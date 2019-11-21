«Больше не верю в случайности». Белорусский писатель чудом спасся от смертельного урагана в Бангладеш

Виктор отправился в отпуск путешествовать по Азии. Во время поездки по Бангладеш, как говорит писатель, с ним произошло чудо:

- Таким уже давно нет места в нашем рациональном мире, - признался Виктор в своем Фейсбуке. - Обычно я не рассказываю о них, всё равно никто не поверит. Но я жив и пишу вам сейчас благодаря встрече, которую зафиксировал на фото в позапрошлую среду.

Виктор за две недели до циклона был в городе Кхульна на западе страны. Когда рассматривал местные красоты в кафе на крыше, к нему подошел молодой человек.

- Какой-то банковский служащий в костюме из «Твин Пикса» попросил сфотографироваться, но я не придал этому значения, рассказывает Виктор Мартинович. - Потом были сутки переездов, трехдневный сплав по манграм к океану, путь в столицу и движение на юго-восток. И вот, в автобусе из Дакки в Читтагонг, ко мне подходит мужчина и показывает на своем телефоне фото. На фото - я. Рядом с ним. На фоне реки. В Кхульне. Автобусы из Дакки в Читтагонг отправляются с двух вокзалов каждые полчаса. Бангладеш - страна, где жителей больше, чем в России. И вдруг в одном автобусе со мной оказывается человек, с которым мы виделись в двух днях пути отсюда. Две недели назад. Я давно перестал верить в случайности. Тем более - в такие случайности. Иногда вселенная дает тебе знак. Посылает тебе Махбуба (так звали человека из Кхульна – Ред.). Вопрос, поймешь ли ты, что с Махбубом тебе надо говорить.

То самое фото с Махбубом. Фото: Фейсбук Виктора Мартиновича

Мартинович говорит, что он ждал, что посланец скажет что-то важное, но их беседа шла о работе, переездах, семье.

- И наконец он спросил, когда я улетаю. И предупредил, что один из городов на пути будет закрыт из-за карнавала, - рассказывает писатель. - «Тебе нужно выдвигаться на день раньше», - предупредил он, и я отпустил его с чистой совестью. Я, наивный, думал, он спас мои авиабилеты (на самом деле - нет). Он, возможно, сам того не подозревая, спас мне жизнь. Ну, а дальше я отменяю заезд на далекие острова и остаюсь на ближнем берегу. Приходит ураган. Тех, кто остался на далеких островах, смывает. Я, пусть и с опозданием, уезжаю. Махбуб дал мне визитку, там, в автобусе, но я ее выкинул. Если когда-нибудь встретите какого-нибудь своего Махбуба - обязательно говорите с ним. И передавайте спасибо еще и от меня.

Тем не менее, массовая эвакуация и недоступность прибрежных дорог не дали Мартиновичу вовремя добраться до аэропорта, поэтому он пропустил вылет на стыковку на Минск. Из-за этого он не попал на премьеру фильма по мотивам своего романа «Озеро Радости». С участием писателя была устроена дополнительная премьера.

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