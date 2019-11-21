«Скажите «Ха!», изобразите злость»: в Гомеле неизвестные платили, чтобы белорусы фотографировали свои лица

Все началось с того, что в один из дней поздно вечером домой вернулся довольный сын и положил на стол 5 рублей: «Папа, я сам заработал!» С гордостью ребенок рассказал, что с друзьями-подростками из колледжа ходил на тестирование нового прототипа смартфона, за это и получил деньги. Найти объявление об этой работе оказалось непросто - ни на сайтах, ни в ВК информации не было, предложение о заработке нашлось только в Инстаграме.

- Да это надежная работа! Проверено! Много наших друзей там уже были - и всем дали деньги! - убеждали дети. - И сейчас нам очередь пришлось отстоять, чтобы попасть!

Итак, открываю страницу instagram.com/huawei_testirovanie (которая, к слову, уже удалена), читаю условия:

«Друзья, все кто заинтересован в дополнительном заработке. Есть возможность принять участие в тестировании новых смартфонов компании Huawei. Получить интересный опыт и денежку!»

Фото: скриншот.

На страничке выясняем подробности. Написано, что тестирование проходит недалеко от «ЗИПА» (остановка транспорта на стыке трех районов Гомеля. - Ред.). Возраст не важен - от 8 до 80 лет. Внешний вид, одежда, вес и параметры не важны. На входе придется сдать 2 рубля - это залог того, что тестирование вы пройдете до конца. Вам выдадут анкету, где фотографы будут отмечать прохождение сцен, присвоят личный номер и дадут подписать соглашение (в нем указано, что фотографии никто никогда не увидит и они пойдут для развития искусственного интеллекта). После прохождения всех фотографов и возвращения анкеты с отметками на ресепшен вам выплатят 8 рублей и вернут 2 рубля залога. Фотографирование производится на специальные телефоны. Обещают, что на все про все уйдет 1 - 1,5 часа вашего времени.

На личное сообщение организаторы добавляют:

- Если вы знаете людей, которым, как и вам, будет интересен такой заработок - приводите их с собой! Фотографирование проходит с 10.00 до 18.00 каждый день, без выходных. Обязательно для всех пришедших - на ресепшене при получении анкеты говорите, что вы от Глеба.

Адрес был указан довольно странный - частная усадьба на берегу Сожа, добираться до которой от остановки пришлось минут 20 через застройку частного сектора. По дороге встречаю двух ребят-подростков - явно оттуда.

- Идете направо, потом налево, потом снова направо. Только что были там. Особо ничего сложного, но где-то час пришлось пофотографироваться. Да, деньги дали.

Наконец нахожу усадьбу. Говорить, что я от Глеба, не пришлось - на входе меня встретили, уточнили, на тестирование ли я, и проводили к парню за столом с ноутбуком. Вообще вся команда здесь - молодые люди, студенты, приятные парни и девушки. Общаются культурно, вежливо. На ненавязчивые вопросы отвечают, что они почти все из Гомеля. В какой-то момент в зале появились иностранцы - мужчина и женщина азиатской внешности.

Фото: скриншот.

На так называемом ресепшене у меня спрашивают имя, фамилию и возраст. При этот паспорт не просят. «Вам 37 лет - отлично! Таких не хватает, одна молодежь приходит. А давайте напишем, что вам 43, ладно? Такие очень нужны».

Ладно, но пытаюсь уточнить, куда же я все-таки попал:

- Вы точно представляете компанию Huawei? И почему для тестирования выбрали именно Гомель?

- Да не волнуйтесь! В Гомеле, потому что если делать это где-нибудь в Европе, платить придется дороже.

- А есть ли какие-то гарантии, что мои фото действительно будут зашифрованы и никуда не попадут? - уточняю, подписывая документ набранный иероглифами.

- А вы думаете, кому-то нужны ваши черно-белые фотографии?

Меня приглашают в первую фотозону, всего таких около 15, они размещены в нескольких помещениях усадьбы. Почти во всех фотозонах надо сделать одинаковые фото, но в разных условиях: напротив освещения, за объектом освещения, на фоне «парка», в темноте. Нужно сесть на стул, и парень или девушка фотографируют по три раза на расстоянии около 20 см от лица, затем - около 40 см и около 50 см. Сначала просто лицо анфас, затем с улыбкой, обнажив зубы и глядя исподлобья (в этом случае говорили: «Скажите «Ха-ха!»), потом - прижав подбородок и глядя в сторону вверх, и, наконец, положив голову на плечо.

Были и другие задания, в том числе на видео: провести ладонью перед объективом и сложить пальцы в уточку, на пример. Еще - изобразить мимикой улыбку, удивление, злость. Были и задания сразу для трех человек: стать в ряд и наклонять голову в разные стороны по заданию оператора.

На все ушло на самом деле около часа, притом что очереди почти не было - я пришел сюда к обеду. До меня уже фотографировались парни-студенты и женщина в возрасте 35 - 40 лет.

Фото: скриншот.

Во время съемок каждого клиента передавали буквально по конвейеру, совсем не было возможности исподтишка пофотографировать обстановку. По памяти я переснял на свой смартфон самые частые кадры. Все фотографировали на ближнюю камеру одинаковых смартфонов с иностранным интерфейсом, где использовались иероглифы.

Из разговоров команды было понятно, что ребята готовятся к отъезду. Они собирали деньги на пиво и закуску.

- А что, уже уезжаете?

- Да, сворачиваемся. Сегодня последний день работы! Вы вовремя успели.

- Да, повезло. А куда едете дальше?

- Не знаем, куда начальство скажет. Может, в Россию куда-то.

Вернувшись на ресепшен, сдаю свой бланк, где отмечены все пройденные позиции, и получаю 10 рублей - притом, что два рубля изначально не сдавал. Благодарят и провожают.

ОФИЦИАЛЬНО

В тот же вечер мы связались с компанией ООО «Бел Хуавэй Технолоджис». Там очень удивились нашему звонку и рассказу сказали, что не имеют никакого отношения к проходившему в Гомеле «тестированию» и выслали в адрес редакции официальный комментарий.

«HUAWEI не имеет отношения к инциденту в Гомеле. Расследованием этого кейса уже занимается наш юридический отдел, - комментирует ситуацию господин Мао Шаойю уполномоченный представитель ООО «Бел Хуавэй Технолоджис». - Мы хотим попросить пользователей обращать внимание на детали и официальную информацию о компании. Например, визуальные элементы бренда. Те, кто прикрывался репутацией нашей компании, использовали фиктивный Инстаграм-аккаунт. У нас существует один официальный аккаунт (в Инстаграме. - Ред.) @huaweimobileby, адрес, которого указан на нашем сайте. По таким нюансам можно заподозрить неладное. Пожалуйста, будьте бдительны».

ВЕРСИЯ СПЕЦИАЛИСТА

- Вариантов того, что это было, много. Но самый вероятный, на мой взгляд, что молодые стартаперы делают что-то нейросетевое, и чтобы запуститься, им нужно множество однотипных поз и выражений лиц разных людей, - рассказал «Комсомолке» сотрудник одной из крупных белорусских ИТ-компаний Сергей. - Вероятно, они делают это без опыта, на авось. Типа: а давайте просто наберем всех желающих через соцсеть, то есть они не уделяют внимание правовым аспектам. Гаражный стартап, судя по всему. Название компании, от лица которой они якобы работали, могло в их головах возникнуть откуда угодно. Например, кто-то из ребят с ними контактировал и поверил, что может им это продать.