Рита Грачева, которой муж отрубил руки, в Минске: «Женщины присылают фото синяков и думают, что мужчина изменится»

Девушка выходит из зоны прилета аэропорта с небольшим красным портфельчиком за плечами, в куртке с лисичками и тоненьких колготах в горошек. В Минск Маргарита прилетела впервые - здесь у нее пройдет презентация книги «Счастлива без рук», которую выпустил издательский дом «Комсомольская правда».

Книгу девушка написала вместе с мамойФото: Павел МАРТИНЧИК

27-летняя Рита волнуется: а вдруг ее здесь никто не знает, вдруг никто не придет? Но о жуткой истории, которая произошла в российском Серпухове, слышали далеко за пределами этого города и даже страны.

- В Питере уже давно минус, у вас еще тепло, - говорит девушка и непринужденно улыбается, позируя фотографу. Ее давно не смущает внимание журналистов - за эти почти два года девушка дала больше сотни интервью. Сегодня запланировано еще три. Пока мы едем по городу, Маргарита осматривается: «А я думала, у вас здесь все по-белорусски».

Второй вопрос, который ее интересует о Беларуси - есть ли у нас закон о домашнем насилии? Закон о противодействии домашнему насилии в нашей стране действительно готовили, но в октябре прошлого года в МВД отказались от этой инициативы. При этом каждый год в милицию поступает 120 тысяч сообщений о домашнем насилии. Больше 100 человек в год погибают от домашних дебоширов.

- Российские власти считают, что проблема домашнего насилия преувеличена. Это просто смешно. Пока сама не столкнулась, не думала, что у нас настолько актуальна эта проблема. Сейчас мне пишет много женщин. Одной выкололи глаз, вторую подвешивали вниз головой. Я сразу советую искать пути, чтобы уйти от такого мужчины. Наверное, не у всех есть возможность уйти сразу - у нас нет достаточного количества кризисных центров, особенно в регионах. Есть те, кто не хотят уходить, присылают фотографии синяков и искренне верят, что мужчина изменится, вот сейчас съездит в командировку - и все будет хорошо. Я не знаю, зачем они мне пишут, какой совет я могу им дать.

Дорогой протез нужно менять каждые три годаФото: Павел МАРТИНЧИК

«Когда произошла трагедия, психологи говорили маме - наблюдайте, она может покончить с собой»

То, что случилось 11 декабря 2017 года, Маргарита, делая короткую паузу, называет трагедией. В тот день муж Риты, Дмитрий Грачев вывез ее в лес, пытал полтора часа и отрубил кисти рук. Пара собиралась разводиться, мужчина боялся, что жена променяет его на кого-то другого. Грачев заранее купил топор, жгуты и даже узнавал, сколько времени можно держать человека с подобными травмами в сознании. Лупя топором по пальцам и кистям женщины, мужчина говорил: «Отрублю тебе руки, чтобы ты не могла гладить ими детей». А потом сам отвез Риту в больницу. Левую руку врачи собрали из полудюжины фрагментов, правую спасти не удалось - вместо нее сейчас черный блестящий протез.

Сейчас левая рука восстановилась примерно на 20%, хотя вначале врачи говорили, что и 1% будет успехом. Девушка водит машину, набирает сообщения на телефоне, вилку и ложку может держать в правом протезе. Маргарита спокойно рассказывает, что пережила, а потом бросает взгляд на меня и смеется:

- Вы, наверное, не верите, да? Я действительно приняла эту ситуацию и думала о протезировании и реабилитации, о том, что делать дальше. Ненависти и желания отомстить я не испытывала. Я всегда считала, что самое главное - что все живы и здоровы, остальное можно исправить. Я не работала с психологом - не говорю, что это верно, но я пока справляюсь сама. Возможно, у меня через три года начнется депрессия и нужно будет меня оттуда вытаскивать. Когда произошла трагедия, психологи говорили моей маме, чтобы внимательно за мной наблюдала - мол, могу покончить с собой. Но у меня ни разу не появилось такой мысли. Спиться тоже не хотелось - об этом у меня периодически спрашивают, - говорит девушка.

Детям Маргарита сказала, что попала в авариюФото: Павел МАРТИНЧИК

Сейчас Маргарита одна растит двух сыновей: старший, Дима, в следующем году пойдет в школу.

- Я строгая мама. Например, если упал - плакать не разрешаю. Я считаю, что мужчин нужно воспитывать так. Они у меня сами ложатся спать, сами кушают.

Маргарита и сама почти никогда не плачет. За последний год девушка плакала три раза - один раз, потому что не смогла прийти на утренник в детском саду. О том, что случилось с мамой, дети не знают: Рита сказала им, что попала в аварию, поэтому и потеряла руки.

- Ни по телевизору, ни в интернете они меня увидеть не смогут, потому что я все дозирую, нет такого, что телевизор идет на фоне. Но в следующем году Дима пойдет в школу, я очень переживаю. Это нужно будет ему рассказать еще до школы, потому что есть вероятность, что расскажут одноклассники или их родители. Пока не знаю, как это преподносить. Психологи говорят, что это еще рано - перед школой и так тяжелый этап.

Сын спрашивал: «Мама, почему ты не могла сразу узнать у папы, что он плохой»

Мальчики в курсе, что их папа сейчас в тюрьме, но не знают, за что. Суд приговорил Дмитрия к 14 годам лишения свободы.

