«Сан-Франциско»: осуществи свою «американскую мечту» до Нового года!

И тот, кто мечтал воспользоваться этим предложением, но откладывал на потом, до лучших времен, должен успеть сделать выбор. Первым делом надо определиться с домом, в котором хочется купить квартиру. Хорошим решением станет «Сан-Франциско» в квартале «Северная Америка».

Сан-Франциско: успей стать американцем до Нового года!.

Дом «Сан-Франциско» в квартале «Северная Америка».

«Это Сан-Франциско - город в стиле диско», - пела одна известная группа. Таким же светлым, теплым и солнечным будет и дом «Сан-Франциско» в квартале «Северная Америка». Здание современной архитектуры высотой в 25 этажей - это широкий выбор квартир свободной планировки площадью от 30 до 70 квадратных метров.

Дом «Сан-Франциско» - здание современной архитектуры высотой в 25 этажей.

Дом обладает целым рядом преимуществ, поэтому пользуется большим спросом у покупателей - свободными остались всего несколько десятков квартир. И это - весомый повод поторопиться с выбором!

Покупатели обращают внимание на важные детали:

- дизайнерское лобби с просторным вестибюлем, где есть место для консьержа, комната для уборочного инвентаря, санитарная комната с пеленальным столиком и зона встречи курьера и ожидания гостей;

Дизайнерское лобби дома «Сан-Франциско».

- подъезд сквозной - выход на обе стороны дома;

- три скоростных бесшумных лифта ведущего мирового производителя компании OTIS;

- в квартирах - лоджии и панорамные окна, оборудованные детскими замками безопасности;

Во всех квартирах - лоджии и панорамные окна.

- велопарковка у подъезда дома.

Дом «Сан-Франциско», в дизайне которого будут обязательно обыграны и знаменитые трамвайчики этого города, и мост Золотые Ворота, находится в квартале «Северная Америка», в котором будут созданы все условия для комфортной жизни.

Для транспортного обеспечения - станция метро в шаговой доступности и многочисленные маршруты общественного транспорта.

В шаговой доступности станция метро и многочисленные маршруты общественного транспорта.

Для семей с детьми - две большие школы на свободной от машин внутриквартальной территории, а также два детских сада с бассейнами в соседних кварталах. На большой зеленой территории двора - детские игровые площадки.

В квартале «Северная Америка» будут две большие школы.

Для автолюбителей - автостоянки по периметру квартала и многоуровневый паркинг поблизости.

Для семейного отдыха и любителей спорта - огромный парк по соседству и велодорожки, связывающие все кварталы комплекса «Минск Мир».

Для развлечения и шопинга - крупный торгово-развлекательный комплекс, прогуляться к которому можно будет прямо через парк.

А самое главное преимущество от покупки здесь квартиры - это возможность стать жителем самого масштабного в Европе многофункционального комплекса «Минск Мир»!

В этом комплексе будет все, что нужно для жизни современного горожанина - крупный торговый центр, многочисленные спортивные и развлекательные, магазины, рестораны, бары и целая сеть заведений сферы услуг.

Именно в данном комплексе, в сотрудничестве с Международным финансовым центром Дубая, будет построен Международный финансовый центр Minsk World - единственная в Европе часть системы центров IFC, точка притяжения внимания инвесторов всего мира и престижные рабочие места для тысяч белорусов. Возможно, в офисах современного небоскреба здесь вы получите свою любимую работу?

Международный финансовый центр Minsk World.

«Минск Мир» - это город в городе: здесь есть все необходимое для комфортной жизни и ведения успешного бизнеса - и все под рукой!

Позиция застройщика комплекса «Минск Мир» широко известна в стране - возможность приобрести свое жилье должна иметь каждая белорусская семья со стабильным доходом. Поэтому и инструменты финансирования девелопер предлагает очень интересные.

Самый желанный вариант - длительная рассрочка от застройщика сроком до 10 лет. Первый взнос - от 30%, который можно погасить с помощью партнерского банковского кредита. Оставшаяся сумма выплачивается ежемесячно равными частями на протяжении выбранного срока. Но программа рассрочки действует только до конца года - тем, кто хотел бы купить квартиру в рассрочку в доме «Сан-Франциско», не стоит затягивать с решением!

Возможен и кредит - партнерские программы от ведущих банков готовы покрыть до 90% стоимости жилья сроком на 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или, по другой программе, 6,99% годовых на первые два года.

Существенные скидки ждут тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами, а также многодетные семьи.

Все подробности по условиям покупки квартир в доме «Сан-Франциско» можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж компании. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток». Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны +375 (17) 269-32-90, +375 (17) 39-39-465.

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