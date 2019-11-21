2019-11-21T16:50:46+03:00
Экономика
КП Беларусь

Белорусы наторговали в России на $9,7 млрд меньше, чем россияне у нас

За 18 лет отрицательное сальдо в торговле с Россией выросло в пять раз
Наталия КРИВЕЦ
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Владимир Семашко недоволен торговыми отношениями с Россией.Владимир Семашко недоволен торговыми отношениями с Россией.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Посол Беларуси в России Владимир Семашко отметил существующие перекосы в белорусско-российской торговле. Так, по итогам 2000 года - через год после подписания договора о создании Союзного государства, отрицательное сальдо в торговле с Россией для Беларуси составляло $1,9 млрд, а в 2018 году эта цифра выросла почти в пять раз - до $9,7 млрд. Такие цифры дипломат привел в своем выступлении на экспертно-медийном форуме «Союзное государство 2030 - траектория будущего» в Москве, отметив, что «никуда от этого не уйдешь, наверное, отрицательное сальдо и будет, вопрос только в его размере».

- О чем это говорит? Это говорит о том, что Беларусь, небольшая страна, вынуждена на стороне, в третьих странах - в Евросоюзе, еще где-то - вот эту огромную разницу в $9,7 млрд покрывать нашему союзнику, партнеру за энергоресурсы. Нам удается покрывать, но вы поймите: $9,7 млрд - это огромный минус на фоне $80 млрд нашего ВВП, - подчеркнул посол.

Также он обозначил проблемы, связанные с поставками белорусской продукции на российский рынок.

- Возьмем 2018 год. Некоторые с придыханием говорят: отличный год был, отлично сработали, наш общий товарооборот составил 109,4%, на 9,4% приросли - это в три раза выше мирового уровня, так оценили. Но за счет чего приросли? Экспорт России в Беларусь вырос на 15,4%, а экспорт Беларуси в России - только на 0,4%. То есть это говорит о том, что небольшая Беларусь полностью открыта для российских товаропроизводителей, это естественно, никаких сдержек нет. Но вот проблемы с поставками нашей продукции на российский рынок все-таки есть, - цитирует дипломата БелТА.

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