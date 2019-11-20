Печальная статистика: почти у 90% белорусских сирот родители живы

В Беларуси живет больше 18 тысяч детей, которые остались без попечения родителей. И только у 16% из них родители умерли, а 83% - социальные сироты. Это значит, что их родители живы, но лишены родительских прав.

- Оставшийся 1% - это дети, находящиеся под временной опекой государства, - уточняет главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы главного управления воспитательной работы и молодежной политики Минобразования Елена Симакова. - Например, это те дети, родители которых находятся в местах лишения свободы.

Кстати, детей в интернатах и детдомах становится меньше. Чиновники давно говорят о том, что максимально хотят возвращать детей в семьи. Каждый год к биологическим родителям возвращается около 200 детей, а 500 – 600 человек ежегодно усыновляют.

- В 2007 году на государственном обеспечении находилось 1,5% от общего количества детей в стране, а сегодня - меньше 1%, - говорит Симакова. - И это результаты работы по профилактике социального сиротства и сохранению родной семьи для каждого ребенка.

Кстати, в Минске ситуация обстоит лучше, чем в других городах: здесь сирот 0,6% от всех детей. В прошлом году в столице лишили родительских прав мам и пап 180 детей из 124 семей.

- Это в 2,5 раза меньше, чем в 2007 году, - отмечает завсектором социально-педагогической работы и охраны детства комитета по образованию Мингорисполкома Зинаида Воробьева. - За девять месяцев текущего года осиротел 81 ребенок - это на 54 человека меньше, чем за тот же период 2018 года.

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