2019-11-20T13:52:27+03:00
Звезды
КП Беларусь

«J:Морс» выступили в ООН

Белорусская группа дала концерт во Дворце наций в Женеве в рамках акции, приуроченной к 30-летию принятия Конвенции о правах ребенка.
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
Поделиться:
Женева стала одним из пунктов тура J:морс «20 лет. Полёт норм!». Фото: Роман СТРИГАЖенева стала одним из пунктов тура J:морс «20 лет. Полёт норм!». Фото: Роман СТРИГА
Изменить размер текста:

J:Морс стал первым белорусским коллективом, выступившим в стенах ООН. Дело в том, что лидер группы Владимир Пугач является Послом доброй воли ЮНИСЕФ, и когда думали, как можно отметить 30-летие принятия Конфенции о правах ребенка, «звезды сошлись» - решили сделать такую акцию. Попасть на концерт мог любой желающий, достаточно было заранее зарегистрироваться – этого требуют нормы безопасности. На концерте присутствовали также аккредитованные в Женеве дипломаты, сотрудники международных организаций, представители белорусской диаспоры, проживающие в Швейцарии. Концерт состоялся при поддержке ЮНИСЕФ, Ассоциации белорусов в Швейцарии, а также Фонду Марии Магдалены Радзивилл.

Группа J:Морс в ООН Фото: Valeria Ermantraut.

Группа J:Морс в ООН Фото: Valeria Ermantraut.

Мероприятие открыли директор Отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая, региональный директор ЮНИСЕФ Афшан Хан, постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич. В течение часа артисты исполнили 14 песен. А вечером еще в белорусской дипмиссии была творческая встреча с J:Морс для белорусов, проживающих в Швейцарии.

Напомним, Дворец наций изначально был штаб-квартирой Лиги наций – организации, предшествовавшей ООН. А сейчас здесь расположена Европейская штаб-квартира ООН – вторая по значимости в мире после Нью-Йорка.

Конвенция о правах ребенка – главный документ, который защищает детей и их права, подчеркивая их равность вне зависимости от национальности, пола, религии и других особенностей. Он является наиболее широко ратифицированным международным договором в мире.

КСТАТИ

Выступление в Женеве стало частью большого юбилейного тура «J:Морс» с программой «20 лет. Полёт норм!». Ближайшие концерты группы состоятся в Москве (21.11), Сморгони (23.11), Гродно (24.11), Речице (28.11).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Из-за сильного ветра на 21 ноября объявили штормовое предупреждение
В Беларуси действуют мошенники-гастролеры: они предлагают купить клад
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
В Мозырском погранотряде погиб ефрейтор
Ставка рефинансирования в Беларуси снижается до 9%
«Придется обратиться к президентам двух стран, чтобы они провели консультации»: премьеры Беларуси и России не договорились по газу
«Меня попросили - я сдался»: Александр Лукашенко назначил первым вице-президентом НОК Виктора Лукашенко
«Сначала попытались угнать «Жигули», а потом БМВ - и все неудачно»: гродненских автоворов поймали на пути в Россию
В Кобринском районе грабитель проник в салон сотовой связи, просто подобрав ключ к двери
В Борисове водитель BMW слишком разогнался и врезался в пропускавший его Volkswagen: есть пострадавшие
В Кобринском районе задержали мужчину, укравшего наркотические вещества
В Минске разыграли крупные денежные призы
В Барановичах 2-летняя девочка упала в доме с лестницы и ударилась головой
Одного из белорусов, ограбивших ювелирный магазин в Вене, задержали в Польше и экстрадируют в Австрию
В Витебске открылся фестиваль современной хореографии: станцевали «Анну Каренину», ожидается спектакль для взрослых