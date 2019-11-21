«Я – Ася и я - зооголик»: как белоруска в инвалидной коляске ставит на лапы умирающих зверей

26-летняя Ася живет в Бобруйске, и у нее I группа инвалидности - девушка передвигается на инвалидной коляске. Но это не мешает ей находить, лечить и пристраивать бездомных животных. О том, как и кого ставит на лапы, Ася с юмором рассказывает в своем блоге. «Комсомолка» пообщалась с зоозащитницей и выяснила, что ее история - гораздо глубже чем просто про хобби.

asyafox44 Санса Дрогон

«Зооголик - это когда ищешь ноутбук, находишь клетку для крыс и думаешь: «Может, ну его, ноут»?

- В XXI веке испортить жизнь коляской крайне сложно, - отмахивается Ася. - Быть инвалидом дорого и неудобно, но я смирилась: в 7 месяцев мне сделали прививку от коклюша, дифтерии и столбняка, которая и вызвала такую реакцию. А сейчас мне уже 26, и меня больше беспокоит, что у пса Дрогона отит, а деньги на лечение заканчиваются. Вообще, у меня болезнь поправимая: важно постоянно заниматься с реабилитологом и дважды в год ездить специальную клинику. А еще нужны всякие специальные штуки, облегчающие жизнь колясочника. Но я этого не потяну, да и скучно жить только для себя. Конечно, периодически я порываюсь купить что-нибудь - например, ноутбук для работы. Но я же зооголик: увижу клетку для крыс за эти же деньги и думаю: «Может, не так этот ноут мне и нужен...»

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В квартире, где живут Ася с мужем, катастрофически не хватает квадратов на душу населения: у них 8 кошек, 2 собаки, 2 среднеазиатские черепахи, 8 крыс (одна из которых дикая), грач, серая ворона и 8 улиток.

Муж - Асин единомышленник, а вот мама девушки побаивается, что однажды этот зоопарк выселят из съемного жилья - и он переедет под ее крышу.

- Я помогаю каждому ближнему, неважно, у него две ноги или четыре лапы. Если станет плохо прохожему - вызову «скорую». А кого позвать на помощь собаке, которая 10 лет была кому-то другом, а когда приболела - ее сдали в усыпалку? Или черепахе, которая загибается из-за того, что ее хозяева не позаботились об УФ-лампе, и у черепунделя отказывают органы?

asyafox44 Вчера крысомальчики сожрали свою деревянную клеть

Бобруйский Хатико сидел у дороги и с надеждой бросался к каждой темной машине

Ася считает себя не профессиональной зоозащитницей, а спасателем животных.

- Очень тяжело видеть собаку, днями ждущую машину, из которой ее выбросили. Она сидела у дороги и ждала, с надеждой бросаясь к каждому автомобилю темного цвета. Но авто не приехало, а за дни, пока мы не нашли бобруйскому Хатико передержку, он сильно похудел. Люди подкармливали пса беляшами - они продаются неподалеку. Но из-за этих беляшей у пса началась сильнейшая аллергия, он раздирал себе кожу. Если бы мы не вмешались и не нашли ему дом и лечение, смог бы пес выжить? - спрашивает девушка.

asyafox44 БОБРУЙСК

«Черепаху из контактного зоопарка мне отдали бесплатно - у нее был проломлен череп»

Ася не ездит по городу в поисках несчастных животных и не дает объявлений «бесплатно спасу и пристрою», но они каким-то невероятным образом находят друг друга.

- Наверное, мне просто не все равно. Например, зимой я решила сходить в приезжий контактный зоопарк. Там была крошечная черепашка, которая жила в губительных условиях. Она не шевелилась, и я сначала подумала, что ей кирдык. Я мысленно пообещала, что если она откроет глаз, то я ее заберу. И она открыла свой единственный глазик! Смотритель отдал мне ее бесплатно. Позже выяснилось, что у рептилии проломлен череп и она не может есть. Единственный в стране врач-герпетолог живет в Минске, поэтому сначала мы лечили черепашку дистанционно. Но когда понадобился катетер, набили спортивную сумку грелками, положили черепаху и повезли на прием. Сегодня она здравствует: глаз открылся, вмятины уже и не видно.

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«Что будем есть мы - пока непонятно…»

У Аси есть время и желание спасать животных, но не хватает денег. А ведь еще нужны средства на собственное здоровье, жилье и питание. Чтобы заработать, девушка продает картины, нарисованные уникальным способом.

- Началось с того, что в детстве в доме появился попугай, и я его нарисовала. Затем еще и еще, а уже в школьные годы родился мой собственный стиль - каракули. Это когда рисуешь хаос, а потом достаешь из него образы. Я никогда заранее не знаю, что получится, все происходит само собой.

asyafox44 Рита

Но денег все равно не хватает, и тогда в Инстаграме Аси появляется призыв о помощи: «Сегодня с утра искала передержку котенку. Это было недолго: 3 номера, и у всех в трубке орут коты... Денег у нас нет, коты и собаки переведены на каши с куриными горлышками. Что будем есть мы - пока непонятно…»

Если повезет и на благотворительный счет поступят деньги - семья выдыхает: да здравствуют еда и лекарства.

За каждую копейку, потраченную на лечение кота, отчет в трех валютах

Ася ежемесячно оставляет в ветклинике суммы, превышающие среднюю зарплату по стране. Чтобы покрыть расходы, девушка организовала благотворительный сбор средств, но деньги приходят и заканчиваются постоянно.

- Когда в доме заканчивается наполнитель, коты ходят в печали и орут, что теперь им во всем мире нет места, чтобы справить нужду. Только насобираешь на него денег - заканчивается корм, и кошки уже скорбят из-за невкусной еды. Пропускают котят к пустым мискам и смотрят на меня с укором: «Детей-то почто, нелюдь?!»

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За каждый потраченный рубль Ася обязана отчитаться:

- Вывожу баланс в 3 трех валютах, слежу, чтобы каждый чек соответствовал написанному. Иначе - бан «злостной мошеннице». Ведь есть разница между донатами - перечислением денег по собственному желанию хоть на айфон админу и призывом к сбору средств на добрые дела. Люди должны знать, на что я их трачу, - объясняет девушка тонкости благотворительности.

Многие не могут помочь деньгами, но поддерживают другими способами.

- Люди творят чудеса: помогают закрыть долги в ветклинике, недавно достали для котят лекарство, которое продается только в России. Мужчина с рынка привозит нам свежую ботву для черепах, а еще одна подписчица подарила птичкам хорошую клетку. Но деньги - все равно больная тема. Бывает, что сами с мужем за день съедим пачку пельмешек, но питомцев накормим.

Свою «работу» Ася не считает чем-то выдающимся: она просто не представляет жизнь другой. Ведь ее пробуждения по утрам ждут 30 пар глаз и животиков - пушистых и не очень. И для многих она - единственный шанс на спасение.

asyafox44 Она изнашивается быстрее, чем я успею моргать

- Я считаю, если не можешь остановить всеобщее безумие, то стоит попытаться спасти хотя бы тех, у кого есть шанс на жизнь, - резюмирует зоозащитница.

P.S. Пока готовился материал, 5 кошек, 2 крысы и 2 улитки обрели новый дом.