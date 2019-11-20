«J:Морс» выступили в ООН

J:Морс стал первым белорусским коллективом, выступившим в стенах ООН. Дело в том, что лидер группы Владимир Пугач является Послом доброй воли ЮНИСЕФ, и когда думали, как можно отметить 30-летие принятия Конфенции о правах ребенка, «звезды сошлись» - решили сделать такую акцию. Попасть на концерт мог любой желающий, достаточно было заранее зарегистрироваться – этого требуют нормы безопасности. На концерте присутствовали также аккредитованные в Женеве дипломаты, сотрудники международных организаций, представители белорусской диаспоры, проживающие в Швейцарии. Концерт состоялся при поддержке ЮНИСЕФ, Ассоциации белорусов в Швейцарии, а также Фонду Марии Магдалены Радзивилл.

Группа J:Морс в ООН Фото: Valeria Ermantraut.

Мероприятие открыли директор Отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая, региональный директор ЮНИСЕФ Афшан Хан, постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич. В течение часа артисты исполнили 14 песен. А вечером еще в белорусской дипмиссии была творческая встреча с J:Морс для белорусов, проживающих в Швейцарии.

Напомним, Дворец наций изначально был штаб-квартирой Лиги наций – организации, предшествовавшей ООН. А сейчас здесь расположена Европейская штаб-квартира ООН – вторая по значимости в мире после Нью-Йорка.

Конвенция о правах ребенка – главный документ, который защищает детей и их права, подчеркивая их равность вне зависимости от национальности, пола, религии и других особенностей. Он является наиболее широко ратифицированным международным договором в мире.

КСТАТИ

Выступление в Женеве стало частью большого юбилейного тура «J:Морс» с программой «20 лет. Полёт норм!». Ближайшие концерты группы состоятся в Москве (21.11), Сморгони (23.11), Гродно (24.11), Речице (28.11).