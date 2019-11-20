«На вещах находят ДНК и устанавливают внебрачное отцовство… Это тревожит!» Дима Колдун пытается выкупить свою куртку
На популярном портале по продаже вещей появился необычный лот. Некий москвич предлагает приобрести эксклюзивную куртку Дмитрия Колдуна. За раритет продавец просит всего ничего - $3100, утверждая, что изначально куртка из кожи питона стоила 10 000 евро. Как правило, подобные лоты являются фейком, но на этот раз, похоже, охотникам за звездными раритетами повезло. Все говорит о том, что куртку носил действительно Дмитрий Колдун. На фотографии с сайта артист узнал дорогой предмет гардероба, с которым его более 10 лет назад безвременно разлучил бывший продюсер Александр Лунев.
На нашивке даже указано, что куртка именная.
В 2008 году это был спецзаказ одежды от дизайнеров Seredin&Vasiliev, выполненный специально для артиста, там даже есть надпись Expressly for D.Koldun.
- Помимо четырех курток, еще были три пары джинсов, рубашка с перламутровыми запонками, которая была пришита к трусам. Кажется, за весь комплект мой тогдашний продюсерский центр заплатил 35 или 40 тысяч евро, - говорит Колдун. - Но когда я расторг с ним контракт, меня обязали все эти вещи сдать, включая трусы, к которым пришивалась рубашка, хотя это были мои трусы.
Говорят, потом вещи перекочевали в гардероб одной популярной группы, но я на них ее не видел ни разу. И вот теперь куртка объявилась на аукционе.
Скорее всего, человек, который ее выставил, не имеет к одежде никакого отношения (я уверен, что, конечно, это не мой бывший продюсер решил нажиться).
Дмитрий Колдун в той самой куртке
- Что ты собираешься делать?
- Для начала убедиться, что она точно у них. А потом решать этот вопрос. Я даже хотел сам купить куртку по этому объявлению. Но пока я на гастролях в Беларуси, так что только на следующей неделе буду разбираться. Сейчас куртка на меня уже не налезет, хоть это радует в данной ситуации и не дает мне сильно расстраиваться.
С другой стороны, неизвестно, кто эту куртку теперь купит и как с ней поступит. Вы же знаете, что сейчас на телевидении модно на вещах известных людей находить фрагменты ДНК и по ним устанавливать внебрачное отцовство… Это, конечно, тревожит. С другой стороны, если такое случится, то пусть куртка сама и платит алименты.