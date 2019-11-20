Юбилейный концерт маэстро Аркадия Берина с участием Максима Венгерова

В феврале на сцене Белгосфилармонии состоится праздник музыки: прославленный дирижер и профессор Аркадий Берин выступит вместе со скрипачом-виртуозом Максимом Венгеровым. Произведения Брамса в исполнении Белорусского государственного симфонического оркестра обещают порадовать как профессионалов, так и любителей классики.

Аркадий Берин – дирижер и признанный интерпретатор русской классической музыки в Европе. Он уже много лет живет в Германии, гастролирует по всему миру и выступает на одной сцене с такими солистами, как Хосе Каррерас, Горан Брегович, Александр Малинин, Константин Москович, Гоира Файдман, Миша Майский и многими другими.

А также Берин – уроженец Беларуси и частый гость в родных местах. Концерт, запланированный в Минске, состоится по особому поводу - по случаю юбилея маэстро. Но именинник не требует подарков. Он только жаждет разделить свой праздник со зрителями и исполнить для них любимые произведения.

- Я рад, что мой юбилейный концерт пройдет на Родине. Всегда, когда я выступаю, я забываю о том, что предстоит какая-то очередная дата. Для меня важно быть в той музыке, в том настроении, которое дает жизненный тонус. Только благодаря этому я могу творить, - отметил Аркадий Берин.

В честь дня рождения маэстро на одной сцене с ним выступит скрипач №1 в мире – Максим Венгеров, исполняющий свои концерты на скрипке Страдивари. Он сотрудничал с великими музыкантами прошлых лет — М. Ростроповичем, Дж. Шолти, И. Менухиным, К. Джулини и неоднократно выступал с лучшими оркестрами под управлением прославленных дирижеров на самых престижных мировых площадках.

Максим Венгеров на концерте в ВоронежеФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Его мастерство владения инструментом вызывает изумленное восхищение у зрителей. Он становится одним целым со своей скрипкой, наполняя произведение смыслом и совершенной красотой. Венгеров получил целый ряд наград в области звукозаписи, включая две Grammy, четыре Gramophone Award UK, четыре Edison Award, два Echo Klassik Award и другие. За достижения в исполнительском искусстве Венгеров был удостоен Премии GLORIA, учрежденной Мстиславом Ростроповичем, и Премии им. Д.Д. Шостаковича, вручаемой Благотворительным фондом Юрия Башмета.

Фото: организаторы

КОГДА: 6 февраля, 19:00

ГДЕ: Белгосфилармония, большой зал

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 54 – 174 белорусских рублей