«Неоправданные траты - это комплекс бедняка»: простыми словами и с примерами разбираем бюджет-2020

В парламенте рассмотрели проект республиканского бюджета Беларуси на 2020 год. Окончательное решение по нему должны принять в декабре.

Впервые в истории суверенной Беларуси бюджет запланирован с дефицитом почти в миллиард рублей - а значит, предполагается, что траты будут больше, чем доходы. Первоначальную версию проекта раскритиковал президент, после чего парламентариям пришлось сократить дефицит на четверть.

На чем можно было бы сэкономить, заслужены ли суммы отчислений силовикам и надо ли было столько тратить на Евроигры? Мы собрали злободневные вопросы читателей и адресовали их аналитику проекта «Кошт урада» Жанне Кулаковой

Впервые в истории суверенной Беларуси бюджет запланирован с дефицитом - траты больше, чем доходы.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«БИЛЛ ГЕЙТС ИЛИ ДЖЕФФ БЕЗОС МОГ БЫ СОДЕРЖАТЬ НАШУ СТРАНУ 3,5 ГОДА»

- Жанна, наш бюджет на 2020 год - это много или мало? С чем сравнить эту сумму?

- Говорить только о сумме республиканского бюджета - это не очень информативно, есть еще местные бюджеты. Сейчас в республиканский бюджет заложено 25 млрд расходов, и еще около 15 млрд будет в местных. Плюс около 17 млрд - в ФСЗН (Фонд социальной защиты населения, из которого идут выплаты на пенсии, пособия, больничные). В итоге мы выходим на сумму в 55 - 60 млрд рублей. Это почти 30 млрд долларов. Для сравнения: по данным Bloomberg, состояние Билла Гейтса - 110 млрд долларов, основателя Amazon Джеффа Безоса - 109 млрд. Так что один из них мог бы содержать нашу страну 3,5 года.

Кстати, швейцарский банк Credit Suisse недавно подсчитал, что совокупное богатство всех белорусов составляет 123 млрд долларов. Если всем белорусам все распродать и скинуться, на эти деньги можно купить четверть состояния Фейсбука, половину компании «Самсунг», «Макдональдс» или «Лукойл». На выбор.

- А дефицит бюджета в 2020 году в 1 млрд - это критично или нет? Откуда он взялся?

- Дефицита в бюджете у нас давно не было. Причем Минфин недавно заявил, что его следует ждать и в следующем году, и через год. К балансу мы планируем прийти только в 2023 году. То есть настали сложные времена. Основная причина - отсутствие компенсации за налоговый маневр России в нефтяной сфере (из-за него Беларусь лишается доходов от экспортных пошлин на нефтепродукты), прекращение поступлений от перетаможки нефти. Из-за этого мы теряем значительную долю поступлений, а расходы сократить не можем. Но если верить Минфину, то дефицит можно покрыть с помощью остатков бюджетов прошлых лет.

Дефицит в 1 млрд нельзя назвать критическим. Грубо говоря, государству для покрытия всех расходов не хватает по 105 рублей на каждого жителя страны. Сумма вроде не такая и большая, но, к примеру, 1,3 млрд - это наши расходы на всю национальную оборону.

Вот так выглядит бюджет Беларуси на следующий год.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

- Что же изменилось в проекте бюджета на следующий год?

- Если смотреть распределение бюджета по отдельным ведомствам, то сразу бросается в глаза большой рост по Центризбиркому - плюс 7000%. Но объяснение здесь простое - в 2020 году запланированы выборы президента. На втором месте - Министерство ЖКХ, получившее в восемь раз больше денег, чем в прошлом году. С чем это связано, сказать пока сложно. Вероятно, какая-то часть средств, которая раньше шла через местные бюджеты, теперь пойдет через республиканский. Либо дополнительное финансирование направят на завершение госпрограмм в сфере ЖКУ.

Заметных сокращений расходов тоже немного. Сократили расходы на 20% на физкультуру, спорт и средства массовой информации. Но тем не менее на пять государственных СМИ тратится приличная сумма - в среднем 169 тысяч долларов в день. Основная сумма идет в Белтелерадиокомпанию.

