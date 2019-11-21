2019-11-21T12:31:57+03:00
Умные вещи
КП Беларусь

Знаменитое новостное приложение SQUID запустилось в Беларуси

Оно позволяет читать только те новости, которые интересны
Григорий ГРИБОВ
Поделиться:
Знаменитое новостное приложение SQUID запустилось в Беларуси.Знаменитое новостное приложение SQUID запустилось в Беларуси.
Изменить размер текста:

Приложение Squid создали в Швеции в 2014 году, и с тех пор оно проводит экспансию по всему миру. Приложение позволяет создавать собственные ленты новостей - и в итоге в него попадают только самые интересные новости, ничего лишнего. Сейчас разработчики, наконец, запустили приложение и в Беларуси. Его позиционируют как новостной агрегатор для миллениалов - молодых людей, которые родились в конце 90-х годов и не приемлют старых советских газет и подходов.

Итак, Squid - это приложение, которое позволяет пользователям выбирать интересные для них темы и следить за последними новостями, не выходя за пределы одной программы. Алгоритм использует 20 тысяч источников (включая «Комсомольскую правду» в Беларуси») и разделяет материалы на сотню новостных категорий - это позволяет придать ленте нужный вид, чтобы не читать о том, о чем не хочется.

- Мы хотим помочь молодым поколениям вновь открыть для себя чтение новостей как веселое, ценное и увлекательное занятие, - говорит основатель SQUID Йохан Отелиус.

Приложение можно бесплатно скачать в AppStore, GooglePlay и AppGallery. Регистрация не нужна. Сейчас оно доступно по всей Европе, в Латинской Америке, в России, Украине и Беларуси.

http://squidapp.co/en/

Скачать приложение можно по ссылкам: App Store и Play Market

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
При участии А1 подписана декларация о развитии 5G между Австрией и Беларусью
12 ноября в Вене состоялось подписание совместной декларации по укреплению сотрудничества в сфере связи, информационно-коммуникационных технологий и развития технологии 5G между Австрией и Беларусью
Новости 24
Мужчина приехал из Светлогорска в Речицу посмотреть футбол, а его авто ни с того ни с сего расколотили фанаты
Госконтроль открыл горячую линию, куда можно жаловаться на беспорядок в школах. Успейте до 16 декабря!
20-летний парень, страдающий диабетом, пропал в Витебске неделю назад
В Витебске отреставрировали Золотую Рыбку, у которой вандалы украли ключик и горшок
Гродно атаковали телефонные мошенники: весь вечер требовали данные банковских карт
Мужчина упал в цистерну с неизвестным веществом в Могилеве
Сможете отгадать, какая достопримечательность Беларуси попала в топ-25 National Geographic?
Сельчанка приехала в Полоцк купить зимнюю одежду для всей семьи, но перебрала в привокзальном кафе и осталась без денег
Еще пара боевых «Сушек» приземлилась в Барановичах: истребители поставила Россия
«Набрасываются на женщин, держат в страхе прохожих и детей»: в Витебске стая бродячих собак терроризирует улицу
Круче, чем в кино! В Гомеле грабители пробили стену офиса, чтобы вынести сейф
Украинец хотел в Минске покататься на коньках, но забыл, что в паспорте у него лежит листочек конопли
МЧС: В Гродно вспыхнула крыша 6-этажного дома
В Смоленской области в ДТП погиб дальнобойщик из Беларуси