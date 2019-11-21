В Беларуси запустили проверку авто по VIN-номеру

Покупка автомобиля всегда сопряжена с определенным риском. Дело касается даже не состояния самого автомобиля. Проблема в том, что машина может находиться, например, в залоге у банка. А это значит, что если бывший владелец авто с банком не рассчитается, банк имеет полное право забрать машину себе. И не важно, в чьей собственности она теперь находится. Печальные случаи в Беларуси уже были.

С 1 сентября 2016 года в Беларуси начал работу Реестр движимого имущества, обремененного залогом. Он представляет собой электронную базу данных, доступную пользователям круглосуточно семь дней в неделю. Сейчас в базе содержится информация о 87 тысячах залоговых автомобилей. Но есть одна проблема: доступ к базе - платный. Три запроса стоят 16,8 рублей.

Но есть выход: новый сервис «Куфара» поможет покупателям убедиться в том, что приобретаемый авто не был заложен в счет финансовых обязательств. А также подтвердить, что машина не числится в розыске, а заявляемые продавцом характеристики машины соответствуют реальности.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Проверка происходит по VIN-номеру. VIN - уникальный идентификационный номер автомобиля. Он состоит из 17 символов, в которых зашифрованы год и место выпуска авто, данные о компании-изготовителе, характеристиках машины, — например, типе кузова, двигателе, трансмиссии. Зная VIN, также можно проверить, когда машину ввезли в Беларусь и провели таможенное оформление.

Когда продавец подает объявление на «Куфар Авто», он может ввести VIN-номер своего авто (найти его можно в техпаспорте или на корпусе машины). Получив информацию, «Куфар» запускает проверку по базам данных. Если проверка успешно пройдена, в объявлении появляется краткий отчет: марка и модель соответствует, в розыске и залоге машина не числится. Само объявление маркируется значком «VIN проверен».

Если система находит несоответствие между данными в объявлении и данными VIN-номера, авто числится в угоне или залоге, объявление отклоняется.

«Куфар Авто» запустил проверку авто по VIN-номеру.

- Добавляя данные VIN, продавец показывает, что ему нечего скрывать, - говорит Сергей Свяжин, директор по развитию площадки «Куфар Авто». - Для добросовестных продавцов проверка по VIN несет только плюсы: это простой способ привлечь внимание за счет значка VIN проверен, получить больше просмотров объявления и быстрее найти покупателя. Покупатель, в свою очередь, получает правдивую информацию о машине с пробегом.

Справедливости ради отметим, что узнать дату выпуска и полную комплектацию машины можно и без «Куфара» - в интернете много других сервисов. «Пробить» машину на угон можно также на сайте МВД. А дату растаможки можно всегда посмотреть на сайте Государственного таможенного комитета