«Сегодня врач и пациент - партнеры». Медиков обучат врачебному блоггингу

Если бы еще несколько лет назад нам сказали, что роддома станут открытыми для посещения, что каждый сможет прочитать достоверную информацию в блоге врача в режиме онлайн, а на конференциях для родителей первые ряды будут занимать мужчины - мы бы, пожалуй, не поверили. Но сегодня это реальность. Во многом благодаря проекту, который появился три года назад как офлайн-площадка для общения родителей и врачей. «Комсомолка» встретилась с руководителем и идейным вдохновителем республиканского конгресса MAMA PRO, врачом акушером-гинекологом и блогером Дианой Мардас и спросила, почему в новом сезоне конгресса решили взяться за обучение не только мам, но и врачей, и какие новые проекты от MAMA PRO ждать совсем скоро.

Диана Мардас.

- Диана, республиканский конгресс MAMA PRO пришел в Беларусь три года назад. Тогда это было своего рода сенсацией: врачи и представители госструктур открыто вышли на диалог с родителями без галстуков и приемных дней. Почему вы выбрали такой формат и не устарел ли он сегодня?

- Наш проект родился, потому что о нем попросили сами мамы. Работая врачом акушером-гинекологом с ежедневными сменами и ночными дежурствами, я мечтала создать площадку, где мамы и врачи могли бы общаться неформально, вне стен клиники. Мне хотелось сделать большое движение родителей и врачей не только в сторону получения качественных знаний, но и навстречу друг другу. Но я не могла жертвовать качеством своей работы, отдавая силы еще и созданию крутых проектов.

По счастливой случайности судьбы у меня появилась возможность исполнить свое желание. В 2015 году я начала работу над диссертацией на кафедре общественного здоровья и здравоохранения БелМАПО: мы интересовались у мам на уровне роддома, что бы им хотелось добавить в систему организационных подходов к ведению беременности, общению в системе «врач-пациент», послеродовому восстановлению. Примерно в это же время я планировала свою беременность. В отпуск по уходу за ребенком я ушла с масштабными мыслями и идеями, которые имели мощную научную основу, и свое свободное время вложила в проект. Так, с помощью команды единомышленников и при большой поддержке Министерства здравоохранения в 2017 году родился конгресс MAMA PRO, который стал платформой для открытого диалога между мамами и врачами, площадкой для получения качественной информации, которую не нужно искать и проверять. Это была потребность мам, которую мы удовлетворили.

Три года мы проходили путь развития за руку с будущими и состоявшимися родителями гордимся тем, что из обычного конгресса проект вырос в большое движение мам, пап и врачей. И теперь это уже и серия региональных конгрессов, интернет-портал и мобильное приложение, своя рубрика на телеканале «Беларусь 1», большая коалиция мам в социальных сетях, интеллектуальный клуб для мам и проект подарочных коробок MAMA PRO. Теперь - следующий этап, создание совершенно нового направления - движения Доктор PRO, где мы объединим неравнодушных и активных врачей. И 30 ноября на конгрессе MAMA PRO пройдет первая встреча врачей этого клуба.

«ВРАЧ И ПАЦИЕНТ ПЕРЕХОДЯТ К ПАРТНЕРСТВУ»

- Получается, у родителей сегодня есть возможность, не выходя из дома получить всю информацию - например, в том же приложении MAMA PRO. Мамы и папы по-прежнему хотят общаться с врачами?

- Сегодня отношения между врачом и пациентом уже не те: их схема взаимодействия изменилась. Много лет в странах СНГ был принят принцип взаимодействия, когда врач говорит что делать, а пациент беспрекословно выполняет. Сегодня мы переходим к новой, партнерской модели. Когда врач и пациент - партнеры в вопросах здоровья и выздоровления. И то, что мамы и папы сегодня хотят знать больше, должно восприниматься нами, врачами, не в ракурсе того, что они отнимают у нас «хлеб» или познают врачебное таинство. Мы должны воспринимать это как то, что родители идут нам навстречу. Что нам делать? Сказать им «спасибо» и сделать шаг навстречу в ответ.

