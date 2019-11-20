Белорус станцует с легендарными ирландцами Lord of the Dance. Кто он и как попал на сцену?

В Минск ирландцы Lord of the Dance везут танцевальную программу «Опасные игры», в котором задействованы лучшие ирландские танцоры. Шоу видели во многих странах мира, но в Минске будет своя изюминка. Впервые в нем примет участие минчанин Семен Полюшкин. Семен по образованию экономист-менеджер (учился в БНТУ), но еще во время учебы увлекся танцами и сразу по окончанию вуза устроился в Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси.

Накануне дебюта мы расспросили Семена, каким образом ему удалось попасть на одну сцену с легендарными танцорами.

- Я давно отсылал им свое видеорезюме, но они отвечали, что пока нет вакансий. Это нормально, потому что шоу популярное. И вот на прошлой неделе они неожиданно ответили, что есть возможность станцевать с ними в одном из номеров. Думаю, сработало не только видео, но и положительные рекомендации моего предыдущего работодателя Криса Ханнона из другого шоу - Murphy’s Celtic Legacy. Дело в том, что его создатель солировал в Lord of the Dance 14 лет, они его прекрасно знают. Наверное, они доверились моему хорошему резюме.

Irish dance combination.

- И вот так, без репетиций возьмут вас в свое шоу?

- Будет одна репетиция в субботу. Основная сложность заключается не в том, чтобы выучить танец, а чтобы перемещаться по сцене согласованно с другими участниками.

- В шоу участвуют не только ирландцы?

- Нет, они набирают лучших из разных стран. Солируют в Lord of the Dance танцоры из Англии, Ирландии, Венгрии, США.

- С какого возраста вы танцуете?

- В 17 лет мне в руки попал диск с шоу Майкла Флетли «Властелин танца», это невероятное по энергетике зрелище. Я пересматривал его много раз и под впечатлением пошел заниматься ирландскими танцами. Считается, что 17 лет - это очень поздно, в Ирландии дети начинают танцевать с 4 - 5 лет. Четыре года учился в ирландских танцевальных школах Минска. Первая школа Green Hills, которая уже закрылась, к сожалению, Ольга Шумилова была моим первым тренером. Вторая ирландская школа - Gloria, ее в Минске все знают, там я занимался у Евгении Пучинской. Я был первым белорусом, которого пригласили участвовать в профессиональном ирландском шоу Murphy’s Celtic Legacy, в котором поработал полтора года. Сейчас мне уже 27 лет.

Acapella from Paphos.

- К нам приезжает основной состав Lord of the Dance?

- Насколько вижу по составу участников - да. Не знаю, есть ли сейчас несколько составов - но в начале века, когда они были на пике популярности, у них было даже больше чем два состава.

- Хореограф этого шоу Майкл Флетли застраховал свои ноги на 40 миллионов долларов?

- Да, это правда. Но он уже не танцует, ему ведь 61 год.

- Правда ли, что Lord of the Dance возят с собой специальный пол, который усиливает звук каблуков?

- Во Дворце республики сцена деревянная, ее застилают специальным танцевальным покрытием. Как будет в этом шоу, я точно не знаю. Но в шоу нередко используется фонограмма. Когда 40 танцоров на сцене в огромном зале, довольно сложно сделать так, чтобы музыка не перекрывала стук каблуков. А вот в более камерных помещениях, с меньшим количеством танцоров фонограмма не используется - все и так слышно.

Irish dance acapella 2.

- Предусматривает ли подготовка ирландских танцоров занятия в том числе в атлетическом зале?

- Однозначно! На это даже делается упор последние лет 10. Важно, чтобы были развиты не только мышцы ног, но и всего тела. Чем сильнее тело танцора, тем лучше смотрится выступление.

- А дыхание тоже нужно тренировать?

- Как и в беге, важно ровно дышать, чтобы не сбиться. Но это приходит с практикой.

- Сколько часов в день необходимо заниматься, чтобы стать участником шоу Lord of the Dance?

Все индивидуально и зависит от подготовки человека. Надо ориентироваться на возможности собственного тела, ведь любая травма по неосторожности или перетренированность увеличит срок подготовки. Навскидку, думаю, года три регулярных занятий по 4 - 5 раз в неделю. Часто занятия длятся 3 - 6 часов. Но это не значит, что все это время отрабатываются танцевальные движения. Как и в спорте, существует своя специальная программа подготовки танцоров.

- Есть ли ограничения на личную жизнь, если ты участник такого шоу?

- Не слышал об этом. Но точно знаю, что в Lord of the Dance танцуют несколько семейных пар. Так что, наверное, отношения внутри коллектива даже приветствуются.

Lord of the Dance 2011 - Warlords Full HD.

- Будете звать на шоу Lord of the Dance 23 ноября близких?

- Конечно! Уже купил билеты для мамы и моей девушки. Пока не знаю, получится ли участвовать в шоу и дальше, но я очень на это надеюсь!

- Есть волнение?

- Есть, конечно, и это нормально. Но я знаю, что у меня все получится!

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Lord of the Dance, 23 ноября, Дворец Республики, 19.00

Цена билетов: от 68 руб.