«Надо привыкать, что мужчина может быть домохозяйкой!»: британский ученый в Минске рассказал о будущем

В Беларуси мужчины живут на 10 лет меньше женщин. Этот разрыв, по убеждению ВОЗ, не дает нашей стране подняться выше 53-го места в индексе человеческого развития. Ведь по многим показателям (например, снижение материнской смертности) мы значительно опережаем большинство стран. А вот мужчины подкачали… Что же им не дает жить долго и счастливо? Об этом мы поговорили с профессором Аланом Уайтом из Великобритании.

Британский ученый приезжал в Минск на первый в Беларуси Форум по проблемам общественного здоровья, где представлял отчет и стратегию по здоровью и благополучию мужчин в Европе. Такой документ подготовлен впервые в мире. Повод бить тревогу есть не только у нас - в большинстве стран жизнь мужчин короче, чем женщин.

«У мужчины нет гарантии, что он будет основным добытчиком»

- Мир становится очень разделенным и более сложным, меняется роль мужчин в обществе, - объясняет профессор. - Сейчас на рынке труда очень сильный сдвиг от индустриальных профессий к сервисным. Мужчины не слишком готовы работать в индустрии сервиса, они не привыкли к этому. Условно говоря, у станка стоять им привычнее. Им сейчас сложно адаптироваться, найти работу, которая позволила бы обеспечивать благосостояние семьи и быть главными в доме. Мир изменился настолько, что у мужчины нет гарантии, что он будет основным добытчиком. Это процесс неизбежный. И нам надо привыкать к тому, что мужчина может быть и домохозяйкой, воспитывать детей и выполнять неоплачиваемую домашнюю работу. Раньше это все было в основном на женщинах. Сейчас роли меняются, мужчина комплексует из-за этого и все чаще уходит в алкоголь.

- То есть мы должны быть готовы, что мужчины станут менее мужественными?

- Конечно же, маскулинность, мужественность - это хорошо. И мы не должны превращать мужчин в женщин ни в коем случае. Но, повторю, мир изменился. И надо менять стереотипы.

- В первую очередь это важно понять самим мужчинам и не реагировать так болезненно на изменения…

- Мужчины больше женщин беспокоятся, как они выглядят в глазах окружающих. Им важно не потерять свое лицо. Если они не получают позитивного представления о себе, то чаще всего реагируют на это негативно. Все начинается с детства. Когда мальчика растят в этих завышенных ожиданиях - ты должен быть сильным, иметь семью и так далее - это и формирует, скорее всего, завышенную ответственность.

Важно понимать, что мужчины и женщины по-разному воспринимают мир вообще. Большинство мужчин, например, не видят, что у них лишний вес, не понимают, насколько вреден алкоголь и курение. А жир, который у них в основном скапливается в животе, отличается в плане влияния на здоровье от жира на бедрах у женщин (висцеральный жир, который находится в брюшной полости вокруг внутренних органов, считается самым опасным для здоровья видом жира. - Ред.). Они не знают, что алкоголь повышает риск развития рака, не понимают этого.

«Надо объяснить мужчине, что жалобы на здоровье не сделают его менее мужественным»

Отношение мужчин к собственному здоровью специфическое. Если женщина, заметив проблему, бежит к врачу, мужчина продолжает считать, что у него все в порядке. Алан Уайт считает, что это тоже издержки стереотипов - в обществе принято, что раз ты мужчина, то просто обязан быть сильным и здоровым.

- Мужчины болеют, страдают, но они не привыкли говорить об этом, жаловаться. В Европе один из самых высоких уровней самоубийств среди мужчин, потому что они не говорят о своих проблемах. Общество должно принимать, что у мужчин могут быть проблемы со здоровьем. И самому мужчине нужно говорить о том, что он чувствует себя нехорошо, если это так. У него должно быть больше ответственности за свое здоровье, - подчеркивает Алан Уайт. - Ты должен помнить, что ты отец, сын, дедушка, работник. Важно, чтобы твое здоровье было таким хорошим, насколько оно может быть, чтобы ты больше инвестировал в него. Если ты прошел обследование и у тебя обнаружили повышенное давление или холестерин, тебе важно принимать лекарства, которые решают эти проблемы. Если ты куришь - нужно остановиться, если пьешь - уменьшить количество алкоголя, если есть избыточный вес - нужно его снизить, если ты не активен - стань активным, если у тебя сидячий образ жизни - просто больше двигайся.

