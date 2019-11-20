2019-11-20T18:06:23+03:00
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КП Беларусь

Белорусская телеведущая выставила свои работы в Лувре. Мы узнали, как ей это удалось

В свободное от работы на ОНТ время автор и телеведущая увлекается созданием картин, скульптур и кукол
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Ирина Ромбальская выставила свои работы в Лувре. Фото: личный архив.Ирина Ромбальская выставила свои работы в Лувре. Фото: личный архив.
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Ирина Ромбальская в октябре стала участницей грандиозной выставки современного искусства в числе 700 художников из разных стран мира. Удивительно, что проходила она в известном музее Лувр в Париже.

- Попала я туда через итальянскую галерею, с которой сотрудничаю. Они, можно сказать, взяли меня на поруки и отвезли в Париж. Лувр - огромнейший музей, там есть самые разные экспозиции, в том числе и такие вот, сменные. Но для меня как художника, как вы понимаете, выставляться в Лувре - уже что-то запредельное. Так что свое тщеславие я потешила (смеется. - Авт.). Впервые увидела огромные очереди зрителей, которые стоят на экспозицию, в которой есть и твои работы. Я выставляла картину и скульптуру. Вообще, это первая моя бронзовая скульптура, так что с ней пришлось здорово помучиться. Она всего 55 см, но вес у нее приличный - около 30 килограммов. Ко всему еще сломала ручку в сумке - в общем, был такой физкульт-привет Парижу. Сейчас скульптуру везут в Италию на биеннале современного искусства, которая пройдет с 4 по 6 декабря.

- Как называется скульптура?

- «Идитанцуй», вот так, без пробела, изображает экспрессивную танцующую девушку, апогей эмоций, которые выплеснулись в танец. А на картине изображены две обнаженные девушки в постели, спящие с лысым котом. Это не то, что вы можете подумать - скорее всего, они просто заснули после вечеринки. Для меня картина несет спокойствие и умиротворение, несмотря на то, что это ню.

Участие в таких выставках всегда приносит новые знакомства, и на этот раз я в Париже пообщалась с редактором российского журнала о дизайне, и в новогоднем номере выйдут фото моих работ.

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