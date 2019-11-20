«Белавиа» ввела скидки на билеты без багажа, но подняла цены на обычные билеты

Безбагажные авиабилеты «по смешным ценам» министр транспорта Анатолий Сивак обещал еще год назад. Дождались: «Белавиа» объявила, что с 18 ноября перешла на новую структуру тарифов, которая позволяет пассажирам выбирать набор услуг для перелета. Самое главное нововведение - появление безбагажных тарифов. Их количество и цена будут варьироваться в зависимости от вместимости самолета, количества пассажиров на рейсе и других факторов.

Безбагажные тарифы теперь называются «Лайт». Заявляется, что экономия может составить до 65 евро за билет туда-обратно в зависимости от направления. В авиакомпании приводят пример: минимальная цена билета без багажа в Калининград и обратно - 85 евро (с багажом - от 115 евро), в Прагу - 166 евро (с багажом - от 204 евро), в Киев - 109 евро (с багажом - 139 евро).

Обычные тарифы с багажом теперь называются «Смарт». Белорусские путешественники обратили внимание на то, что обычные тарифы по многим направлениям при этом выросли в цене: на 19 рублей подорожал билет в Женеву и обратно, на 15 рублей - в Ганновер. Прежняя цена осталась на билеты в Барселону, Брюссель, Ереван.

В авиакомпании «Белавиа» не смогли предоставить полную таблицу цен по всем направлениям. Поэтому «Комсомолка» самостоятельно проверила десяток рейсов и сравнила старые и новые цены на билеты с багажом. Действительно, на большинство изученных нами рейсов цены выросли. Например, билеты в Москву или Питер подорожали сразу на 34 евро.