Исследование: у среднего белоруса - больше одной банковской карты, но при этом каждый 9-й никогда не расплачивался пластиком

По статистике Нацбанка, в прошлом году количество карточных транзакций превысило 1,33 миллиарда, а их общая сумма - 30 миллиардов рублей. Если сопоставить эти цифры с количеством экономически активного населения (а это 4,34 миллиона человек), то получается, что средний белорус в возрасте от 15 до 72 лет за год провел 307 операций по карточке, их общая сумма составила 7 тысяч рублей.

Компания Mastercard в апреле и мае этого года провела собственное исследование. В опросе участвовали белорусы в возрасте от 25 до 45 лет, которые живут в городах с населением более 50 тысяч человек. Так, на каждого белоруса от 25 до 45 лет приходится 1,5 банковской карты. В Минской, Гродненской и Витебской областях банковскими карточками пользуется почти 100% населения. А вот в Могилевской области - только 83% жителей. Почти половина белорусов расплачиваются и наличными, и картой. При этом 19% опрошенных платят только наличными деньгами, а 30% - исключительно картой.

Удивительно, но 12% респондентов вообще никогда не рассчитывались картами. Выходит, это каждый девятый белорус! Вместе с этим каждый пятый готов полностью отказаться от бумажных денег. Специалисты также обратили внимание, что на выбор способа оплаты часто влияет стоимость покупки. Если она дороже 100 рублей, то 7% покупателей оплатят ее исключительно картой. Более половины (60%) воспользуются безналом, если стоимость покупки больше 15 рублей, ну а каждый третий рассчитывается пластиком даже за мелкие покупки