Могилевчанин Николай Зарембо-Владычанский изобрел автоматическую железнодорожную стрелку

Каждый месяц с нашими партнерами - компанией «Струнные технологии», которая разрабатывает инновационную технологию в области грузовых и пассажирских перевозок - мы рассказываем об интересных белорусских ученых и изобретателях. Мы уже рассказали о Борисе Ките, на ракетном топливе которого полетели в космос «Аполлоны» и «Шаттлы», об Андрее Власенко, который изобрел первый в мире зерноуборочный комбайн, о Михаиле Высоцком, который создал в Беларуси школу грузового автомобилестроения, о Дэвиде Шенберге - он совершил прорыв в области сверхпроводимости металлов, о могилевском изобретателе и часовщике Генрихе Соне, об Исааке Бруке, который после Великой Отечественной войны создал первый советский компьютер, и об Александре Воинове, который участвовал в создании гигантского Дворца Советов в Москве. А еще - о Борисе Галёркине, который из политического заключенного превратился в светило советской инженерной науки. Сегодня - очередная серия нашей рубрики «Великие белорусские ученые». Мы расскажем о Николае Зарембо-Владычанском - инженере, который изобрел автоматическую железнодорожную стрелку.

Принцип работы автоматической железнодорожной стрелки.

Отбывал ссылку в Архангельске и одновременно получал дворянское жалование

Информации о его жизни - крайне мало. Известно, что Николай Иванович Зарембо-Владычанский родился примерно в 1843 - 1844 году (точная дата неизвестна) в Могилевской губернии. Судя по всему, его жизненный путь был интересным и разнообразным. Например, до наших дней дошла информация, что за нахождение в шайке мятежников Николай был выслан на жительство под надзор полиции сначала в Тверь, а потом в Архангельскую губернию. Там он отбывал двухлетнее наказание с 21 сентября 1869 года. Интересный факт: в исторических документах сохранились сведения: осужденный Зарембо-Владычанский получал пособие от казны для привилегированных сословий - ведь Николай Иванович был дворянином и статским советником. По документам, во время ссылки он получал «кормовых денег» - 22,5 копейки в сутки; на наем квартиры - 1 руб. 50 коп в месяц. К этому времени он уже был женат, жена проживала вместе с ним. Согласно документам, он был освобожден от надзора полиции 1 ноября 1871 года.

Но и дальше Николаю Николаевичу пришлось переезжать с места на место. Например, известно, что с 1889 по 1897 год он работал и жил в Гродненской губернии, с 1898 по 1899 год - в Витебской губернии, а с 1900 по 1907 год - в Минской.

Элементы стрелочного перевода.

За действующую модель железнодорожной стрелки получил диплом в Париже

О профессиональной деятельности Николая Ивановича известно совсем немного. Однако факт: в 1900 году Зарембо-Владычанский на Всемирной выставке в Париже продемонстрировал чертеж и действующую модель железнодорожной стрелки с автоматическим затвором, которые сопровождались пояснительной запиской и были удостоены почетного диплома. После того как автоматическую стрелку стали широко применять на железной дороге, работникам больше не приходилось останавливать паровоз, выходить и переводить стрелку вручную.

В 1913 году Зарембо-Владычанский участвует в изысканиях, производимых Обществом Владикавказской железной дороги, - он испытывает новые железнодорожные линии и ветви в Ростове-на-Дону.

10 апреля 1916 года Николай Иванович Зарембо-Владычанский был награжден орденом Святой Анны 2-й степени.

Сын Николая Николаевич пошел по стопам отца и тоже стал инженером

Интересно, что сын Николая Ивановича (его тоже звали Николай) также пошел по стопам отца. Николай Зарембо - младший родился в 1884 году в Санкт-Петербурге. В 1909 году он окончил Санкт-Петербургский институт инженеров путей сообщения, за дипломный проект моста был награжден премией. В 1911 году перешел на службу, связанную со строительством железных дорог.

Сын Николая Ивановича - Николай Зарембо младший. Фото из книги "Вестник Одесского национального морского университета".

Принимал активное участие в строительстве в годы Первой мировой войны стратегической Олонецкой (Мурманской) железной дороги в должности начальника дистанции пути. Построил в 1914 - 1916 годах около 50 малых мостов и труб, а также два больших моста - через реку Погра в три пролета и через реку Свирь пролетом 107 м. Затем служил в управлении Одесского линейного отдела Юго-Западной железной дороги вплоть до 1924 года. Скончался 31 декабря 1959 года и был похоронен в Одессе.

Могила сына на Втором христианском кладбище Одессы.

Также известно, что у Николая Ивановича была дочь. Елизавета родилась в Питере в 1891 году. После окончания Бестужевских курсов и Екатерининского института она занялась преподаванием в Минске. А позже переехала в Югославию, где продолжила свою преподавательскую деятельность. Елизавета умерла в Белграде в 1939 году.

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