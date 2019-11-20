Инна Афанасьева: Учу невестку, что жить эмоциями нельзя

16 ноября во Дворце Республики с аншлагом прошел концерт примадонны белорусского шоу-биза Инны Афанасьевой. Раз в год, осенью, Инна готовит для поклонников эффектное шоу. Накануне «Комсомолка» поговорила с заслуженной артисткой Беларуси про то, каково это - быть молодой бабушкой, как правильно воспитывать внуков, почему не стоит жить эмоциями и как быть, если люди делают тебе гадости.

Инну Афанасьева: Быть женщиной - это большой труд. Надо быть не только красивой внешне, но и внутренне.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Инна, Алла Пугачева называла бабушку ангелом своей жизни, певица выросла у нее на руках и «под ее приглядом». Многие помнят лучшие моменты детства благодаря бабушкам. Сегодня понятие «бабушка» трансформировалось, та же Алла Пугачева для своих внуков не бабушка, а Алла…

- Что касается современных бабушек - они тоже меняются, как и новое поколение. Так должно быть, иначе мир бы не развивался. Дети скоро, похоже, будут рождаться с гаджетами в руках, и бабушки пытаются не отставать. Я очень хочу стать для моей внучки Варечки той жизненной мудростью, какой стала для меня моя бабуля. Варе летом исполнилось 4 года, я написала ей в открытке: «Ты - продолжение меня. Я уйду, а ты - останешься…»

Внучка Варя радуется, что у бабушки вышла первая для белорусской эстрады виниловая пластинка с лучшими песнями. Фото: личный архив.

Я домашний ребенок, нас с братом растила бабушка, мама с папой были на работе - обычная для того времени история. Благодаря бабушке я рано поняла, что мы, белорусы, очень добрые, открытые, всегда готовы поделиться последним. Хотя люди вокруг были разные.

Наша соседка, например, чтобы я не каталась рядом с ее домом на велосипеде, рыла там ямы. Из вредности. Я не понимала, почему... Спустя годы, когда мы с мамой были на могиле бабушки, я увидела рядом заросшую могилу. Оказалось - той самой соседки.

Я убрала там, привезла цветочки, веночки повесила и, глядя в небо, подумала: «Вы мне ямы копали, а я вам могилку убираю». Бабуля научила меня мудрости не жить с обидой в душе, не копить злость и зависть. Объяснив, что если человека что-то точит изнутри - он начинает делать гадости другим.

«Нормально, что бабушки порой не понимают внуков»

- И нормально, что бабушки порой не понимают внуков, как и внуки их. Помню, бабушка не понимала, чем я занимаюсь, даже маму третировала: «Нина, нада ж яе пракантралираваць! Ай-ай, куды яна пайшла…». Или мне говорила: «Дзе ты ела?» Говорю: «Бабушка, я зашла в ресторан…» - «Вой! Яна у рэстаранах сядзіць!» Слово “ресторан” в ее понимании было сродни борделю (смеется). И доводила меня порой, и спорили сильно, но я безумно ее любила. Бабушка есть бабушка, и для меня сейчас самое ценное, когда внучка тянет ручки: «Моя бабулечка! Я тебя люблю!» Именно бабулечка, а не Инна...

- Но сейчас модно называть бабушек по имени.

- Значит, я не модная бабушка. Зато современная, интересная и красивая (улыбается). Но и наши бабушки в своих платочках были очень красивые! Сейчас другое время, мне нравится, что современные бабушки стильные, во многом разбираются, водят машины, сидят в Инстаграме. Хотя мы все равно не догоним внуков в их восприятии мира. Но предостеречь, помочь, поддержать должны. Да, никто не слушает советов, я тоже их не слушала, но твое дело говорить и мягко направлять - это и есть главная роль бабушек.

Инна - мудрая бабушка и учит невестку, сына и внучку относиться к жизни позитивно и с любовью. Фото: личный архив.

С ребенком нужно говорить только языком любви. Знаете, как Варя просыпается? Юля и Ваня начинают целовать ее в щечки, носик, в ручки. Варя всегда просыпается с улыбкой, и с ней всегда можно договориться. Варя очень добрая, нежная, она всех любит. Конечно, по характеру она командир и уже самостоятельная девочка. Но и родители ее развивают, она рано стала различать цвета, геометрические фигуры, знает много стишков и сказок. Ее воспитанием занимается и вторая бабушка, они прочли все стихи Агнии Барто, Маршака. И с детским садиком очень повезло, Варя социализированный ребенок и в два года пошла в него с удовольствием.