- Младший видел мои синяки и сделал свои выводы, сказал папе: «Ты плохой, ты обижаешь маму». А старший сын спрашивал: «Мама, почему ты не могла сразу узнать у папы, что он плохой?» Я бы хотела, чтобы все было так просто. Но за пять лет брака меня никогда не били, я не уходила из дома во время ссор. Все началось только в 2017 году. Это страшно, что человек может поменяться секундой, что это нельзя предугадать. Нет каких-то конкретных предпосылок. Насилие не обязательно происходит в неблагополучной или пьющей семье, как кто-то считает. Сейчас мне пишут высокопоставленные женщины - то есть это может случиться с каждым. Сейчас я полностью исключила его (Дмитрия) из своей жизни - не прокручиваю тот день, не думаю и не ищу причин.

Зато причины часто ищут пользователи в соцсетях. Например, в Инстаграме под фотографией улыбающейся Маргариты можно встретить и такие комментарии: «Не верю ни единой вашей улыбке. Так мало времени прошло, а вы уже такая счастливая. Значит, были какие-то поводы у Дмитрия так поступить, дыма без огня не бывает».

- Когда меня из реанимации привезли, я тоже улыбалась - кто-то говорил: «О, наверное, ее наркотиками перекачали», - девушка к подобным словам уже привыкла. Говорит, это ее не цепляет.

- Я же знаю, что я никого не доводила. Я очень спокойно отношусь к этому, потому что понимаю, что свои мысли другому человеку не вставишь. Слава богу, все это остается в интернете: при личной встрече мне ничего такого не говорят. Я стараюсь про себя ничего не смотреть и не читать - наверное, меня это спасает. Но самое интересное мне передают знакомые, иногда в соцсетях спрашивают: может быть, я снова с Дмитрием сойдусь? Нет, я не собираюсь его прощать и тем более сходиться.

«Книга - это мой способ сказать спасибо всем, кто меня поддерживал»

После трагедии жизнь Маргариты сильно изменилась. Вместе с детьми она переехала в Санкт-Петербург - поближе к реаниматологу и адвокатам. Обо всех важных событиях в ее жизни теперь пишут СМИ, люди узнают на улице, а планы расписаны наперед.

- Изменилось многое, но я старалась максимально вернуться в прежнюю жизнь, чтобы дети не чувствовали разницы. Первый этап был сложным, когда я вообще ничего не могла делать руками. Я и сейчас не могу с ними собирать конструктор «Лего» - это немного огорчает. Но дети сейчас уже привыкли и даже не спрашивают, а поначалу постоянно «мам, собери, нарисуй».

После Минска полечу обратно в Питер, потом в Москву - нужно из руки спицы вытащить, потом обратно в Питер на реабилитацию, - продолжает девушка. В долгосрочных планах Маргариты - стать депутатом.

- Это все сложно, я не могу прийти в Думу и сказать - возьмите меня. Я бы хотела продвигать тему домашнего насилия, инвалидности. Но это в будущем, потому что пока надо решить свои проблемы медицинские и юридические.

Когда в декабре 2017-го Маргарита лежала в больнице почти без движения, она и подумать не могла, что пройдет каких-то два года - и она будет ездить по разным городам с презентацией своей книги.

- Я не представляла, что это так разнесется. Когда меня перевели из реанимации в палату, первой ко мне пришла не мама, а кто-то из СМИ. Самый частый вопрос, который мне задают: когда я буду менять фамилию? Кто-то говорит, что я специально пиарюсь и даже на книжке ее написала. Это не так - я поменяю фамилию сразу же и себе, и детям, когда у меня закончатся судебные дела. Но это, скорее всего, произойдет не раньше чем через два года.

- Что вы можете ответить злопыхателям, которые говорят, что книга - это пиар? Что вам дала эта книга?

- Я хотела достоверно рассказать свою историю, потому что ее перевирали 300 миллионов раз. Она для людей с инвалидностью, для женщин, которые страдают от мужчин-тиранов. Это мой способ сказать спасибо всем, кто мне помогал и помогает, а это очень много людей.

Книгу Маргарита писала вместе с мамой - женщина работает журналистом в Серпухове. На написание ушло примерно полгода.

- Больше всего писала она, что-то вспоминали уже вместе. Есть главы, которые написаны только мной. Конечно, было непросто - когда вспоминала события 11 декабря, подступали слезы.

Маргарита говорит, что писателем она себя назвать не может - пока девушке тяжело ответить на вопрос, кто она.

- Кто-то называет меня писателем - но я не заслужила такого статуса. Другие говорят - фотомодель, блогер… Это все не я. Я не люблю соцсети, и раньше у меня никогда не было Инстаграма - я сейчас его создала, чтобы не было фейковых аккаунтов.

Маргарита мечтает съездить на море в Италию, прыгнуть с парашютом, а еще - найти хорошую работу.

- Хорошую - значит ту, которая нравится и приносит нормальный доход. Наверное, я бы хотела заниматься маркетингом. Пока я не зарабатываю, получаю только пенсию по инвалидности - 18 тысяч (примерно 580 белорусских рублей). А детский сад у нас около 7 тысяч (225 рублей). Курс реабилитации стоит около 50 тысяч (1600 белорусских), а их было около 5.

О своем бывшем муже Маргарита не думает. Говорит, для нее его больше не существует.

- Я не чувствую ни ненависти, ни злости - мне не хочется тратить на это силы. Хочется сделать что-то, чтобы такого больше ни с кем не повторилось. У нас сейчас нет инструментов, которые могут помочь. Как-то наказать тирана могут только тогда, когда будет труп или травмы. Я обращалась в полицию с побоями незадолго до трагедии, но меня никак не защитили - думаю, это вообще развязало ему руки. Участковый, который ничего не сделал и на которого я подала в суд, сейчас уехал в другую область и его не могут найти.