Расходы на транспорт сократили почти на 90%. Но здесь тоже пока мало ясности - может, расходы перераспределили с местными бюджетами. Есть и хорошая новость - сократилось обслуживание госдолга (это проценты по кредитам) на 7%. Однако на выплату процентов у нас все равно уйдет 2,8 млрд рублей - это больше, чем на всю милицию и суды. С учетом основного долга сумма выходит очень значительная. Своими силами мы с этими кредитами справиться не можем, поэтому постоянно приходится рефинансироваться, т. е. брать новые кредиты на погашение старых. Из-за такой долговой петли размер госдолга меньше не становится.

«СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ БЕЛОРУС ОТДАЕТ В КАЗНУ ПОЛОВИНУ СВОЕЙ ЗАРПЛАТЫ»

- Насколько прозрачны суммы расходов бюджета и может ли налогоплательщик влиять на них?

- Некоторые данные есть в открытом доступе на сайте Минфина или на сайтах исполкомов. Но у нас публикуют далеко не всю информацию, как это принято в развитых странах. Несколько лет назад Всемирный банк вместе с экспертами SYMPA/BIPART провел в Беларуси исследование, которое показало: с точки зрения прозрачности есть куда стремиться...

К сожалению, влиять простые граждане на бюджетную политику практически не могут. Существует обсуждение бюджета, где депутаты выступают от лица избирателей и могут изменить проект бюджета Минфина. Но на практике это не работает, обсуждения носят формальный характер. Напрямую куда-то обратиться сложно, но можно использовать петиции - есть удачные примеры, когда жители города решали с их помощью свои проблемы.

- Почти 83% бюджета составляют выплаченные людьми и предприятиями налоги. Не многовато ли мы платим?

- У нас действительно высокая налоговая нагрузка - среднестатистический белорус отдает в казну примерно половину своей зарплаты, если учесть взносы в ФСЗН, которые теоретически налогами не считаются. По расчетам Всемирного банка, Беларусь входит в топ-3 европейских стран по налоговой нагрузке. Формально мы платим только 13% подоходного налога и 1% в пенсионный фонд, но основную часть налогов мы просто не видим (подсчитать конкретно свои можно с помощью калькулятора на сайте коштурада.бел). Именно граждане, а не юрлица в конечном итоге платят НДС 20% с каждой покупки. 34% ФСЗН с каждой зарплаты перечисляют работодатели, но ведь, по сути, работнику изначально платят на треть меньшую зарплату. У нас очень большие взносы в ФСЗН, их обычный размер европейских странах - около 20%. При этом в Европе пенсии выше. Минтруда недавно заявил, что в Европе пенсионеры живут хорошо, потому что на пенсию копят самостоятельно. Но и без дополнительных накоплений они получают пенсию гораздо достойнее, чем в Беларуси.

Юрлицам не лучше: по последним данным рейтинга Doing business, Беларусь по налогообложению оказалась на 99-м месте из 190 стран. Выходит, налоги у нас большие, но рационально расходовать полученные от них средства мы так и не научились.

Наша система работает так: скидываемся все и поддерживаем самых уязвимых. Вопрос, насколько эффективно.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«ДОЛЯ ЗАТРАТ НА ОБОРОНУ НЕ ТАКАЯ УЖ И БОЛЬШАЯ»

- Из года в год многие критикуют бюджет за суммы на оборону - мы не ведем войн, нам никто не угрожает, но денег на оборону уходит больше, чем на социалку.

- Смотреть на то, как много заложено в республиканском бюджете на национальную оборону, судебную власть и милицию, и говорить, что мы финансируем только военных и силовиков, неправильно. Социально значимые затраты - здравоохранение, образование, благоустройство - идут в основном из местных бюджетов. Есть еще внебюджетный фонд ФСЗН, из которого выплачивают пенсии, пособия, больничные. Если сложить все эти деньги, то окажется, что доля затрат на оборону (обычно 2 - 3%) не такая уж и большая по сравнению с социальными расходами, на которые традиционно идет больше половины всех средств сектора госуправления. В следующем году на социальную сферу планируют потратить на 7,2% больше, чем в 2019-м. Но эффективно ли расходуются эти средства - другой вопрос.

- Кстати, о социалке. Одни жалуются, что пособия и пенсии низкие, а другие - что им приходится содержать армию пенсионеров и многодетных.

- Нашему ФСЗН, к сожалению, денег всегда не хватает. Поэтому каждый год туда из республиканского бюджета перечисляются значительные суммы - больше, чем многим другим ведомствам. И это несмотря на повышение пенсионного возраста. В этом году туда направят примерно 1,3 млрд, в следующем - 2 млрд рублей.

