2019-11-20T18:06:23+03:00
Звезды
КП Беларусь

«На вещах находят ДНК и устанавливают внебрачное отцовство… Это тревожит!» Дима Колдун пытается выкупить свою куртку

Куртку вместе с другими вещами певец оставил продюсеру, с которым разорвал контракт, и теперь она объявилась на интернет-аукционе
Сергей МАЛИНОВСКИЙБрагина Лика
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Дмитрий Колдун в той самой куртке.Дмитрий Колдун в той самой куртке.
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На популярном портале по продаже вещей появился необычный лот. Некий москвич предлагает приобрести эксклюзивную куртку Дмитрия Колдуна. За раритет продавец просит всего ничего - $3100, утверждая, что изначально куртка из кожи питона стоила 10 000 евро. Как правило, подобные лоты являются фейком, но на этот раз, похоже, охотникам за звездными раритетами повезло. Все говорит о том, что куртку носил действительно Дмитрий Колдун. На фотографии с сайта артист узнал дорогой предмет гардероба, с которым его более 10 лет назад безвременно разлучил бывший продюсер Александр Лунев.

На нашивке даже указано, что куртка именная.

На нашивке даже указано, что куртка именная.

В 2008 году это был спецзаказ одежды от дизайнеров Seredin&Vasiliev, выполненный специально для артиста, там даже есть надпись Expressly for D.Koldun.

- Помимо четырех курток, еще были три пары джинсов, рубашка с перламутровыми запонками, которая была пришита к трусам. Кажется, за весь комплект мой тогдашний продюсерский центр заплатил 35 или 40 тысяч евро, - говорит Колдун. - Но когда я расторг с ним контракт, меня обязали все эти вещи сдать, включая трусы, к которым пришивалась рубашка, хотя это были мои трусы.

Говорят, потом вещи перекочевали в гардероб одной популярной группы, но я на них ее не видел ни разу. И вот теперь куртка объявилась на аукционе.

Скорее всего, человек, который ее выставил, не имеет к одежде никакого отношения (я уверен, что, конечно, это не мой бывший продюсер решил нажиться).

Дмитрий Колдун в той самой куртке

Дмитрий Колдун в той самой куртке

- Что ты собираешься делать?

- Для начала убедиться, что она точно у них. А потом решать этот вопрос. Я даже хотел сам купить куртку по этому объявлению. Но пока я на гастролях в Беларуси, так что только на следующей неделе буду разбираться. Сейчас куртка на меня уже не налезет, хоть это радует в данной ситуации и не дает мне сильно расстраиваться.

С другой стороны, неизвестно, кто эту куртку теперь купит и как с ней поступит. Вы же знаете, что сейчас на телевидении модно на вещах известных людей находить фрагменты ДНК и по ним устанавливать внебрачное отцовство… Это, конечно, тревожит. С другой стороны, если такое случится, то пусть куртка сама и платит алименты.

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