«Слушай, за кассой в «МакДональдс» Солодуха!» - «Не верю!»

Заслуженный артист Беларуси с семьей иногда заглядывают в ресторан: Александр любит креветки в панировке, а 9-летняя Варя - конечно, «Хэппи Мил». Но во вторник вечером звездная семья приехала поддержать благотворительную акцию. Сотрудники «МакДональдс» провели небольшой инструктаж для Александра, Варвары и жены Наталии. Во время акции дружная семья продавала фирменные значки от «МакДональдс». Деньги от продаж пойдут на строительство второй гостиницы для родителей подопечных детского хосписа, с которым «МакДональдс» сотрудничает уже долгие годы.

Звездная семья продавала фирменные значки, которые пойдут на строительство второй гостиницы для родителей подопечных детского хосписа.

- Мама продала значок, а Варя нет - вот и надулась немного, - улыбнулась Наталия, обнимая дочку. - Хорошо, Варечка, больше не вмешиваюсь - буду только тебе помогать. Говори: «Добрый день! Поучаствуйте в акции - помогите построить гостиницу для родителей детей из хосписа».

Уже через 10 минут Варя продала 6 значков - чувствуется предпринимательская жилка звездного папы.

- А я продал 13 значков, - по-доброму дразнит Варю Александр. На самом же деле заслуженный артист решил сам поучаствовать в акции и приобрел 13 значков для одноклассниц Вари и учительницы дочки Елена Викентьевны.

Варя помогает юному посетителю Роману прикрепить купленный значок.

Гости ресторана слегка смущались подходить к звездным кассирам: посетители улыбались и фотографировали артиста издалека.

- Лю-ю-юди, подходи-и-ите! - зазывал певец гостей.

Минчанка Надежда с сыном Романом с радостью приобрели значок:

- Мы слышали об этой акции, но даже не ожидали, что здесь будет Солодуха!

- О, нас фотографируют, - заметил парня с камерой сам артист.

- А значок приобрести не желаете? - подхватила Варя.

- Давайте я куплю, - улыбается посетитель Максим. - Это я супруге позвонил, говорю: «Слушай, Александр Солодуха стоит на кассе в «МакДональдс». А она: «Да ладно, не верю!» Пришлось делать селфи.

Посетитель Максим делает селфи для своей жены, которая не поверила, что за кассой Александр Солодуха.

- Со мной часто селфи делают таксисты. Их жены тоже не верят, что я с ними в такси еду, - смеется Александр.

- Варюша, ты звезда! Исполнится 18 - мы тебя ждем на работу, - похвалила девочку заместитель директора ресторана. Варя продала уже 19 значков.

- Александр, мы заметили, что вы говорите вполсилы: что-то с голосом?

- Связки - на левой обнаружили маленький узелочек. В сентябре хотели даже делать операцию, но обошлось все лечением: ингаляции, заливки. Октябрь отработал и теперь опять обострение. Только от лора вернулся.

- Вы же обещали начать беречь себя с этого года. Все-таки уже 6.0 отметили?

- А что делать, если страна разрывает на части! В этом году у меня был только один концерт по билетам - на «Динамо». Раньше за год отыгрывал от 60 до 100 кассовых концертов. Но зато с января уже выступил на 130 корпоративах. Говорю, а сердце немного жмет… Внутри голос шепчет: может на пенсию? (Улыбается.) Но у меня четверо детей и четверо внуков. И работать вполсилы не могу: отдаюсь на концертах, как в 30!

Надежда и ее сын Роман были рады познакомиться со звездой белорусской эстрады.

- «МакДональдс» для многих студентов становится первым местом работы. Вы помните, как и где заработали свои первые деньги?

- После 6-го курса медуниверситета работал в стройотряде в Уральской области. Сейчас это территория Казахстана. Хорошую сумму тогда привез - около 1600 рублей. Мой отец, майор Вооруженных сил СССР, тогда получал 300 рублей в месяц, и это считалась большая зарплата. А я за два месяца заработал пять его зарплат! Купил себе тогда золотую печатку и через два года потерял ее в «Журавинке» - так танцевал на своем 25-летии (смеется).

- Александр, знаю, что вы фанат домашней еды - даже на гастроли берете ссобойки.

- Да, это всегда, - подхватывает жена Наталия. - Особенно Саша просит сало. Сало в нашей семье любят все, тем более моего соления. Даже старшая дочь Тоня, которая живет в Москве, всегда просит привезти мое сало. Планируем на Новый год в Москву, дочь пишет: «Мама, возьми сало, маринованные белые грибы и домашнюю колбасу». А еще мы везем белорусскую сгущенку - в России наши продукты быстро раскупают!

- Наталья, чем балуете мужа?

- Питаемся мы традиционно, как наши бабушки и дедушки. Мы мясоеды: любим голубцы, котлеты, мясо по-французски. Оливье с майонезом очень уважаем, - смеется Наталья.- Проблема в том, что у нас нет режима. Саша может уехать утром, а приехать ночью. Понятно, что он возвращается домой голодным. И еще нам нужно больше двигаться: вот я вчера уже прошлась быстрым темпом пару километров!

- Наташа уже иногда шутит: «Пирожок ты мой», - улыбается артист.