждом слове. Всегда имеется в виду совершенствование. Какие-то принимаются законодательные акты. И нужно те, которые отстали, подтянуть до этих. Это ж в любом процессе законодательства так идет.

- К этой базе имеют доступ банки? Потому что есть жалобы, когда было возбуждено уголовное дело, а потом человек был или оправдан, или дело стало административным, но он есть в этой базе и не может даже карту рассрочки получить?

- Я конкретно вам не отвечу, но наш специалист, который разрабатывает этот законопроект, естественно, в первую очередь учел все тонкости, связанные именно с этим. И этот вопрос тоже отрегулирован, чтобы такого не было.

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