В процессе роста аудитории мам и ее взрослением, информационный запрос стал больше и изменился. С нами по-прежнему аудитория женщин с первого конгресса (на который они пришли еще будучи беременными), к нам присоединяются новые будущие мамы, молодые родители. К нам приходят те, кто хочет быть в движении MAMA PRO, но у кого еще не получается стать родителями. Так, кроме вопросов беременности, родов, педиатрии, добавились вопросы планирования беременности, женского здоровья. А большой информационный запрос мотивирует нас привлекать большее количество экспертов.

- Встречный вопрос: готовы ли врачи сегодня идти навстречу и открыто делиться своими знаниями?

- Когда после длительного отпуска по уходу за ребенком я вновь вышла на работу, я заметила изменения. Я увидела у врачей мощный порыв к самообразованию, коммуникации с пациентами. Коллеги спрашивали, как можно присоединиться к проекту MAMA PRO. К сожалению, за каждодневной ответственной работой, у многих не было временной возможности, чтобы создать какую-либо платформу для общения с пациентами и коллегами. И я поняла, что могу это сделать, ведь понимаю обе стороны. Три года я была в декретном отпуске, работала с мамами и понимала, чего им не хватает. На работе я общалась с врачами и знала их потребности. Так появилась идея проекта Доктор PRO.

МАМА ПРО - площадка, где мамы и врачи могут общаться неформально, вне стен клиники.

У меня был переломный момент, в который я поняла, что движение Доктор PRO нужно делать здесь и сейчас. Я опубликовала пост в Instagram, где попросила откликнуться экспертов, которые хотят поучаствовать в проекте. И неожиданно у нас образовалось больше 150 заявок от разных специалистов, в том числе врачей из России, Украины, Казахстана. После беседы с ними мы поняли: это не разовая потребность. Врачи действительно сегодня подходят к своей профессии по-иному, более осознанно. Врачи понимают, что уметь лечить – круто, но еще лучше сделать так, чтобы люди не болели. Не потому, что мы не хотим встречаться с людьми в кабинетах, а потому что мы хотим, чтобы они были здоровы. Не зря Гиппократ говорил о том, что есть разные способы лечения: есть лечение лекарствами, а есть - словом. Сегодня я вижу большой потенциал в «лечении словом». Это не просто доброе отношение к пациенту, а превентивный подход, когда врач может открыто объяснить маме, папе, ребенку, будущим родителям что делать, чтобы болезнь не пришла или выздоровление прошло быстрее.

ВРАЧ ДОЛЖЕН СТАТЬ МЕДИЙНОЙ ПЕРСОНОЙ И ДЕЛИТЬСЯ ЗНАНИЯМИ

- Чему сегодня нужно обучать врачей? Ведь свою главную функцию - лечить - они выполняют…

- Направления работы клуба Доктор PRO - это постоянное обучение навыкам коммуникации с пациентом и коллегами, позиционирования себя как врача и формирования личного бренда, навыки ведения социальных сетей и SMM, презентации, медицинский английский язык... У нас даже есть команда врачей, которые будут переводить крупные исследования на русский язык, чтобы они всегда были у специалистов под рукой.

На конгрессе это будет неформальное коворкинговое пространство, где не будет лекций и презентаций, а будет активная работа в командах. В программе - обучение в системе «врач-пациент», «врач-врач», обучение работе с аудиторией и правильной подаче материала, добавим и ситуационные задачки, которые помогут нестандартно мыслить.

Уделим внимание правильной коммуникации со СМИ, что сегодня очень важно. Ведь СМИ - это отрасль, которая сегодня сильно влияет на систему здравоохранения и моду на здоровье. Журналисты ищут для комментариев и интервью специалистов, у которых горят глаза и которые открыты к беседе. Но их нелегко найти и еще сложнее выдернуть из рабочего графика. Сегодня медиаресурсы работают не только на охваты, им хочется делать качественный продукт, интересный их читателям. Только в мощной коллаборации между СМИ, мамами и врачами мы реально можем идти к изменениям. Мы будем учить врачей правильно работать с камерой, писать статьи и отвечать четко на вопросы. Прямо на конгрессе мы отберем несколько экспертов, которые примут участие в новом съемочном сезоне приложения MAMA PRO.