«Я не та бабушка, которая сидит дома и занимается только внучкой»

- Варя знает, что ее бабушка - звезда?

- Она знает, что бабушка певица. Недавно Юля прислала видео возле тумбы с афишей моего концерта во Дворце Республики, который прошел 16 ноября. Варя стоит, смотрит на мое фото и не понимает: «А как она сюда попала? Бабуля!..» Она поет мои песни, из любимых - «Первый снег», «Кто ты такой», «Белые кружева», «Сарамлівая дзяўчынка». А недавно рассказала мне стишок: «Пой лишь для меня, моя звезда! Ведь твое счастье - это я» (смеется). Когда она звонит, а я в другом городе или в дороге: «Где ты, бабулечка? Хочу к тебе!» - у меня сердце разрывается...

- Балуете внучку?

- Конечно! Но у нас очень разумная невестка Юля, она не любит излишеств, говорит: «Не надо, Инна Владимировна, у нас всего достаточно. Варя быстро растет, сносить не успеет». Но если вижу умопомрачительное платье или игрушку, о которой Варя мечтала, пройти не могу. Варя очень потешная, любит дома ходить в красивых платьях и обязательно в короне. И говорит Юле, что именно в таких нарядах все девочки должны ходить дома, потому что они - принцессы!

Хотелось бы больше времени проводить с внучкой. После ее рождения я была в эйфории, улыбалась сама себе, вспоминая маленькие ручки, ножки, всю эту милоту. Старалась запомнить, как она растет, переживала, если что-то происходило без меня. Да, я не та бабушка, которая сидит дома и занимается только внучкой. Я много работаю, но когда есть возможность, мы с мужем забираем Варю к себе. Сразу хочется с ней все обсудить, расспросить, напитаться ею.

Варя задает много вопросов, например, читаю: «И лошадь белая в тумане…» - «Бабушка, а как это - лошадь и в тумане?» Спасибо Гуглу, вбиваю запрос и показываю картинку... У меня есть специальная программа, где я отмечаю самое интересно по воспитанию, поведению, здоровью ребенка. Как вести себя, если вдруг истерика, как держаться самому, как правильно дарить подарки, чтобы ребенок не воспринимал их как должное.

Если ребенок в магазине орет, потому что хочет игрушку, плохо и накричать на него, и сразу купить игрушку, идя на поводу. Самое сложное - говорить, но это не проблема ребенка, это тебе сложно ему объяснить. И взрослым надо этому учиться.

- Все, что вы рассказываете, - это про счастливого пупса с плаката. Но маленький ребенок - это рутина, ваша невестка Юля откровенно писала у себя в Инстаграме, как тяжело быть роботом-нянькой.

- Безусловно, дети - это тяжело. Все было - и слезы, и нервы. Но у нас такая Юля - она очень активная, мобильная, не зацикливается на бытовых вещах, стараясь больше вложить в ребенка. Конечно, депрессия после родов неизбежна.

Я в 20 тоже была сумасшедшей мамашей. И уставала, и не могла избавиться от жутких приступов мигрени. Было тяжело, хоть и мне все помогали.

Этот период надо перетерпеть, если в семье все делать вдвоем - гораздо легче. И Ваня очень помогает Юле. Но вся эта монотонность и однообразие в быту немножко убивают. Может, мы не столько им помогаем, как хотелось бы, но и вторая бабушка помогает, притом что она тоже работает. Но основная забота и хлопоты все равно на детях, на нас они их не перекладывают.

Сейчас Варя ходит на гимнастику, в детский ансамбль. Несмотря на свои напряженные - и Юля, и Ваня снимаются, играют в спектаклях (оба - актеры театра и кино, Ваня служит в Русском театре. - Ред.), - они со всем справляются сами.

Инна с мужем Александром вместе уже седьмой год, на фото - день свадьбы. Фото: личный архив.

«У нас немало «народных» и «заслуженных», которые имеют лишь звания»

- В 20 лет многих вещей не понимаешь, я долго не могла, например, понять фразу «трудности, которые нас не убили, сделали нас сильнее». Или «гордость предшествует падению». Но это абсолютно точно. Как только ты впустил в себя гордыню - ты упадешь. И упадешь очень сильно.

