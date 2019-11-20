2019-11-20T11:25:20+03:00
Досуг
КП Беларусь

AKUTE выступят в Минске с новой программой «Бязлітасны дэнс»

Около 30 песен, написанных за всю историю существования группы
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: организаторыФото: организаторы
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Свою пятую студийную работу, которая так и называется – V, AKUTE представили весной этого года. В нее вошли лучшие и любимые песни со всех изданных альбомов. В течение весны и лета группа разъезжала по всем областным центрам страны и играла синтезаторный альбом вживую. Публика так горячо приняла музыкантов, что они решили вернуться уже осенью с новой программой «Бязлітасны дэнс».

- Программа большая: мы очень рады вспомнить старые «боевики», которые не играли давно. Мы сами, вспоминая их на репетициях, погружаемся в приятные моменты из истории AKUTE и собираемся передать это состояние на ближайшем концерте, освежить в памяти для себя и для слушателей то, что мы сами очень любим», - анонсирует бас-гитарист AKUTE Роман Жигарев.

В программу войдут около 30 песен, написанных за 11 лет существования группы. Во время полуторачасового выступления на столичной площадке прозвучат как самые популярные треки с первых альбомов «Дзевачкі і космас» и «Не існуе», так и электронные композиции со свежего альбома 'V'. Не обойдут музыканты своим вниманием пластинки «Рэальнасць і сны» и «Пластыка».

КОГДА: 23 ноября, 19:00

ГДЕ: «Корпус» (пр-т Машерова, 9/8)

БИЛЕТЫ: 25 руб. Покупать на bezkassira.by/buy/6855/

ИНФОЛИНИЯ: +375 25 913 38 76

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