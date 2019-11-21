Знаменитое новостное приложение SQUID запустилось в Беларуси

Приложение Squid создали в Швеции в 2014 году, и с тех пор оно проводит экспансию по всему миру. Приложение позволяет создавать собственные ленты новостей - и в итоге в него попадают только самые интересные новости, ничего лишнего. Сейчас разработчики, наконец, запустили приложение и в Беларуси. Его позиционируют как новостной агрегатор для миллениалов - молодых людей, которые родились в конце 90-х годов и не приемлют старых советских газет и подходов.

Итак, Squid - это приложение, которое позволяет пользователям выбирать интересные для них темы и следить за последними новостями, не выходя за пределы одной программы. Алгоритм использует 20 тысяч источников (включая «Комсомольскую правду» в Беларуси») и разделяет материалы на сотню новостных категорий - это позволяет придать ленте нужный вид, чтобы не читать о том, о чем не хочется.

- Мы хотим помочь молодым поколениям вновь открыть для себя чтение новостей как веселое, ценное и увлекательное занятие, - говорит основатель SQUID Йохан Отелиус.

Приложение можно бесплатно скачать в AppStore, GooglePlay и AppGallery. Регистрация не нужна. Сейчас оно доступно по всей Европе, в Латинской Америке, в России, Украине и Беларуси.

http://squidapp.co/en/

Скачать приложение можно по ссылкам: App Store и Play Market