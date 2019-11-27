Белорусскому музею подарят копию работы Шагала. Почему мы этому радуемся?

В Беларусь, Национальному историческому музею, собираются передать литографию Марка Шагала. Это была благородная инициатива белорусского дипломата во Франции, он же и приобрел работу. Но все-таки давайте будем честны в плане подачи информации: да, речь идет о литографии, то есть о тиражной графике. Проще говоря, это не уникальная графическая работа Шагала, а многократно повторенный отпечаток с одного клише.

Конечно, тиражка имеет ценность. Особенно в условиях, когда у нас не так и много оригинальных работ того же Шагала, а его имя долгое время в СССР было и вовсе почти забыто. Но разницу понимать стоит.

Как правило, мастер создавал рисунок, который становился основой для литографии. Всем знакома серия белорусского художника XIX века Наполеона Орды с изображением замков и шляхетских усадеб. И Орда действительно ездил по нашей земле и зарисовывал карандашом увиденное, а затем раскрашивал все акварелью. На основе этих рисунков в Варшаве в литографии Максимилиана Фаянса печатали гравюры, нередко существенно отступая от оригинала Орды, чтобы достичь совершенства. Например, изображение могли передать в зеркальном отражении. Или добавить на него объекты.

Но факт в том, что это уже работа не только Наполеона Орды. Речь о тиражных репродукциях на основе его работ, которые печатаются с изготовленных мастерами клише. Это распространенное явление и для ХХ века, и для наших дней. Да, обычно речь об ограниченном количестве отпечатков. Уважающие себя художники всегда ставили ограничения по количеству – это десятки или сотни (впрочем, бывали и тысячи) оттисков. Соответственно, их цена повышается от степени редкости.

Конечно, Шагал принимал непосредственное участие в изготовлении литографий и активно способствовал тиражированию своих работ. Их немало было создано за его долгую жизнь. Потому в европейских букинистических магазинах можно найти сотни (а может и тысячи) отпечатков по произведениям Шагала от $70-100 за штуку, в том числе со знаменитыми козочками, еврейскими мотивами и витебскими сюжетами.

Мало того, сегодня делают качественные и высокоточные в деталях лазерные принты произведений. Но такие вещи не надо называть оригинальными работами или авторскими отпечатками. Как ни крути, это вещи для широкой аудитории, для ее просвещения, для украшения быта. Однако на основе тиражных репродукций вовсю делают выставочные проекты для массового зрителя. В том числе и в Минске.

В библиотечном деле своеобразный аналог тиражной графики большинство памятников письменности. Есть вещи уникальные, а есть тиражные или типовые. Для библиотеки уникальны рукописи книг Скорины или Статута Великого княжества Литовского, рукописи белорусских писателей, «старадрукі» с уникальными провененциями, которые периодически всплывают – в том числе и в продаже. А тиражные вещи – это большинство книг XIX – ХХ веков, ведь даже прижизненные издания Мицкевича, Сырокомли или Коласа сохранились в значительном числе экземпляров.

Но есть и еще один нюанс. В формировании коллекций все должно быть системно. Даже в случае с теми же тиражными отпечатками. Не так, чтобы нам случайно кто-то что-то передал. А целенаправленно хотя бы в таком виде возвращать произведения за спонсорские и госденьги из частных коллекций и из-за рубежа.

Пока не могу сказать, что существует идеальный вариант для реализации подобного проекта. В свое время в Национальной библиотеке мы создали информационный ресурс по национальной библиографии – учли все издания, которые вышли на территории Беларуси, обозначив место их хранения. Если в стране нет такой книги, она сразу оказывается в перечне для физического возвращения или оцифровки. Думаю, нечто подобное должно идти и по произведениям искусства: что не можем получить в оригинале из работ связанных с Беларусью художников, берем качественными копиями или репродукциями. Благо, в последнем случае вопрос стоит не об очень больших деньгах.