Можно понять тех, кто возмущается: «Я своими налогами содержу чужих троих детей». Но так устроено во всем мире: налогами скидываются все, а получают эти деньги самые уязвимые слои населения. Наше государство говорит, что оно социально ориентированное, и это не пустое утверждение. По этой причине у нас не хотят резко повышать тарифы ЖКХ до 100%. И по этой же причине у нас не хотят приватизировать госпредприятия, которые тянут экономику на дно. Ведь эти предприятия выполняют важную социальную функцию - обеспечивают работой, пусть и низкооплачиваемой, почти всех желающих. Но если мы посмотрим на размер пособий и пенсий, зарплат на убыточных предприятиях - то поймем, что работает система соцподдержки не очень эффективно.

«У НАС ВООБЩЕ ЛЮБЯТ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ, ЧТОБЫ ПУСТИТЬ ПЫЛЬ В ГЛАЗА»

- Какие предприятия в стране являются самыми крупными налогоплательщиками - а значит, умеют зарабатывать?

- Топ белорусских налогоплательщиков практически ежегодно состоит из «Беларуськалия», предприятий, работающих в нефтегазовой сфере, производителей табака и алкоголя, мобильных операторов. Они платят в бюджет довольно весомые налоги.

- Глава представительства Всемирного банка Алекс Кремер говорил: даже если расширить соцпомощь в пять раз, она выйдет бюджету в 95 раз дешевле, чем сумма поддержки убыточных госпредприятий в 2015 году. Почему мы продолжаем содержать такие предприятия?

- У нас на самом высоком уровне есть мнение, что наши предприятия - это фамильное серебро, которое надо беречь. При этом многие из них убыточны и нерентабельны. После развала СССР многие Балтийские страны получили толчок в развитии как раз из-за вовремя проведенной приватизации. У нас момент уже упущен - многие предприятия уже невозможно выгодно продать. Да и, скажем прямо, не каждый инвестор польстится даже на относительно перспективный завод с учетом дополнительных требований от государства - сохранить рабочие места, нарастить определенные показатели... Ведь если эти требования не соблюсти - последствия для инвестора могут быть печальными.

- А на чем государству можно было бы реально сэкономить?

- На модернизации цементных заводов, например - она длилась семь лет, а общие расходы на нее превысили 1 млрд долларов. У нас не часто бывает такое, чтобы власти вслух признали, что модернизация провалилась... Для сравнения, потраченных денег хватило бы, чтобы два раза покрыть дефицит бюджета следующего года.

В среднем белорусы почти половину зарплаты отдают в виде налогов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А затраты на Европейские игры, которые в этом году много обсуждали?

- И тут тоже можно было сэкономить. С ними вообще вышло интересно: каждый раз фигурировала новая цифра расходов. Последняя - 840 млн рублей. Конечно, не все деньги были взяты из бюджета, и значительная часть этой суммы пошла на развитие инфраструктуры, строительство, транспорт. Так что некоторые вещи могут оказаться полезны нам в будущем. Но все же такие мероприятия Беларуси не по карману.

У нас вообще любят тратить деньги, чтобы пустить пыль в глаза. Классический комплекс бедняка - блеснуть и показать, что на самом-то деле я богат. Для такой, скажу прямо, бедной страны купить для здания Верховного суда люстру за 187 тысяч рублей и фонтан за 418 тысяч рублей - слишком роскошно. Или, например, потратить полмиллиона долларов на флагштоки для стадиона «Динамо». И это притом что у нас постоянная нехватка чего-то важного: медицинского оборудования в больницах, хороших местных дорог… У нас многие правительственные здания делают с золотом и вензелями, чтоб выглядело богато. Я бывала в госорганах некоторых европейских стран и никогда не встречала ничего подобного - там все очень скромно.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

716 рублей каждый житель страны в первом полугодии внес в бюджет в виде косвенных налогов - НДС и акцизов на товары.

164 рубля каждый работающий белорус направил на зарплаты чиновникам за январь - август 2019 года.

265 рублей каждый работающий белорус потратил на оплату процентов по госдолгу за первое полугодие 2018 года.

80 рублей каждый работник страны отдаст на программу семейного капитала в 2020 году.

2 667 100 белорусов не могут позволить себе минимальный набор товаров и услуг. В месяц они имеют меньше 344 рублей.

*По данным «Кошт урада».

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