Сегодня мы смело можем гордиться, что благодаря нашей совместной работе с Министерством здравоохранения произошли многие изменения: например, были открыты роддома и практика дней открытых дверей сегодня реализуется во многих учреждениях. Мы способствовали и развитию врачебного блогинга: когда-то я была одним из первых врачей, кто завел страницу в Instagram, и зачастую это вызывало непонимание у коллег. Сегодня никто не спрашивает, все делают. Все понимают, что это визитная карточка, которая говорит, что врач заинтересован в том, чтобы делиться знаниями открыто и делать людей здоровыми и счастливыми.

На мой взгляд, это здорово, что врачи, понимая информационный запрос мам, смело дают эту информацию в удобном формате. Плюс во время поиска этой информации из разных источников, сравнивая и анализируя, врач развивается сам. В суматохе бесконечного лечения, когда у тебя всего 15 минут на прием и 30 пациентов в день, какой бы у тебя ни был стимул к самосовершенствованию - порой просто некогда уделить время развитию, а очень хочется. И таких активных специалистов я хочу объединить. Если вы именно такой врач и хотите посетить мероприятие - обязательно заполняйте заявку на регистрацию по ссылке.

БРЕНДЫ ПОДДЕРЖАТ ВРАЧЕЙ ГРАНТАМИ И ПРОЕКТАМИ

- Этот клуб откроется на один день?

- В рамках Академии честного материнства, которая откроется на конгрессе, это будет отдельный курс на один день, но в рамках проекта MAMA PRO - масштабное движение. На конгрессе мы определим график встреч, ведь собрания клуба планируем проводить ежемесячно. Скоро запустим Instagram-страницу «Доктор PRO» и свое мобильное приложение.

Конечно, чтобы вся система работала качественно, нужна мотивация. Для врачей мы придумали систему грантов, которые будут учреждать как бизнес-структуры, так и физические лица, некоммерческие организации. Активные врачи смогут посещать конференции, получать ценные подарки, ездить на стажировки.

Уже на конгрессе мы объявим первый грант для врачей от компании Bella Baby Happy. Это бренд, который когда-то одним из первых поверил в нас и поддержал проект. Уже три года компания с нами, поэтому может по праву называть себя соорганизатором наших проектов. Будет здорово, если таких брендов, которые поддерживают на уровне не только партнера, но и друга, будет как можно больше. К слову, с момента реализации проектов я кардинально поменяла подход к производителям. Раньше я считала, что бренды лишь рекламируют и продают товар. Но, поработав с ними тесно, я поняла, что у многих есть своя философия, они хотят делать качественный продукт, который нужен мамам и врачам. Даже подход к рекламе изменился: сейчас актуален натуральный маркетинг, когда производитель делает продукт, который стоит лишь раз показать родителям и он будет работать бесконкурентно. Благодаря проектам мы можем использовать материнский и врачебный ресурс, чтобы подсказывать производителям, что им нужно делать.

- Мамы, врачи, производители, СМИ… Что ждать от проекта дальше?

Аудитория мам давно с нами, аудитория врачей сейчас активно формируется. Для того, чтобы система заработала полноценно, не хватает одного важного звена - это папы. Раскрывая секреты 2020 года, у нас появится масштабное направление работы с будущими и состоявшимися отцами.

Три года - это переломный возраст для ребенка. Мама заканчивает свой декретный отпуск, выходит на работу, а малыш отправляется в сад. Для нас трехлетний период проекта - это тоже знаковый период. Мы отправили первого «ребенка» в садик. Проект MAMA PRO уже твердо стоит на ногах. Пришло время идти дальше. И мы смело делаем шаг вперед, навстречу новым проектам!

БУДЬ В КУРСЕ

Третий республиканский конгресс MAMA PRO возвращается в Минск 30 ноября. В этот раз в необычном формате бесплатного учебного заведения - Академии честного материнства. Все зоны конгресса превратятся в учебные курсы, а преподавателями станут топовые врачи. Пройдет курс о честном материнстве и поддержке женщин, а эксперты расскажут «азбуку материнства», научат составлять семейный бюджет и проведут кулинарный курс. На день здесь даже откроют свой «детский садик» для малышей, чтобы дать возможность родителям обучиться. Выпускники получат и «диплом» - подарок от банка «Дабрабыт», разработанный специально для родителей-студентов.