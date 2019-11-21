2019-11-21T14:19:26+03:00
Минск
КП Беларусь

«Слушай, за кассой в «МакДональдс» Солодуха!» - «Не верю!»

Самый народный артист страны Александр Солодуха вместе с женой и дочкой принял участие в благотворительной акции «МакХэппи День»
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Александр Солодуха с женой Наталией и дочкой Варей приняли участие в благотворительной акции «МакХэппи День».Александр Солодуха с женой Наталией и дочкой Варей приняли участие в благотворительной акции «МакХэппи День».
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Заслуженный артист Беларуси с семьей иногда заглядывают в ресторан: Александр любит креветки в панировке, а 9-летняя Варя - конечно, «Хэппи Мил». Но во вторник вечером звездная семья приехала поддержать благотворительную акцию. Сотрудники «МакДональдс» провели небольшой инструктаж для Александра, Варвары и жены Наталии. Во время акции дружная семья продавала фирменные значки от «МакДональдс». Деньги от продаж пойдут на строительство второй гостиницы для родителей подопечных детского хосписа, с которым «МакДональдс» сотрудничает уже долгие годы.

Звездная семья продавала фирменные значки, которые пойдут на строительство второй гостиницы для родителей подопечных детского хосписа.

Звездная семья продавала фирменные значки, которые пойдут на строительство второй гостиницы для родителей подопечных детского хосписа.

- Мама продала значок, а Варя нет - вот и надулась немного, - улыбнулась Наталия, обнимая дочку. - Хорошо, Варечка, больше не вмешиваюсь - буду только тебе помогать. Говори: «Добрый день! Поучаствуйте в акции - помогите построить гостиницу для родителей детей из хосписа».

Уже через 10 минут Варя продала 6 значков - чувствуется предпринимательская жилка звездного папы.

- А я продал 13 значков, - по-доброму дразнит Варю Александр. На самом же деле заслуженный артист решил сам поучаствовать в акции и приобрел 13 значков для одноклассниц Вари и учительницы дочки Елена Викентьевны.

Варя помогает юному посетителю Роману прикрепить купленный значок.

Варя помогает юному посетителю Роману прикрепить купленный значок.

Гости ресторана слегка смущались подходить к звездным кассирам: посетители улыбались и фотографировали артиста издалека.

- Лю-ю-юди, подходи-и-ите! - зазывал певец гостей.

Минчанка Надежда с сыном Романом с радостью приобрели значок:

- Мы слышали об этой акции, но даже не ожидали, что здесь будет Солодуха!

- О, нас фотографируют, - заметил парня с камерой сам артист.

- А значок приобрести не желаете? - подхватила Варя.

- Давайте я куплю, - улыбается посетитель Максим. - Это я супруге позвонил, говорю: «Слушай, Александр Солодуха стоит на кассе в «МакДональдс». А она: «Да ладно, не верю!» Пришлось делать селфи.

Посетитель Максим делает селфи для своей жены, которая не поверила, что за кассой Александр Солодуха.

Посетитель Максим делает селфи для своей жены, которая не поверила, что за кассой Александр Солодуха.

- Со мной часто селфи делают таксисты. Их жены тоже не верят, что я с ними в такси еду, - смеется Александр.

- Варюша, ты звезда! Исполнится 18 - мы тебя ждем на работу, - похвалила девочку заместитель директора ресторана. Варя продала уже 19 значков.

- Александр, мы заметили, что вы говорите вполсилы: что-то с голосом?

- Связки - на левой обнаружили маленький узелочек. В сентябре хотели даже делать операцию, но обошлось все лечением: ингаляции, заливки. Октябрь отработал и теперь опять обострение. Только от лора вернулся.

- Вы же обещали начать беречь себя с этого года. Все-таки уже 6.0 отметили?

- А что делать, если страна разрывает на части! В этом году у меня был только один концерт по билетам - на «Динамо». Раньше за год отыгрывал от 60 до 100 кассовых концертов. Но зато с января уже выступил на 130 корпоративах. Говорю, а сердце немного жмет… Внутри голос шепчет: может на пенсию? (Улыбается.) Но у меня четверо детей и четверо внуков. И работать вполсилы не могу: отдаюсь на концертах, как в 30!

Надежда и ее сын Роман были рады познакомиться со звездой белорусской эстрады.

Надежда и ее сын Роман были рады познакомиться со звездой белорусской эстрады.

- «МакДональдс» для многих студентов становится первым местом работы. Вы помните, как и где заработали свои первые деньги?

- После 6-го курса медуниверситета работал в стройотряде в Уральской области. Сейчас это территория Казахстана. Хорошую сумму тогда привез - около 1600 рублей. Мой отец, майор Вооруженных сил СССР, тогда получал 300 рублей в месяц, и это считалась большая зарплата. А я за два месяца заработал пять его зарплат! Купил себе тогда золотую печатку и через два года потерял ее в «Журавинке» - так танцевал на своем 25-летии (смеется).

- Александр, знаю, что вы фанат домашней еды - даже на гастроли берете ссобойки.

- Да, это всегда, - подхватывает жена Наталия. - Особенно Саша просит сало. Сало в нашей семье любят все, тем более моего соления. Даже старшая дочь Тоня, которая живет в Москве, всегда просит привезти мое сало. Планируем на Новый год в Москву, дочь пишет: «Мама, возьми сало, маринованные белые грибы и домашнюю колбасу». А еще мы везем белорусскую сгущенку - в России наши продукты быстро раскупают!

- Наталья, чем балуете мужа?

- Питаемся мы традиционно, как наши бабушки и дедушки. Мы мясоеды: любим голубцы, котлеты, мясо по-французски. Оливье с майонезом очень уважаем, - смеется Наталья.- Проблема в том, что у нас нет режима. Саша может уехать утром, а приехать ночью. Понятно, что он возвращается домой голодным. И еще нам нужно больше двигаться: вот я вчера уже прошлась быстрым темпом пару километров!

- Наташа уже иногда шутит: «Пирожок ты мой», - улыбается артист.

Музыкант и вся его семья с легкостью примерили на себя образы сотрудников ресторана.

Музыкант и вся его семья с легкостью примерили на себя образы сотрудников ресторана.

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