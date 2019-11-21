2019-11-21T12:43:08+03:00
Минск
КП Беларусь

Статус парка на месте старого еврейского кладбища в Минске пересмотрят

Прокуратура и Мингорисполком ответили на вопрос о нарушении закона при стройработах в этом месте
Виктор ПАЖИТОК
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Есть вероятность, что парку в границах улиц К. Цеткин - Иерусалимская - Коллекторная - Гебелева, придадут статус историко-культурной ценностиЕсть вероятность, что парку в границах улиц К. Цеткин - Иерусалимская - Коллекторная - Гебелева, придадут статус историко-культурной ценностиФото: Павел МАРТИНЧИК
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В начале октября в Минске в районе улиц Сухая - Коллекторная - Гебелева в ходе прокладки коммуникаций для третьей линии метро строители обнаружили еврейские надмогильные плиты, а также костные останки. Все находки были переданы представителям еврейских общественных организаций. Тогда глава Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры Антон Астапович обратился в прокуратуру. По его мнению, при стройработах нарушили закон «О погребении и похоронном деле». На днях Антон Астапович получил ответы из прокуратуры, а также из Мингорисполкома, которые он опубликовал в социальных сетях.

Как следует из ответа за подписью первого зампрокурора Минска Александра Карповича, никаких нарушений законодательства не обнаружено, поскольку проектная документация «Минскметростроя» была согласована. В ответе, полученном Антоном Астаповичем от столичной мэрии, определено, что предложение по приданию статуса историко-культурной ценности территории парка в границах улиц К. Цеткин - Иерусалимская - Коллекторная - Гебелева будет в ближайшее время повторно рассмотрено.

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