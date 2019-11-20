Переговоры Румас - Медведев: согласовать все «дорожные карты» по интеграции не удалось

Правительственные делегации пытались сблизить позиции по интеграционным дорожным картам на Совмине Союзного государства, который прошел в подмосковной резиденции Горки 19 ноября.

Напомним, в начале сентября были согласованы проект программы действий по выполнению союзного договора и перечень дорожных карт. Сейчас разрабатывается 31 дорожная карта для реализации этой программы. К 1 декабря планируется представить президентам их проекты.

Как сообщила belta.by, Сергей Румас и Дмитрий Медведев сняли не менее половины разногласий по дорожным картам.

- Чтобы у представителей СМИ было представление о той колоссальной работе, которую проделали госорганы, я приведу вам несколько цифр, - сказал Сергей Румас. - Всего необходимо разработать 31 дорожную карту, включая более 700 мероприятий. Из них к сегодняшнему утру (к утру 19 ноября. - Ред.) около 40 мероприятий по дорожным картам не были согласованы госорганами. И в течение этих семи часов мы подробно прошлись по каждому из этих расхождений. Трудно сказать, сколько точно их осталось, но я думаю, что не менее половины из этих несогласованных позиций нам удалось сегодня снять. (…) Вместе с тем действительно остались сложные вопросы, по которым нам не удалось найти сегодня развязку. Но это не значит, что развязок по ним не существует. (...) Например, если по чувствительным для Беларуси картам - по рынку газа или по нефтяному рынку - были четыре неурегулированных вопроса, то сегодня их осталось два.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал меньше давать волю эмоциям при обсуждении вопросов интеграции двух стран. Напомним, в воскресенье 17 ноября Александр Лукашенко критически высказался о союзе Беларуси с Россией. Как объяснил президент, Москва каждый год ставит стране новые условия.

- Очевидно, что это непростые процессы. Они всегда сопровождаются выплеском каких-то эмоций, куда двигаться, где границы суверенитета, по каким вопросам нужно принимать сейчас решения, по каким вопросам не нужно принимать решения, - сказал Дмитрий Медведев на брифинге, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Так премьер прокомментировал возможность подписания дорожных карт углубленной интеграции 8 декабря.

- Думаю, что для нас очень важно в настоящий момент просто, что называется, градус вот такой риторики существенно понизить, поскольку мы должны в спокойном, прагматичном ключе обсуждать вопросы, имеющие фундаментальное значение для граждан наших стран, их будущего, прежде всего экономические, социальные вопросы. И поэтому здесь важны не лозунги, не идеологические штампы какие-то, клише, а именно такой прагматичный подход, который и позволит, на мой взгляд, выйти на окончательные договоренности.