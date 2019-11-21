2019-11-21T15:45:29+03:00
Авто
КП Беларусь

В Беларуси запустили проверку авто по VIN-номеру

Теперь при покупке машины можно узнать, не числится ли она в залоге у банка или в розыске
Геннадий МОЖЕЙКО
Поделиться:
«Куфар Авто» запустил проверку авто по VIN-номеру.«Куфар Авто» запустил проверку авто по VIN-номеру.
Изменить размер текста:

Покупка автомобиля всегда сопряжена с определенным риском. Дело касается даже не состояния самого автомобиля. Проблема в том, что машина может находиться, например, в залоге у банка. А это значит, что если бывший владелец авто с банком не рассчитается, банк имеет полное право забрать машину себе. И не важно, в чьей собственности она теперь находится. Печальные случаи в Беларуси уже были.

С 1 сентября 2016 года в Беларуси начал работу Реестр движимого имущества, обремененного залогом. Он представляет собой электронную базу данных, доступную пользователям круглосуточно семь дней в неделю. Сейчас в базе содержится информация о 87 тысячах залоговых автомобилей. Но есть одна проблема: доступ к базе - платный. Три запроса стоят 16,8 рублей.

Но есть выход: новый сервис «Куфара» поможет покупателям убедиться в том, что приобретаемый авто не был заложен в счет финансовых обязательств. А также подтвердить, что машина не числится в розыске, а заявляемые продавцом характеристики машины соответствуют реальности.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Проверка происходит по VIN-номеру. VIN - уникальный идентификационный номер автомобиля. Он состоит из 17 символов, в которых зашифрованы год и место выпуска авто, данные о компании-изготовителе, характеристиках машины, — например, типе кузова, двигателе, трансмиссии. Зная VIN, также можно проверить, когда машину ввезли в Беларусь и провели таможенное оформление.

Когда продавец подает объявление на «Куфар Авто», он может ввести VIN-номер своего авто (найти его можно в техпаспорте или на корпусе машины). Получив информацию, «Куфар» запускает проверку по базам данных. Если проверка успешно пройдена, в объявлении появляется краткий отчет: марка и модель соответствует, в розыске и залоге машина не числится. Само объявление маркируется значком «VIN проверен».

Если система находит несоответствие между данными в объявлении и данными VIN-номера, авто числится в угоне или залоге, объявление отклоняется.

«Куфар Авто» запустил проверку авто по VIN-номеру.

«Куфар Авто» запустил проверку авто по VIN-номеру.

- Добавляя данные VIN, продавец показывает, что ему нечего скрывать, - говорит Сергей Свяжин, директор по развитию площадки «Куфар Авто». - Для добросовестных продавцов проверка по VIN несет только плюсы: это простой способ привлечь внимание за счет значка VIN проверен, получить больше просмотров объявления и быстрее найти покупателя. Покупатель, в свою очередь, получает правдивую информацию о машине с пробегом.

Справедливости ради отметим, что узнать дату выпуска и полную комплектацию машины можно и без «Куфара» - в интернете много других сервисов. «Пробить» машину на угон можно также на сайте МВД. А дату растаможки можно всегда посмотреть на сайте Государственного таможенного комитета

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Борисове мужчина погиб в канализационном колодце
В Польше поймали белорусов, которые организовали нелегальную табачную фабрику
Небывалая атака кибермошенников в Беларуси: 150 жертв вишинга за два дня
Мужчина приехал из Светлогорска в Речицу посмотреть футбол, а его авто ни с того ни с сего расколотили фанаты
Госконтроль открыл горячую линию, куда можно жаловаться на беспорядок в школах. Успейте до 16 декабря!
20-летний парень, страдающий диабетом, пропал в Витебске неделю назад
В Витебске отреставрировали Золотую Рыбку, у которой вандалы украли ключик и горшок
Гродно атаковали телефонные мошенники: весь вечер требовали данные банковских карт
Мужчина упал в цистерну с неизвестным веществом в Могилеве
Сможете отгадать, какая достопримечательность Беларуси попала в топ-25 National Geographic?
Сельчанка приехала в Полоцк купить зимнюю одежду для всей семьи, но перебрала в привокзальном кафе и осталась без денег
Еще пара боевых «Сушек» приземлилась в Барановичах: истребители поставила Россия
«Набрасываются на женщин, держат в страхе прохожих и детей»: в Витебске стая бродячих собак терроризирует улицу
Круче, чем в кино! В Гомеле грабители пробили стену офиса, чтобы вынести сейф
Украинец хотел в Минске покататься на коньках, но забыл, что в паспорте у него лежит листочек конопли
МЧС: В Гродно вспыхнула крыша 6-этажного дома
В Смоленской области в ДТП погиб дальнобойщик из Беларуси