Не скажу, что жила с гордыней, но бывали моменты, когда что-то себе надумывала. А тебе хлоп по голове - и ставят на место. Мудрость приходит лишь с возрастом. Поэтому я и Юле говорю, что жить эмоциями нельзя.

- Но ведь так хочется!

- Я тоже долго жила эмоциями. И сейчас в сердцах - хоть считаю, что это неправильно - могу себя ковырять, корить за что-то.

Я скорпион и могу основательно себя изъесть. Ну съела себя - а где взять силы жить настоящим?

Я Юле и Ване повторяю, что прежде, чем что-то сделать, включиться в какой-то конфликт, наломать дров, нужно хорошенько подумать. Ты не можешь исправить ситуацию, лишь, уйдя в сторону от конфликта, можешь дать возможность человеку остановиться и подумать.

- Сейчас любят говорить, что «женщина должна быть слабой, чтобы найти свое женское начало». И многие вступают в брак, чтобы…

- …о них заботились. Но не забывайте, что женщина - это еще и большой труд. Надо быть не только красивой внешне, но и внутренне.

Внешнюю красоту создать можно. Кстати, после каждой публикации обо мне или концерта находятся комментаторы, которые пишут: «Ой, что у нее с лицом? Это уколы?» Сообщаю, что в мой 51 год нет у меня ботоксов, филеров, золотых нитей, я не делаю уколы. Хожу на массажи и косметические процедуры, которые поддерживают кожу в нормальном состоянии.

- Внешне - понятно, а как взрастить в себе женскую мудрость?

- Я с детства была мудрым ребенком - подсказывала папе, что маме надо помогать носить сумки, подавать руку, выходя из автобуса. Он отвечал: «Чтобы надо мной вся деревня смеялась?» Но ведь слушался же!

Для всего в нашей жизни нужно терпение: в работе, в отношениях с людьми, в семье. Особенно в семье. Взять нас с мужем: мы встретились в зрелом возрасте, самодостаточными людьми, со своими характерами, он жил в одном окружении, я - совершенно в другом. Для того чтобы понять друг друга, понадобилось время.

Одной любви мало, и мы до сих пор учимся понимать друг друга. В семье важно помнить, что не тебе все время должны, а и ты должен тоже…

Есть категория женщин, которые кричат, что живут по совести, а за поступками другая история. К себе такие не присматриваются: «Я же красивая! Когда выхожу в город - машины стоят! Я все могу!» У таких в ход идет все, главное - добиться цели: отомстить, уничтожить, сделать хуже другому. А когда они не справляются - бегут к колдунам. Как бы смешно это ни прозвучало, но мы столкнулись с таким.

Первым делом был шок - что со всем этим делать? И ты идешь в церковь - это единственное, что приходит в голову.

Ты просишь защиты и помощи. Потому что те, кто такое творит, не понимают, что в ответ ударит по их же внукам и детям. Я знаю, что у меня сильный ангел-хранитель. На самом деле у меня их много. А плохие мысли, поступки разрушают ауру, и в эти щели начинает пролезать самое плохое. Не позволяйте себе этого - и жить будет легче... Ну как, я мудрая бабушка (смеется)?

- Очень. Но как вести в такой мир внуков?

- Надо учить их любви - тогда ничему другому учить не придется. Когда человек любит - он не сделает плохого: не оскорбит, не обольет грязью. Когда этого нет - чему ты научишь ребенка? Только бежать к колдуну…

- Инна, вам дали звание заслуженной артистки в 2007 году, неплохо было бы уже и народную получить...

- У нас немало «народных» и «заслуженных», которые имеют при себе только звания. Но ведь важно - любят тебя люди или нет?

- На Западе, в Америке звезды вашей величины - давно миллионеры. Не обидно, что у нас не так? Да и люди иначе к звездам относятся.

- Нет, не обидно, я всегда знала и знаю, в какой стране живу. И как бы трудно порой ни было, никогда не возникало желания уехать. Чего обижаться - что за мной не бегают толпы? Зато не надоедают слишком. Мне не нужны специальные условия для жизни, мне всего достаточно. Самое главное - научиться быть счастливым и жить с любовью, это самый простой способ прожить свою жизнь достойно.

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