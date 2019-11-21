Зачем в Беларусь прилетел глава компании, построившей самое высокое здание в мире?

Крупный арабский инвестор - председатель совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммед Али аль-Аббар встретился с Александром Лукашенко. Разговор начали с погоды:

- Мне приятно сегодня с вами встретиться уже здесь, в Минске, не в Абу-Даби, где очень душно и жарко. Думаю, вы себя здесь комфортно чувствуете, - сказал президент. Интересно, что на днях Александр Лукашенко тоже вспоминал погоду в Эмиратах: «Дышать нечем, жара несусветная». Это президент описывал ощущения от своего недавнего 10-дневного визита в ОАЭ, где он был с сыновьями Виктором и Николаем.

Виктор Лукашенко присутствовал и на встрече 21 ноября. Обсуждали продолжение сотрудничества с Эмиратами в разных сферах:

- Откровенно вам скажу, что меня больше интересуют проекты именно в реальном секторе экономики, - сказал Александр Лукашенко. - Знаю, что вы абы куда не ходите, как в Беларуси у нас говорят.

Какие именно проекты намерена реализовывать арабская компания в Беларуси - пока держится в секрете. Некоторые подробности рассказал присутствовавший на встрече первый вице-премьер Александр Турчин: Emaar Properties займется в Беларуси гостиничным бизнесом, прорабатываются также проекты в сельском хозяйстве и промышленности.

- Они готовы очень оперативно взять какое-то старое здание гостиницы, его модернизировать, построить там отель современного уровня. Это тот проект, который буквально в течение полугода будет реализован, - сказал Турчин.

Но обсуждали также сельское хозяйство, промышленность, девелоперские проекты:

- Решения определенные приняты. Сейчас эти проекты должны быть досконально проработаны, подготовлены технико-экономические обоснования. Президент готов еще раз встретиться, чтобы уже более подробно обсудить эти вещи. Проекты находятся в разной степени готовности, но по всем понятны движение и сроки.

БУДЬ В КУРСЕ!

Капитал Мухаммеда Али аль-Аббара - $4,6 млрд

Он совладелец крупных международных компаний в сферах инвестиций, недвижимости, гостиничного бизнеса, электронной торговли, логистики, общественного питания.

Его бизнес присутствует более чем в 50 странах мира, собственный капитал оценивается в $4,6 млрд. Он является идейным вдохновителем и исполнителем концепции создания современного Дубая, ключевым советником по экономическим и инвестиционным вопросам (личным и государственным) руководителей Абу-Даби и Дубая.

Emaar Properties - один из крупнейших в мире девелоперов и инвесторов в области строительства. Компания владеет более чем 60 дочерними организациями в 35 странах. Именно Emaar Properties построила самое высокое в мире здание «Бурдж-Халифа» и один из крупнейших торговых центров «Дубай Молл». Капитализация Emaar Properties оценивается в 10 миллиардов долларов.