Одна из задач системы здравоохранения - объяснить мужчине, что жалобы на здоровье и разговоры о нем не сделают его менее мужественным, что речь идет о более важных вещах - о сохранении жизни.

Профессора Алан Уайт приехал в Беларусь по приглашению Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), чтобы выступить перед белорусскими медиками с лекцией о здоровье мужчин. Фото leedsbeckett.ac.uk

Жениться полезно для здоровья!

- Хорошо семейным мужчинам - у них есть кому пожаловаться и о ком заботиться. А кому поплачется одинокий мужчина?

- У одиноких мужчин действительно здоровье хуже. Получается, что для них женитьба - вопрос здоровья. Мужчине полезно жениться! Кроме того, помочь одинокому мужчине может общество. Но в мире немного стран, где серьезно смотрят на мужское здоровье. Ирландия, Австралия и Бразилия - в этих странах независимо от стратегии ВОЗ уже сделано очень много для мужского здоровья по вовлечению отцов в родительство, ограничению алкоголя, предупреждению насилия.

- В прессе одно время вас много цитировали в связи с тем, что мужчинам полезно для здоровья уединяться в гаражах…

- Мои слова были неверно истолкованы. Я имел в виду совершенно обратное: полезно создавать некие пространства вроде мастерских, где каждый мужчина мог бы заниматься своим делом, но в компании других мужчин.

- У нас считается, что секс нужен только в молодости, а после 60 о нем можно забыть. А вы как считаете?

- Да?! Мне как раз скоро исполнится 60 (смеется. - Ред.). Есть доказательства, что секс полезен для здоровья. Импотенция, с которой многие мужчины сталкиваются с возрастом, часто возникает как последствия сердечно-сосудистых заболеваний. Получается, что кровоснабжение пениса проходит по артерии, которая в три раза тоньше, чем коронарная артерия. И если есть проблемы с сосудами, сначала они проявляются внизу, а потом - с сердцем. Поэтому надо следить за состоянием сосудов и вовремя лечиться.

- Как в общих масштабах должна проявляться забота о здоровье мужчин?

- Надо чтобы еще с детства школа давала практические знания о том, как улучшить свое здоровье. Надо понять, как мы можем помочь молодым людям, которые получают свою первую работу, чтобы они не теряли свое здоровье на рабочем месте. Мы знаем, что мужчины мало ходят к врачам. Надо что-то делать с этим и больше работать с ними в период, когда они становятся отцами, - вовлекать в семью, в выполнение какой-то работы.

А КАК У НИХ?

Вместо пьянок в барах - экскурсия по городу и работа в саду

Профессор рассказал об эксперименте, проведенном в небольшом британском городе Лидсе с 700 тыс. населения. Там провели исследование, которое обнаружило, что целые кварталы, причем, мягко говоря, не самые престижные, заселены в основном одинокими мужчинами (по закону женщины с детьми должны жить в лучших условиях). У этих одиночек выявили массу проблем: утрата уверенности в себе, депрессия, тревога, высокий риск самоубийств. Помогать им начали с того, что мужчин просто расшевелили - дали возможность перезнакомиться между собой, чтобы просто общаться. Тем, у кого были проблемы с алкоголем, наркотиками, организовали встречи со специалистами, с которыми можно было как минимум открыто поговорить об этом. Всем предложили вместе ухаживать за городским садом - и мужчины охотно откликнулись. Как альтернативу посиделкам в барах организовали прогулки с человеком, который увлекательно рассказывал о городе, об истории. Разведенных мужчин, которые были ограничены в общении с детьми, консультировали, что изменить в своем поведении, чтобы социальные службы позволили чаще видеться с ребенком. С каждым месяцем все больше мужчин Лидса приобщались к этому эксперименту. В итоге мужское население города воспряло духом, образовались группы по интересам (желающие сбросить вес, бросающие курить), а муниципалитет сейчас решает, как изменить медицинские и социальные услуги с учетом интересов мужчин и женщин.