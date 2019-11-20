ТОП-3 лучших концертов 2020 года

Полина Гагарина с новым грандиозным шоу «Обезоружена»

Фото: организаторы

Полина Гагарина – любимица публики и обладательница уникального харизматичного голоса, имеет все шансы собрать «Минск-Арену». В октябре 2020 года певица представит в Минске свое новое, нестандартное и технически сложное шоу «Обезоружена». В сет-листе концерта – хиты «Драмы больше нет», «Обезоружена», «Нет», «Кукушка», «Спектакль окончен», «Меланхолия». Только живой звук и самые искренние эмоции!

- Мы покажем шоу, которое с успехом прошло на стадионе Москвы перед многотысячной аудиторией. Этот концерт был подготовлен совместно с командой студии «СИЛА СВЕТА». Ребята придумали и реализовали невероятно красивые и масштабные digital-декорации, мы много работали над хореографией, постановкой и, конечно, костюмами от любимого ателье Александра Терехова», - проанонсировали событие организаторы.

КОГДА: 16 октября, 20:00

ГДЕ: «Минск-Арена»

ЦЕНА ВОПРОСА: от 55 до 200 рублей. Танцпол – 65 рублей. Приобрести билеты можно на сайте Allstars.by, у билетных операторов, а также в кассах города.

ИНФОЛИНИЯ: +375 29 650 11 33

Би-2 с программой NewBest

Фото: организаторы

Билеты на концерты музыкантов обычно расхватываются еще задолго до самого выступления. Тем более у нас, в Беларуси, - на родине артистов. И, похоже, что новое шоу NewBESТ станет одним из самых ярких музыкальных событий предстоящего лета!

Во-первых, «Би-2» впервые выступят на обновленном «Динамо» - самой крупной площадке страны под открытым небом. Во-вторых, организаторы уверяют, что на стадионе будет применен новый подход к пространству концертной площадки: границы сцены будут размыты, а каждый зритель станет важной частью шоу в режиме «дополненной реальности».

КОГДА: 6 июня 2020 года

ГДЕ: стадион «Динамо»

ЦЕНА ВОПРОСА: ограниченная партия билетов поступила в продажу по специальной цене от 37 до 73 руб. Билеты на сайте Ticketpro.by.

MONATIK с шоу, к которому готовился 11 месяцев

Фото: организаторы

Украинский певец – частый гость в Минске, ведь здесь его всегда ждут с нетерпением. Желающих попасть на последний концерт музыканта оказалось больше, чем смогла вместить концертная площадка. И он решил вернуться в Беларусь с шоу в расширенном формате.

В профильных СМИ критики окрестили Монатика «создателем новой эры в поп-музыке» и «трендсеттером танцевальной музыки». Однако, главная фишка артиста даже не в зажигательных ритмах и музыкальных экспериментах, а в философии добра и веры в мечту, которую он транслирует через свои песни и стихи.

КОГДА: 24 октября, 19:00

ГДЕ: «Минск-Арена»

ЦЕНА ВОПРОСА: от 40 до 105 BYN. Танцпол – 70 BYN, фанзона – 90 BYN. Билеты на AllStars.by, у билетных операторов и в кассах города.